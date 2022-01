Cô gái phục vụ bàn khóc nghẹn cầu xin những tấm lòng nhân ái cứu mạng mẹ

Tính mạng người mẹ đang "ngàn cân treo sợi tóc"

Sau ca can thiệp thành công cục máu đông bị nghẽn ở động mạch vành não của ê kíp bác sĩ can thiệp mạch não Bệnh viện đa Trung ương TP Cần Thơ, bệnh nhân Lê Thị Tân (59 tuổi, ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) được các bác sĩ chuyển về Khoa phẫu thuật tim, tiếp tục điều trị nội khoa.

Chị Trần Thị Cẩm Tuyến (26 tuổi) - đứa con gái duy nhất của bà Tân không cầm được nước mắt khi nói về bệnh tình của mẹ mình và hoàn cảnh khốn khó của gia đình hiện nay.

Sau khi được các bác sĩ can thiệp thành công, bà Lê Thị Tân vượt qua cửa tử do cơn đột quỵ gây ra (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo Cẩm Tuyến, cha mẹ chị nghèo, "không cục đất chọi chim" nên chẳng dám sinh con đông, chỉ dám sinh mình chị. Khi cha mẹ chị Tuyến còn khỏe mạnh, đi làm thuê làm mướn quanh năm mới có cái để ăn. Thấy cha mẹ vất vả nên Tuyến học đến lớp 6, xin nghỉ học. Sau đó, Tuyến đến nhà người dì rửa bát thuê, kiếm tiền phụ cha mẹ.

Khi đủ tuổi lao động, Tuyến xin cha mẹ rời quê, ra trung tâm TP Cần Thơ xin vào phục vụ một quán ăn, lương mỗi tháng từ 4-6 triệu đồng. Công việc kéo dài chưa được 2 năm, cha bị tim hở van 2 lá còn mẹ Tuyến hở van 3 lá nặng. Từ ngày đó, Tuyến trở thành trụ cột gia đình, vừa lo cái ăn, vừa lo tiền thuốc thang cho cha mẹ mỗi khi cơn đau tim hành hạ.

Cẩm Tuyến, kể: "Gia đình thuộc diện đủ ăn nên em không thể xoay đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng mổ tim cho cha mẹ. Bởi thế, mỗi khi cha mẹ bị căn bệnh tim hành hạ, em đưa đến bác sĩ thăm khám, mua thuốc uống cầm chừng. Mấy năm qua, em làm việc không dám xin nghỉ một ngày, có tăng ca là em đăng ký, để kiếm tiền phẫu thuật tim cho mẹ. Nhưng dự tính chưa được bao lâu, thì mẹ bị căn bệnh tim làm cho không thở được, em phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu".

Bán nhà cho mẹ mổ tim cũng bất thành

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Việt Triều - Trưởng Khoa phẫu thuật tim Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cho biết, hiện bệnh nhân Lê Thị Tân (59 tuổi, mẹ chị Tuyến) bị hẹp, hở van tim 2 lá khít, hở van 3 lá nặng, bệnh 3 nhánh mạch vành. Bệnh nhân mới 59 tuổi nên đây là thời điểm phẫu thuật tim tốt nhất cho bệnh nhân để giúp bệnh nhân Tân có cuộc sống bình thường trở lại. Tuy nhiên, khi Khoa chuẩn bị phẫu thuật tim thì cục máu đông ở tim, làm tắc động mạch vành ở não.

"Khi đó, bệnh nhân đang nằm viện nên được các bác sĩ can thiệp cục máu đông, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hiện bệnh nhân Tân đã nói chuyện được, sức khỏe dần hồi phục, tuy nhiên vẫn tiếp tục điều trị nội khoa. Khi bệnh nhân hoàn toàn ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tim cho bệnh nhân.

Cái khó hiện nay là gia đình bệnh nhân Tân thuộc diện khó khăn, bệnh viện đã vận dụng hết các chính sách hỗ trợ, nhưng gia đình phải đối ứng thêm 80 triệu đồng (chỉ riêng mổ tim). Đây là khoản tiền lớn đối với hoàn cảnh mẹ con chị Tuyến". Bác sĩ Triều chia sẻ.

Cẩm Tuyến cho biết, trong lúc chị vay hỏi được 30 triệu đồng để đóng tạm ứng chuẩn bị mổ tim cho mẹ, thì số tiền đó đã tạm ứng vào ca mổ não nhưng chỉ mới được một nửa. Do vậy, Cẩm Tuyến lo lắng, chẳng biết xoay đầu ra số tiền hơn 120 triệu đồng để thanh toán chi phí mổ não và mổ tim cho mẹ.

Ông Lý Văn Hậu - Trưởng ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long cho biết, lâu nay vợ chồng bà Lê Thị Tân chỉ sống bằng nghề làm thuê. Những năm gần đây, hai vợ chồng đều đau yếu, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào tiền phụ việc ở quán ăn của cô con gái tên Tuyến. Vừa qua, địa phương đã xác nhận hoàn cảnh khó khăn cho gia đình bà Tân để bệnh viện xem xét hỗ trợ phần nào chi phí mổ tim cho bà. Qua báo Dân trí, ông Hậu mong các nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ, vì số tiền cả trăm triệu đồng là quá sức đối với hoàn cảnh mẹ con bà Tân lúc này.

Cẩm Tuyến tâm sự sẽ bán nhà, lấy tiền mổ tim cho mẹ nhưng do nhà đang đứng tên cậu ruột nên vài người đến hỏi thăm, thấy giấy tờ không rõ ràng nên ai cũng từ chối mua nhà.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4368

Chị Trần Thị Cẩm Tuyến - số nhà B75, Khu dân cư Trường Hòa, ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Số Tài khoản Trần Thị Cẩm Tuyến: 0111000223596, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh TP Cần Thơ. ĐT: 0928.111.066

