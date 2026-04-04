Người vợ có chồng bệnh, con gái mù lòa được hỗ trợ hơn 212 triệu đồng

Chiều 3/4, phóng viên báo Dân trí phối hợp cùng lãnh đạo UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đến thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 212.103.374 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình bà Nguyễn Thị Bình (SN 1957), trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Cẩm Lạc.

Đây là số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Bình thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo hoàn tất thủ tục chuyển tới tài khoản của gia đình.

Bà Bình xúc động khi được đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Dương Nguyên).

Đón nhận sự giúp đỡ, bà Bình bật khóc chia sẻ: "Cuộc đời tôi là những tháng ngày đau khổ, nặng trĩu lo toan khi con trai út đã qua đời, con gái bị mù bẩm sinh đang chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần, chồng lại đau ốm.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một số tiền lớn như thế này để trang trải cuộc sống, lo cho gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người".

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới tập thể Ban Biên tập, phóng viên Dân trí đã kết nối, kêu gọi hỗ trợ, đặc biệt là sự chung tay của bạn đọc.

"Nhiều năm qua, báo Dân trí cùng bạn đọc đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Cẩm Lạc. Chúng tôi mong được quý báo tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn như gia đình bà Bình", ông Hiệp chia sẻ.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Lạc trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ cho bà Bình (Ảnh: Hoài Anh).

Bà Bình cùng chồng con là nhân vật trong bài viết "Chuỗi bi kịch dồn dập, chồng bệnh, con trai mất, con gái mù lòa chạy thận".

Năm 1976, bà Bình kết hôn với ông Nguyễn Đình Thiệu (SN 1952), người cùng xã. Cuộc sống ban đầu tuy thiếu thốn nhưng vợ chồng bà vẫn tin vào tương lai khi lần lượt đón 3 người con chào đời. Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu khi 2 người con sau đều mang số phận kém may mắn.

Chị Nguyễn Thị Tình (SN 1981) từ khi sinh ra đã mù cả hai mắt. Người con trai út, anh Nguyễn Đình Độ (SN 1987), sinh ra khỏe mạnh và từng là niềm hy vọng lớn nhất của bố mẹ. Đến năm học lớp 7, anh bất ngờ mắc bệnh về thị giác rồi mù hẳn. Từ đó, gia đình nhỏ chìm trong nỗi đau chồng chất.

Lãnh đạo xã Cẩm Lạc thăm hỏi, động viên chị Tình (Ảnh: Dương Nguyên).

Không đầu hàng số phận, 2 chị em dắt díu nhau đến Hội Người mù huyện Cẩm Xuyên (cũ) để sinh hoạt, học chữ nổi và tập làm những công việc như bán tăm, tẩm quất để tự nuôi sống bản thân, đỡ đần cha mẹ phần nào.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại, cuối năm 2016, anh Độ liên tục nhập viện vì suy thận cùng nhiều biến chứng tim, phổi. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, năm 2017, anh qua đời.

Mất con chưa nguôi, bà Bình lại tiếp tục gánh thêm nỗi lo khác khi chị Tình cũng mắc suy thận, phải xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần.

Suốt nhiều năm lao động cật lực để lo tiền thuốc men cho con, ông Thiệu dần suy kiệt sức khỏe. Từ năm 2011, ông mắc tê chân, tắc mạch máu, thoát vị đĩa đệm. Sau phẫu thuật, ông hạn chế vận động, chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi khi trái gió trở trời, ông nằm một chỗ, ăn uống khó khăn.

Căn nhà nhỏ giờ đây có người bố đau yếu, người con gái mù lòa, suy thận, đôi chân ngày càng teo tóp. Mỗi ngày, bà Bình là chỗ dựa duy nhất của gia đình. Người phụ nữ gần 70 tuổi vừa làm ruộng vườn, vừa về nhà chăm chồng, con.