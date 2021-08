Cảm động rớt nước mắt chuyện nữ điều dưỡng "cắm" sổ lương, hiến tủy cứu anh

Câu chuyện về cô gái (26 tuổi, quê Quảng Bình), hiện đang làm Điều dưỡng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, "cắm" sổ Lương, hiến tủy cứu anh trai khiến không ít đồng nghiệp phải rơi nước mắt về tình cảm máu mủ của anh em họ.

Thật khó khăn tôi mới có cơ hội gặp được điều dưỡng Trần Mỹ Linh trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội bởi đại dịch Covid-19. Cô gái dáng người nhỏ nhắn đang khoác trên mình tấm áo trắng của nghề y đức cao quý. Khuôn mặt Linh khá xinh xắn, đôi mắt đen láy ánh lên một nỗi buồn.

Ở bệnh viện, ngoài công việc tất bật chăm sóc cho bệnh nhân cả ngày, thì giờ đây Linh lại chăm sóc thêm người anh trai. Kể về hoàn cảnh anh trai mắc bệnh hiểm nghèo ngay trước ngày trở thành chú rể và phải hoãn cưới, Linh bắt đầu với tôi bằng chất giọng của người Bắc, thỉnh thoảng pha chút giọng nói của người Quảng Bình.

Ở mảnh đất cằn cỗi (thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), bố mẹ Linh làm nông nghiệp, thiên tai lại thường xuyên đẩy gia đình vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Để thoát khỏi cảnh nghèo khó, Linh cố gắng học thật giỏi và ngày Linh nhận giấy báo trúng tuyển vào đại học, Linh vừa mừng vừa lo vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó.

Thế rồi, 4 năm Linh học đại học bằng những đồng tiền mồ hôi công sức lao động của anh trai làm nghề công nhân lái máy xúc. Linh kể, anh chẳng dám ăn tiêu gì cho bản thân, số tiền ít ỏi dành dụm được, phần thì giúp bố mẹ chi tiêu cho gia đình, phần thì nuôi em gái ăn học. Vừa kể, những giọt nước mắt của Linh khẽ rơi xuống vành khẩu trang, nhòe đi.

Cũng vì lo cho gia đình, lo cho em gái nên anh trai Linh mãi mới tính chuyện lập gia đình khi đã ở tuổi 33. Thế nhưng, khi thiệp mời đã phát đi, ảnh cưới đã chụp, chỉ còn chờ ngày thành chú rể thì anh ấy lại đổ bệnh hiểm nghèo.

Giọng Linh nghẹn lại: "Em thương anh trai em lắm! Nhưng giờ em cũng chẳng có điều kiện, ngoài máu thịt chia sẻ cho anh…".

Khi anh nhập viện, tiền chẳng có, Linh mang cuốn sổ lương của mình đi ra ngân hàng để cầm cố rồi vay thêm bạn bè, đồng nghiệp tổng cộng được hơn 300 triệu đồng. Nhưng số tiền trên cũng chỉ đủ để thực hiện ca phẫu thuật lấy và gạn tế bào gốc của Linh. Chi phí để thực hiện ca ghép tủy cần rất nhiều tiền nữa.

Kể đến đây, Linh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía trong giường bệnh của khoa Ghép tế bào gốc, anh trai của Linh là anh Trần Công Nhã vẫn nằm đang cố gắng giành giật lấy từng giây, từng phút sống đáng quý trong cuộc đời.

Linh kể tiếp, cách đây 2 năm bố qua đời bởi căn bệnh ung thư quái ác. Khi đó, gia đình đã quá kiệt quệ. Mẹ thì đã ở gần 70 tuổi, quanh năm đau yếu. Trong trận lũ lịch sử vào những tháng cuối năm ngoái, mẹ Linh bị ngã và phải nằm liệt giường mấy tháng trời. Giờ ở nhà chỉ có cậu em trai chăm sóc mẹ và nhờ vào sự giúp đỡ nghĩa tình của hàng xóm, người thân.

Theo lời kể của Linh, nghe tin anh nhập viện điều trị dài ngày, chị dâu sắp cưới cũng muốn ra chăm sóc, nhưng anh kiên quyết từ chối. Một phần vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phần vì anh ấy cũng không muốn chị ấy phải lặn lội vất vả.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Thị Thanh Bình - Trưởng khoa ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Nhã mắc bệnh suy tủy xương rất nặng, cách duy nhất cứu bệnh nhân là ghép tủy. May mắn em gái bệnh nhân có kết quả tủy phù hợp hoàn toàn, tiên lượng thành công trên 80%. Đây là một chỉ số rất hiếm và vô cùng đáng mừng với bệnh nhân suy tủy xương".

Bác sĩ Bình cho biết thêm, do tình trạng của bệnh nhân Nhã cần phải thực hiện theo phương pháp ghép bậc cao, chi phí sẽ dao động từ 900 - 1,1 tỉ đồng. Đây là số tiền vô cùng lớn với một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt éo le như Nhã.

Em gái Nhã, cũng là đồng nghiệp của chúng tôi, những ngày qua đã phải vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ đủ kinh phí cho ca phẫu thuật lấy và gạn tế bào gốc của em. Số tiền điều trị còn thiếu cần tới khoảng 700 - 800 triệu đồng nữa, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Chị Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội - đồng nghiệp của Linh chia sẻ, nhiều lần bắt gặp Linh ngồi ở cầu thang bộ khóc, chị rất hiểu nỗi lòng của Linh. Thông qua Báo Dân trí chị, tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ, tái sinh cuộc sống cho người anh trai bất hạnh của Linh.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

