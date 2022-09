Bị xe bán tải tông trên đường đến lớp, tính mạng cậu bé lớp 8 nguy kịch

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cậu bé học sinh lớp 8 Khuất Nhất Kiên (trú ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) vẫn chìm trong hôn mê sâu sau cú đâm xe oan nghiệt hơn 10 ngày trước.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong vô thức, trên đỉnh đầu cậu bé tội nghiệp là 2 vết khâu kéo dài chưa se miệng. Một ống sonde được gắn ở mũi để giúp em ăn. Cậu bé thở bằng một lỗ mở khí quản ở cổ.

Trong phòng bệnh Kiên đang phải từng giây, từng phút vật lộn, giành giật mạng sống với tử thần cùng với sự hỗ trợ của đủ loại thiệt bị y tế tối tân… Bên ngoài hành lang buồng bệnh, người cha của Kiên (anh Khuất Đình Chiến, 40 tuổi) bồn chồn đứng ngồi không yên với tâm trạng vô cùng lo lắng.

Dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của con trai, qua ô cửa kính của phòng hồi sức, gương mặt hốc hác của người cha tội nghiệp lại nhăn nhó, đau đớn mỗi khi thằng bé gồng mình thở dốc…

Anh Chiến lạc giọng, những giọt nước mắt vừa ứa ra từ đôi mắt thâm quầng: "Nhìn con nằm kia em như đứt từng khúc ruột. Đã hơn 10 ngày rồi, thằng bé vẫn chưa tỉnh, với nhiều ống với dây thế kia em sợ lắm. Kiên ơi, con tỉnh dậy đi các bạn con đang chờ con đến lớp…", người cha tội nghiệp nghẹn ngào gọi tên con trai, khi nỗi đau dâng lên đến tột cùng.

Trong tiếng nấc, người cha nghèo kể lại: Ngày 6/9, trên đường đạp xe đến trường, Kiên bất ngờ bị một chiếc ô tô bán tải đi ngược chiều tông trực diện. Cú đâm quá mạnh, khiến cậu bé lớp học sinh lớp 8 bị kéo lê trên đường đến 30m trước khi chiếc xe dừng lại.

Cậu bé mê man bất tỉnh với thương tích khắp cơ thể, được đưa vào cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy. Nhưng, trước tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng với những vết thương lớn ở đầu, cổ…, các bác sĩ lập tức chuyển Kiên xuống bệnh viện Việt Đức ngay sau khi sơ cứu.

Ca phẫu thuật khẩn cấp được thực hiện bởi các bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, đã giữ lại được tính mạng cậu học trò lớp 8. Nhưng với những thương tích quá nặng gặp phải, tính mạng cậu bé 13 tuổi vẫn hết sức mong manh.

Anh Chiến bùi ngùi cho biết, sinh sống ở vùng quê trung du đất đai cằn cỗi, gia đình thuần nông như nhà anh quanh năm phải chạy ăn từng bữa. Nay con trai bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh" phải cần đến khoản tiền lớn để níu kéo sự sống, vợ chồng anh Chiến không biết phải xoay xở thế nào!

"Vợ chồng em chỉ vay nóng được hơn chục triệu đồng đem theo cứu con. Bác sĩ bảo trong thời gian tới thằng bé phải tiếp tục điều trị tích cực mới có hy vọng... Nhưng giờ cũng không biết phải trông cậy vào đâu! Các bác, các anh, các chị ơi cứu con em với…", người cha thuần nông nghèo khó kêu cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy, khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Cháu Kiên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng: Chấn thương sọ não, gãy xương đòn, xương cẳng chân…".

Bác sĩ Thủy cho biết thêm, hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, thở máy và bị phù não. Kiên đã được phẫu thuật sọ não lấy máu tụ. Phần xương chân và xương đòn chờ sức khỏe của cháu tốt hơn sẽ tiếp tục phẫu thuật.

Kiên phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép hộp sọ nữa. Thời gian chờ thực hiện phẫu thuật còn tùy thuộc vào sức khỏe của cháu, có thể 3 - 6 tháng, cũng có thể lâu hơn nữa. Việc điều trị xác định phải lâu dài và rất tốn kém.

"Cháu Kiên còn rất trẻ, cháu còn cả cuộc đời phía trước. Trong quá trình điều trị cho cháu, chúng tôi nhận thấy cháu Kiên còn rất nhiều hy vọng vượt qua và có thể trở lại lớp học. Được biết hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, có thể vì thế mà cháu vuột mất cơ hội… Vậy nên, chúng tôi rất mong mỏi các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp cháu bé tội nghiệp này", bác sĩ Thủy nói.

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4625 xin gửi về:

1. Anh Khuất Đình Chiến

Khu 4, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0979561002

Hiện bé Kiên đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0344349394 (số phòng CTXH).

