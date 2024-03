Mồ côi tội lắm ai ơi

Muốn đi tiểu nhưng không còn khả năng đi lại, em Bùi Trung Quân (15 tuổi, trú thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) ngồi trên giường, gọi bà nội giúp đỡ.

Đang giặt đồ ngoài giếng, nghe tiếng cháu gọi, bà Trần Thị Ưng (64 tuổi, bà nội của Quân) lau vội đôi tay đang ướt, nhanh chân vào nhà. Cũng như bao lần trước, bà lấy chai nhựa đã mở nắp sẵn để cháu trai tiểu vào đó rồi mang đi đổ.

Giúp cháu đi vệ sinh xong, bà Ưng lại dồn hết sức của mình bế em Bùi Văn Nghĩa (13 tuổi, em trai của Quân) từ trên giường xuống chiếc chiếu trải sẵn trước nền nhà để thay quần áo và uống thuốc.

"Con trai tôi mất đến nay đã 9 năm. Con dâu cũng đi lấy chồng, để lại 2 cháu cho vợ chồng tôi. 2 cháu đều bị bại liệt, ngồi một chỗ, cơ thể mềm nhũn như người không xương thế này đây. Thương các cháu sớm chịu thiệt thòi vì mồ côi bố, vắng mẹ, lại héo hon từng ngày vì bệnh tật", bà Ưng nghẹn lời.

9 năm trước, khi đang đánh cá ngoài biển, anh Bùi Văn Toàn (con trai bà Ưng) không may bị cột tời của tàu cá đập liên tiếp vào người dẫn đến tử vong. Ngày anh Toàn mất, cháu Quân mới lên 6 tuổi, Nghĩa vừa 4 tuổi.

Bố qua đời được gần một năm thì Quân có những biểu hiện bất thường như bước đi xiêu vẹo, ngồi xuống đứng lên khó khăn. Đi khám thì được kết luận mắc chứng loạn dưỡng cơ.

"Bác sĩ giải thích, đây là căn bệnh do đột biến gen. Các cơ trên cơ thể cháu tôi sẽ teo dần rồi biến mất, vận động khó khăn. 12 tuổi cháu sẽ bại liệt, nguy hiểm hơn nữa có thể dẫn đến tử vong. Đây là một chứng bệnh hiếm gặp, chỉ có cách dùng thuốc khống chế teo cơ, duy trì sự sống", bà Ưng chia sẻ.

Sau nửa năm vay tiền đưa con đi nhiều bệnh viện nhưng đều nhận lại cái lắc đầu buồn bã của bác sĩ, chị Nguyễn Thị Yến (36 tuổi, mẹ của hai cháu) đành bất lực đưa con về nhà chấp nhận số phận.

Niềm hi vọng đổ dồn vào bé Nghĩa. Nhưng rồi điều lo sợ nhất với gia đình bà Ưng cũng đến, chỉ một năm sau khi Quân phát bệnh, Nghĩa cũng có những dấu hiệu bất thường giống anh trai. Hi vọng cuối cùng vụt tắt khi bác sĩ kết luận Nghĩa và Quân cùng chung căn bệnh.

Cũng từ đó, bình quân 2 tháng một lần, Quân và Nghĩa được gia đình đưa ra Hà Nội khám và lấy thuốc điều trị theo định kỳ để khống chế teo cơ.

Học đến lớp 4, Quân liệt nửa người, phải nghỉ học, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Không vận động khiến cơ thể của em tăng cân, người thân cũng khó khăn trong việc chăm sóc, di chuyển.

Sức khỏe yếu hơn, bệnh nặng nên Nghĩa phải nghỉ học từ năm lớp 3. Đến nay Nghĩa cũng liệt nửa người, lưng biến dạng, ngồi xiêu vẹo. Cuộc sống của 2 đứa trẻ bất hạnh thu mình trên chiếc giường nhỏ.

2 cháu bệnh tật sống lay lắt với ông bà nội già yếu

Vén chiếc áo của Nghĩa lên, để lộ tấm lưng gầy gò, xiêu vẹo, bà Ưng xót xa chia sẻ: "13 tuổi nhưng cháu Nghĩa chỉ nặng 10kg, 2 chân bị liệt hoàn toàn, mềm nhũn như không có xương, ít ăn, ít ngủ".

Năm ngoái, mẹ của Quân và Nghĩa cũng đi lấy chồng và vừa sinh con nhỏ. Dù không được mẹ bên cạnh, chăm sóc như trước nhưng hàng tuần, anh em Quân vẫn được mẹ về thăm. Đó cũng là niềm an ủi duy nhất của 2 đứa trẻ bất hạnh.

"Cháu muốn khỏi bệnh để đi học như trước đây. Cháu muốn được ở bên cạnh mẹ", Nghĩa chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc, cho biết hoàn cảnh 2 cháu Quân và Nghĩa rất bất hạnh khi còn nhỏ tuổi đã mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng.

Bản thân 2 cháu cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp xã hội và ông bà nội già yếu.

Dù đã 64 tuổi nhưng ông Bùi Sỹ Mạy (ông nội cháu Quân và Nghĩa) vẫn đi làm phụ hồ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, bỉm sữa cho 2 cháu. Bà Ưng vừa chăm cháu vừa làm ruộng.

"Bệnh tật hành hạ khiến gia đình 2 cháu Quân và Nghĩa lâm vào cảnh khó khăn, tương lai mù mịt. Nhiều năm qua, địa phương cũng tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ. Qua báo Dân trí, rất mong bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ để 2 cháu có thêm cơ hội thuốc thang điều trị, duy trì sự sống cũng như giảm bớt gánh nặng cho ông bà nội già yếu", ông Nguyễn Huy Tài chia sẻ.

Ngồi dựa lưng vào thành giường, Quân ngước nhìn bà nội và em trai rồi nói về ước nguyện của mình: "Bệnh tật thế này cháu buồn lắm. Cháu chỉ ước khỏi bệnh cho ông bà bớt khổ thôi".

Nghe điều ước của cháu nội, khuôn mặt khắc khổ của bà Ưng lại rơi lệ. Nghĩ đến bệnh tật của 2 cháu ngày càng nặng, đến khoản nợ hơn 100 triệu đồng vay mượn trước đó để chữa trị cho cháu đến nay vẫn chưa trả, bà Ưng càng thêm lo lắng.

"Mất con trai, phận làm mẹ như tôi đã đau đớn lắm. Giờ hàng ngày phải chứng kiến 2 cháu héo hon vì bệnh tật như thế này, còn gì xót xa hơn. Vợ chồng tôi giờ già yếu, gánh nặng nợ nần, không biết phải xoay xở thế nào. Chỉ mong trời thương, cho sức khỏe để còn sống ngày nào, còn bươn chải rau cháo nuôi 2 cháu. Cuộc đời các cháu đã quá nhiều bất hạnh rồi", bà Ưng khóc nghẹn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5157 xin gửi về:

1. Bà Trần Thị Ưng (bà nội của Quân và Nghĩa)

Địa chỉ: Thôn 2, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Điện thoại: 0336.368.547.

STK của bà Trần Thị Ưng: 100880727001, ngân hàng Vietinbank.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5157)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269