Bố mất, cô học trò lớp 8 gồng mình nuôi mẹ bị liệt và em trai

Kiệt quệ vì bố mất, mẹ bị liệt

Trong căn nhà nhỏ, em Đặng Nguyễn Như Ngọc (SN 2009, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai) đang hướng dẫn em trai Đặng Nguyễn Ngọc Quý (SN 2012) học bài. Chốc lát, em lại vào giúp mẹ là chị Nguyễn Thị Mười (SN 1973) bị liệt nửa người ăn uống, đi vệ sinh.

Chị Nguyễn Thị Mười (mẹ của hai em Ngọc và Quý) tâm sự, trước đây mỗi ngày chị thường trồng rau ở đám đất nhỏ rồi mang ra chợ bán. Chồng là anh Đặng Văn Viên (SN 1973) làm ở Hội Cựu chiến binh huyện Chư Păh.

Sau nhiều năm không có nhà, mới đây, chồng chị Mười đã vay hàng trăm triệu đồng của ngân hàng để xây căn nhà cho cả gia đình có nơi trú nắng trú mưa tươm tất.

Những tưởng cuộc sống sẽ khấm khá lên thì bất ngờ vào năm 2020, ông Viên mắc bệnh ung thư gan. Sau một năm chạy chữa, người chồng đã không qua khỏi, để lại chị Mười cùng 2 con đang tuổi ăn, tuổi học.

Từ khi ông Viên mất, ba mẹ con chị Mười sống ngày càng cùng cực. Việc ăn học của hai con đều đè nặng lên vai người mẹ. Để có chi phí lo việc gia đình, chị Mười thường phải thức khuya, dậy sớm rồi mang rau ra chợ bán. Chị cũng nuôi thêm mấy con heo để dành dụm chút vốn cho hai con ăn học.

Tai họa lại ập đến vào hồi tháng 6 vừa rồi, chị Mười ngủ dậy và thấy ngực, vùng đầu bị đau. Thấy mẹ bị mệt, Ngọc đã nhờ hàng xóm giúp đỡ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Không có tiền đóng viện phí, hàng xóm cùng quyên góp giúp đỡ chị Mười.

Qua chẩn đoán, chị Mười bị xuất huyết não nên bị liệt nửa người, phải nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gần một tháng trời. Sau đó, chị được chuyển sang Bệnh viện Y học Cổ truyền để phục hồi chức năng.

Vì không có kinh phí chữa bệnh, chị Mười cũng xin về nhà. Giờ đây, người mẹ phải nằm một chỗ trên giường và nhờ người con gái đầu chăm sóc từ việc vệ sinh đến ăn uống.

"Chồng mất đi, tôi lại nằm một chỗ, tạo nên gánh nặng cho các con. Nhiều lúc tôi cũng muốn quyên sinh nhưng các con và hàng xóm động viên sống để chữa bệnh cho hồi phục. Ngọc cũng xin nghỉ học để ở nhà đi bán rau, chăm mẹ nhưng tôi không cho. Hàng xóm thấy gia đình khốn khó thường cho đồ ăn và tiền để cho 2 con tập trung học", chị Mười nói trong nước mắt.

"Em định nghỉ học để nuôi mẹ và em trai"

Em Đặng Nguyễn Như Ngọc hiện nay đang học lớp 8 tại Trường THCS Phú Hòa và em trai là Đặng Nguyễn Ngọc Quý hiện đang học lớp 5 tại Trường Tiểu học Thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, Gia Lai).

Do bố mới mất, mẹ lại bị liệt nửa người nên việc học của 2 chị em cũng gặp nhiều khó khăn. Đầu năm học mới, đoàn xã Nghĩa Hưng và đồng nghiệp của bố đã quyên góp để mua quần áo, sách vở cho 2 chị em đi học.

Ngoài giờ học, Ngọc lại mang rau ra chợ bán để kiếm thêm tiền về mua gạo và mua thuốc cho mẹ. Điều em lo lắng nhất là khi 2 chị em đi học, không có người chăm sóc mẹ đi lại vệ sinh và ăn uống.

Vì hoàn cảnh gia đình nên việc học của Ngọc cũng bị ảnh hưởng. Thành tích của em từ xếp loại Giỏi đã xuống Khá trong 2 năm nay.

Ngọc tâm sự: "Gia đình đang khó khăn mà em thì còn nhỏ, không biết làm gì ra tiền để nuôi mẹ và em. Nhiều lúc nhà hết gạo, hết tiền, em đã xin nghỉ học ra chợ bán rau nhưng mẹ không cho. Em mong mẹ có tiền để đi các bệnh viện lớn chữa cho mau khỏi bệnh. Em trai được đi học cùng các bạn.".

Anh Quản Văn Duẩn - Chủ tịch Mặt trận xã Nghĩa Hưng - cho biết, từ lúc anh Viên bị bạo bệnh vào năm 2020 cho đến khi anh qua đời, thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chính quyền xã cũng đã kêu gọi giúp đỡ chữa bệnh và làm tang lễ.

Sau một thời gian, chị Mười cũng bị bệnh nguy kịch khiến cho kinh tế gia đình kiệt quệ. Lao động chính của gia đình là chị Mười đã bị liệt, hai cháu quá nhỏ. Cháu Ngọc mới học lớp 8 đã tranh thủ ngoài giờ học vừa đi bán rau hoặc ai thuê gì làm nấy để có tiền, vừa xoay sở lo cho mẹ bị bệnh nặng, vừa chăm em trai.

Trước mắt, chính quyền xã đã kêu gọi kinh phí để giúp đỡ 2 cháu đi học. Xã cũng mong muốn bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ để cho chị Mười được đi chữa bệnh và hai cháu nhỏ được yên tâm đi học.

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4626 xin gửi về:

