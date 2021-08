Bé gái 10 tháng tuổi bị cắt một quả thận được giúp đỡ hơn 323 triệu đồng

Dân trí Bé Tâm An mới có 10 tháng tuổi, nhưng đã bị ung thư thận ác tính và phải cắt một quả thận, thương bé và gia đình khó khăn, bạn đọc Báo Dân trí đã giúp đỡ số tiền 323.693.300 đồng.

Ngày 17/8, PV Dân trí cùng chính quyền xã Hương Bình (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 323.693.300 đồng tới gia đình bé Tâm An. Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, ủng hộ trong tuần 3 và tuần 4 tháng 7, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí.

Anh Lê Xuân Tuấn (bố của bé Tâm An) cho biết, hiện bé đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

"Sau gần một tháng chuyển ra điều trị ngoài Hà Nội, nhưng bệnh tình của cháu vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Hiện 2 mẹ con đang ở viện để tiếp tục theo dõi và điều trị", anh Tuấn cho biết.

"Lúc gia đình không biết bấu víu vào đâu thì được Báo Dân trí đăng bài kêu gọi giúp đỡ. Sau đó, gia đình đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, bạn đọc và Báo Dân trí đã giúp đỡ và tiếp thêm sức mạnh cho gia đình để vượt qua khó khăn", anh Lê Xuân Tuấn xúc động nói.

Trước đó, như Báo Dân trí thông tin về hoàn cảnh gia đình anh Tuấn, năm 2020 cô giáo Trần Thị Hải Lành, đang công tác tại Trường THPT Hàm Nghi (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), sinh bé Tâm An trong niềm vui hạnh phúc của gia đình.

Khi vừa chào đời, bé gái khuôn mặt bé đẹp như thiên thần, được gia đình đặt tên Tâm An, với mong muốn con được một đời bình an. Thế nhưng thật đau lòng, bước sang tháng thứ 8, bé xuất hiện các triệu chứng sốt, nôn, khó thở và bụng phình to lên bất thường.

Bé Tâm An đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khi đến bệnh viện kiểm tra thì được các bác sĩ kết luận, bé bị ung thư thận ác tính. Sau đó, bé Tâm An được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, phẫu thuật cắt quả thận bên trái. Niềm hy vọng chưa kịp thắp lên thì các bác sĩ thông tin, quả thận bên phải của bé đang bị khối u ăn dần vào và tiên lượng sức khỏe bé rất xấu.

Đầu tháng 6/2021, bé Tâm An được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1 và 2 để điều trị hóa chất với chỉ định mổ cắt một phần quả thận phải.

Nhưng mới điều trị được hai vòng hóa chất thì cháu bé bị biến chứng, thiếu máu nhiều, giảm tiểu cầu, xuất huyết não nặng, đặc biệt là chứng tắc tĩnh mạch máu ở gan nên chưa thể tiến hành ca phẫu thuật.

Sau đó, bé Tâm An đã được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị, truyền hóa chất. Đến nay bệnh tình của bé Tâm An vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

