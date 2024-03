8 năm gồng mình chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến ông Nguyễn Đình Sơn (59 tuổi, trú xóm 4, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) sức cùng lực kiệt. Ông mệt mỏi ngồi trên giường bệnh, vén áo lên cao để lộ cánh tay sần sùi, nổi đầy u cục, chằng chịt gân xanh.

Vừa ngồi lọc máu, ông Sơn vừa hướng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ sang chiếc giường bên cạnh, nơi con trai của mình cũng đang chạy thận thở dài tâm sự.

"Nhà nghèo khó, một mình tôi chạy thận suốt 8 năm đã vất vả lắm rồi. Vậy mà ông trời không thương, bắt con trai tôi cùng chung căn bệnh này. Giờ 2 cha con cùng chạy thận, gánh nặng nhân đôi, không còn khả năng vay mượn để chạy chữa nữa, qua báo Dân trí tôi xin các nhà hảo tâm giúp bố con tôi với", ông Sơn trải lòng.

Ông Sơn từng là người khỏe mạnh, siêng năng, quanh năm đi phụ hồ mong tích góp xây căn nhà nhỏ ở, thay thế gian nhà cũ nát do cha mẹ để lại.

Dự định chưa thành thì năm 2017, ông Sơn được phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, phải phẫu thuật cầu tay, chạy thận tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cơ sở 2, phường Quán Bàu) từ đó.

Nhà xa bệnh viện, thời gian đầu, tuần 3 buổi ông tự chạy xe máy xuống viện, lọc máu xong lại về. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, ông thuê phòng trọ ở gần bệnh viện để tiện cho việc điều trị.

Đầu năm 2020, thương cha sức khỏe ngày càng yếu, anh Hoàng Đình Thông (30 tuổi, con trai ông Sơn) quyết định rời nhà xuống thành phố xin làm phụ hồ quanh khu vực bệnh viện để có điều kiện chăm sóc bố.

"Chăm bố được gần một năm, tôi thấy cơ thể mệt mỏi, phù nề, không thể làm việc. Đi khám thì suy sụp khi bác sĩ kết luận bị suy thận giai đoạn 2. Gần nửa năm nay, căn bệnh chuyển sang giai đoạn cuối. Không có tiền thay thận, bố con tôi cùng chạy thận, sống qua ngày", anh Thông thở dài.

Ông Nguyễn Thụy Chính, Chủ tịch UBND xã Trù Sơn, cho biết hoàn cảnh của gia đình ông Sơn rất bi đát khi cả 2 bố con là trụ cột chính trong gia đình lại cùng mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (62 tuổi, vợ ông Sơn) sức khỏe yếu, chỉ làm việc vặt trong nhà và trông cháu. Còn chị Hoàng Thị Nga (25 tuổi, con dâu ông Sơn) không được nhanh nhẹn.

"Ông Sơn và anh Thông đang hưởng trợ cấp xã hội 540.000 đồng/người/tháng cùng sự trợ giúp của anh em nội ngoại. Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chia sẻ, ủng hộ để bố con ông ấy có thêm kinh phí tiếp tục chữa trị, kéo dài sự sống cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình", ông Chính chia sẻ.

Bình quân mỗi tháng, tiền phòng trọ, điện nước là 1,2 triệu đồng. Bệnh của ông Sơn đã di căn lên phổi, gan nên phải mua thuốc ngoài hỗ trợ điều trị, tiền sinh hoạt, ăn uống… trên dưới 8 triệu đồng. Để có số tiền trên, suốt nhiều năm qua, gia đình ông Sơn đã vay mượn ngân hàng, anh em nội ngoại, bà con lối xóm trên 200 triệu đồng.

"Bệnh tật bủa vây khiến gia đình tôi lâm cảnh bần cùng. Cả gia đình trông chờ vào 2 người đàn ông thì cả 2 cùng lâm bệnh nặng. Tuổi già sức yếu, giờ tôi chỉ biết ở nhà trông mấy cháu nhỏ, chăn nuôi thêm con gà, con vịt bán đi, thêm thắt gửi xuống cho chồng, con. Con dâu tôi thì ngày nắng cũng như mưa làm quần quật ngoài đồng, phụ hồ nhưng cái nghèo vẫn luôn đeo bám", bà Hạnh tâm sự.

Khó khăn chồng chất, để bám trụ lại bệnh viện, hàng ngày, bố con ông Sơn trông chờ vào những suất cơm từ thiện của các nhà hảo tâm. Nỗi đau bệnh tật cũng như bộn bề những lo toan, 2 người đàn ông bất hạnh chỉ biết ngày nào còn thức dậy là còn sống.

"Nhiều lúc bệnh tật hành hạ, nghĩ mình trở thành gánh nặng cho gia đình, tôi quẫn trí, muốn uống thuốc để ngủ quên đi. Nhưng rồi, nghĩ đến con bệnh tật đang nằm bên cạnh, tôi lại không yên lòng. Thương con, cuộc đời còn dài, vợ trẻ, con thơ. Rất mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, cứu lấy con tôi, cho con cơ hội sống. Có như vậy tôi nhắm mắt mới yên lòng", ông Sơn khẩn cầu.

