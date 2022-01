Bỏ học chăm mẹ bệnh, bố thần kinh, cậu sinh viên gặp nạn vô cùng nguy kịch

Tôi gặp chàng trai đáng thương Bùi Văn Chiến (SN 1999, thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ở Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Chiến vừa trải qua cuộc phẫu thuật sọ não để giữ mạng sống.

Đã có chút tỉnh táo sau những ngày hôn mê nhưng khuôn mặt phù nề, những vết khâu vá vẫn còn chằng chịt trên đầu em khiến bước chân tôi như khựng lại, lòng nặng trĩu một nỗi xót xa.

10 ngày trước, trên đường đi làm đêm, Chiến va chạm vào một xe máy khác khiến cả hai cùng phải nhập viện. Chiến được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng vỡ sọ, dập não.

Dù ở lằn ranh sống chết nhưng chàng trai đáng thương ấy không có cả bố và mẹ bên cạnh, chỉ có duy nhất người cậu ruột chăm sóc em.

Anh Lương Minh Quang, cậu của Chiến xót xa: "Mẹ cháu mắc bệnh hiểm nghèo đã 2 năm nay, bệnh tim, u vú, khớp... Vừa rồi cũng mới mổ tim nên không thể lên chăm con được, còn bố cháu bị thần kinh suốt ngày đi lang thang, càng ngày càng không ý thức được gì".

Sau khi Chiến bị tai nạn, bản thân anh Quang phải đứng ra vay mượn bà con, anh em để có tiền cho Chiến phẫu thuật, thuốc thang suốt những ngày qua.

"Lúc cháu bị tai nạn, trong nhà không có một xu nào, tôi phải đứng ra vay chứ để bố mẹ nó vay thì không ai dám cho vay cả. Nhà nghèo quá, khoản chi phí vay nợ để đưa mẹ cháu đi mổ tim vẫn còn đó chưa thể trả. Anh chị tôi chỉ có cháu là con duy nhất, cả nhà trông chờ vào nó vậy mà…

Từ hôm cháu gặp nạn đến giờ, thuốc men ngoài bảo hiểm đã lên đến hơn 30 triệu đồng rồi, thời gian điều trị vẫn còn rất dài, đó là chưa kể hôm sau còn tiếp tục phẫu thuật để ghép sọ. Tôi cũng bất lực rồi, không còn biết phải vay ai nữa…", anh Quang thở dài.

Bỏ giảng đường đại học để chăm mẹ

2 năm trước Chiến từng là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, cánh cửa đại học vừa mở ra đã vội vàng khép lại với em.

Sau khi học xong năm nhất, mẹ Chiến bệnh ngày càng nặng, bác sĩ chỉ định phải mổ tim. Không người chăm sóc mẹ, không có tiền để mẹ điều trị, chẳng còn cách nào khác, chàng trai ấy buộc phải từ bỏ giấc mơ giảng đường.

Trở về quê, Chiến phải một mình bươn chải làm đủ nghề từ phụ hồ, làm xe ôm chỉ để có tiền nuôi bố ở quê và mẹ ở viện. Mấy tháng nay, mẹ Chiến được về nhà, Chiến xin làm công nhân ở khu công nghiệp chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống.

Tưởng rằng, bản thân lựa chọn đóng cánh cửa ước mơ của đời mình để gánh vác gia đình thế nhưng giờ đây, tất cả mọi cánh cửa như đều đóng lại trước mắt chàng trai đáng thương này.

Người cậu kể về cháu mà không kìm được nước mắt, anh bảo, nó sinh ra trong hoàn cảnh bố mẹ không được "trọn vẹn". "Anh chị lấy nhau do anh rể "ngẩn ngơ", còn chị tôi bệnh tật "quá lứa lỡ thì". Đẻ nó ra sống đói khổ vậy mà thằng bé rất ngoan và học giỏi. Giờ đây, nhà kiệt quệ, túng quẫn quá rồi, tôi cũng khó khăn quá, chẳng biết phải xoay xở ra sao". Nói dứt lời cũng là khi đôi mắt người cậu đỏ hoe, rơm rớm nước.

Cách bệnh viện hơn 20 km, mẹ của Chiến - bà Lương Thị Dung lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên nhưng bà cũng không thể đến bệnh viện chăm con. Người mẹ đau khổ chỉ biết khóc, phó mặc cho người em ruột chăm cháu.

Vật vã đau đớn không chỉ bởi căn bệnh đang hành hạ mà vì nỗi đau xót con, bà Dung cố chắt ra từng câu nói khó nhọc: "Con đau mà mẹ không có ở bên, mẹ cũng đau lắm. Nhiều lúc, chỉ muốn chết quách để không làm gánh nặng cho con…".

Có chồng cũng như không, bao năm bà ngậm ngùi gạt nước mắt tần tảo nuôi con để bây giờ bản thân bệnh nặng, con gặp nạn không biết dựa dẫm vào ai.

Sẽ phải xoay xở ra sao để có tiền cho cuộc phẫu thuật ghép sọ sắp tới cho con, câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu khiến người mẹ như trăm ngàn mũi dao cứa vào tim của bà.

Chia sẻ về trường hợp bệnh nhân Bùi Văn Chiến, bác sĩ Nguyễn Duy Dũng - Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, cho biết: "Bệnh nhân Chiến nhập viện trong tình trạng hôn mê, vết thương sọ não hở lún vỡ phức tạp xương sọ vùng trán, dập não vùng trán… Bệnh nhân được mổ cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch".

Cũng theo bác sĩ Dũng, hiện nay bệnh nhân Chiến đang phải tách vỏ sọ não để đưa vào ngân hàng nuôi cấy. Một thời gian nữa, bệnh nhân sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép sọ, chi phí tốn kém hàng chục triệu đồng.

Mọi đóng góp hảo tâm ủng hộ mã số 4346 xin gửi về:

1. Em Bùi Văn Chiến, thôn Hữu Khánh, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(Hiện em Chiến đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh- Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

Điện thoại: 0973.376.294 (anh Quang, cậu ruột của em Chiến)

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269