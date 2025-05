Bạn đọc giúp đỡ hơn 400 triệu đồng đến người vợ gặp tai biến sau sinh

Ngày 3/5, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 283.839.555 đồng của bạn đọc giúp đỡ vợ chồng chị Đinh Thị May (SN 1994), anh Nguyễn Bá Hùng (SN 1991), trú tại Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo kết chuyển đến số tài khoản của anh Nguyễn Bá Hùng.

Anh Nguyễn Bá Hùng (chồng bệnh nhân Đinh Thị May) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Hùng cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, anh được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 120 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình anh Hùng được giúp đỡ là hơn 400 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, anh Hùng xúc động gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình.

"Số tiền trên rất quan trọng với gia đình em lúc này, là hy vọng để cứu chữa cho vợ em. Em tin rằng, với tình yêu thương của tất cả bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, vợ em sẽ sớm hồi phục về với gia đình", anh Hùng nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của bệnh nhân Đinh Thị May, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Hiện sức khỏe của chị May đã phần nào cải thiện theo chiều hướng tích cực. Chị được chuyển tuyến dưới để tiếp tục điều trị".

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, sức khỏe chị May đã có nhiều tiến triển theo hướng tích cực (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Đinh Thị May là hoàn cảnh trong bài viết "Vợ tai biến sau sinh, viện phí gần 30 triệu đồng/ngày, chồng nghèo chết lặng", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Ngày 20/2, sau khi sinh bé Bảo Nam, chị Đinh Thị May bất ngờ gặp tai biến sản khoa nghiêm trọng.

Bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Đinh Thị May được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc do viêm loét, thủng đại tràng phải, suy đa tạng, sốc mất máu, chảy máu sau đẻ do đờ tử cung…".

Bác sĩ Phương cho biết thêm, để cứu tính mạng chị May, các bác sĩ đã phẫu thuật 3 lần, gồm cắt tử cung; cắt đại tràng, manh tràng và đoạn cuối hồi tràng; loại bỏ ổ áp xe, tổ chức hoại tử tồn dư trong ổ bụng.