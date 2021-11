Bố tật nguyền, mẹ thiểu năng, thương bé trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Đến xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hỏi về hoàn cảnh của gia đình anh Trần Văn Sơn (SN 1989) thì ai cũng biết. Gia đình có 4 thành viên thì đến 3 người bệnh tật.

Anh Sơn vốn sinh ra đã không bình thường. Càng lớn thì đôi tay, đôi chân ngày một teo tóp. Sau khi đi kiểm tra mới biết, anh bị di chứng chất độc màu da cam. Dù cơ thể không lành lặn, nhưng khao khát có gia đình nhỏ luôn cháy bỏng trong anh.

Năm 2013, được mọi người mai mối, anh Sơn đã nên duyên vợ chồng với chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986). Bản thân chị Nhàn cũng bị thiểu năng, không được nhanh nhẹn, hoạt bát như người bình thường.

"Dù biết sẽ nhiều khó khăn, chông gai nhưng chúng tôi vẫn luôn tin sẽ vượt qua được tất cả và sẽ có một gia đình ấm êm", anh Sơn tâm sự.

Gần hai năm sau, niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi chị Nhàn hạ sinh người con trai kháu khỉnh là Trần Đức Đan. Ngày có con, anh Sơn như quên hết mọi đau đớn về bệnh tật.

Đến năm 2017, vợ chồng anh đón thêm thành viên mới. Thế nhưng, lần này niềm may mắn đã không mỉm cười với gia đình anh. Bé Trần Đức Duy (người con thứ 2) sinh ra không được bình thường. Các bác sĩ cho biết, bé Duy bị mắc căn bệnh bại não.

"Cháu Duy sinh ra đã bị bệnh bại não. Vì không có tiền để điều trị nên bệnh ngày càng diễn biến nặng lên. Giờ cháu đã 4 tuổi nhưng vẫn không đi lại được, đặt đâu thì cháu nằm đó", anh Sơn đau đớn.

Nhìn bé trai 4 tuổi trắng trẻo, ánh mắt trong veo, nhưng không đi lại, không thể nói được khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Lâu lâu, cháu bé lấy hết sức mình mới có thể ngẩng đầu lên được một tí nhưng rồi lại gục xuống.

"Cổ cháu rất yếu nên không thể ngẩng đầu lên được. Bình thường thì cháu chỉ nằm, khi bồng thì cứ gục đầu xuống", anh Sơn cho biết.

Cứ 3 tháng, gia đình phải đưa bé Duy ra Hà Nội để kiểm tra và lấy thuốc một lần. Riêng tiền thuốc cho Duy mỗi tháng hết gần 5 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn, quá sức đối với hoàn cảnh gia đình anh Sơn. Nhiều lúc, đôi vợ chồng nghèo phải nhịn ăn để dành dụm tiền mua thuốc cho con. Anh Sơn cũng nghĩ đủ cách để đi tìm việc làm, nhưng với sức khỏe của mình hầu như không ai nhận.

"Một số bạn bè, người thân bán hàng online, nên tôi xin copy bài về đăng lên mạng xã hội bán lại giúp họ. Nếu bán được một sản phẩm, tôi được trả tiền công khoảng 5.000 đồng. Tất cả tôi đều góp để mua thuốc cho con", anh Sơn nói và cho biết đó là công việc duy nhất mà anh Sơn có thể làm.

Niềm ao ước duy nhất của anh lúc này là mong cho bé Duy được khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Anh Sơn tâm sự, dù còn một tia hy vọng, anh sẽ không bỏ cuộc. Để con có thể khỏe mạnh trở lại, anh sẽ làm tất cả.

"Khổ quen rồi, nên dù có khó khăn đến đâu chúng tôi cũng chịu được. Nhưng cứ nhìn con, tôi lại đau như cắt từng khúc ruột. Nó còn bé quá. Tôi sẽ làm tất cả cho con, hy vọng sẽ có phép màu đến với cháu", anh Sơn nói.

Thế nhưng, nhìn vào căn nhà nhỏ không có thứ tài sản nào đáng giá, cùng với 3 con người bệnh tật thì tâm nguyện ấy của anh Sơn thật mỏng manh.

Ông Mai Anh Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết, gia đình anh Sơn thuộc diện hộ nghèo. Sức khỏe của hai vợ chồng rất yếu và hầu như không thể lao động được.

"Bản thân anh Sơn bị chất độc da cam, còn vợ thì bị thiểu năng. Đặc biệt là cháu Duy bị mắc bệnh bại não rất thương tâm. Hiện, cuộc sống của cả gia đình chỉ dựa vào số tiền 2 triệu đồng trợ cấp hàng tháng. Chúng tôi hy vọng, Báo Dân trí có thể kết nối hoàn cảnh của gia đình anh Sơn với các nhà hảo tâm, để chia sẻ, giúp đỡ họ có ít kinh phí để đưa cháu bé đi điều trị", ông Lý mong muốn.

