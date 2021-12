Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cặp vợ chồng mang bệnh ung thư hơn 75 triệu đồng

Dân trí Đón nhận tình cảm của độc giả Báo Dân trí, chị Trần Thị Hiền rưng rưng xúc động. Sự hỗ trợ đến đúng lúc giúp anh chị vững tâm hơn trên con đường duy trì sự sống vốn đang bị căn bệnh ung thư đày đọa.

Ngày 15/12, thay mặt độc giả, PV Báo Dân trí tại Nghệ An đã trao số tiền 75.361.500 đồng tới vợ chồng anh Hồ Thế Lộc, chị Trần Thị Hiền (trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Bác sĩ Dương Đình Phùng - Trưởng khoa Nội - Tiêu hóa, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao số tiền bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ tới vợ chồng bệnh nhân Trần Thị Hiền (Ảnh: L.T).

Vợ chồng anh Lộc, chị Hiền là nhân vật trong bài viết "Khốn cùng cảnh vợ ung thư phổi tuyệt vọng chăm chồng ung thư gan". Cách đây hơn một năm, chị Hiền được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bán hết tài sản chạy chữa, cầu mong níu giữ sự sống cho vợ thì anh Lộc cũng phải nhập viện điều trị vì căn bệnh ung thư gan. Gửi hai đứa con nhỏ ở quê, anh chị dắt díu nhau vào bệnh viện điều trị.

Dù đã có bảo hiểm, anh chị vẫn phải thanh toán 50% chi phí điều trị, rồi tiền ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe để đáp ứng điều trị, tháng tằn tiện lắm cũng mất gần 20 triệu đồng. Số tiền này ngoài khả năng chi trả của hai vợ chồng. Đã mấy lần anh chị xin bỏ điều trị vì không còn tiền nhưng bác sĩ động viên cố gắng duy trì, bởi giờ về nhà coi như cầm chắc cái chết.

Phía bệnh viện cũng có nhiều chương trình hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, trong đó có vợ chồng chị Hiền nhưng thực sự chỉ giúp được trong ngày một, ngày hai. Cậu con trai thứ hai tính xin hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự để đi làm, lấy tiền chữa bệnh cho bố mẹ và chăm nom cô em út mới 11 tuổi.

Trao quà từ Quỹ Khuyến học Việt Nam tới gia đình chị Hiền (Ảnh: L.T).

Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết, anh chị vui mừng nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên, tiếp sức từ bạn đọc báo. Hôm nay, nhận món quà hơn 75 triệu đồng do bạn đọc gửi qua chương trình nhân ái của Báo Dân trí, chị Hiền hết sức xúc động. Nhân dịp này, khoản hỗ trợ 1.600.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng được trao tận tay chị Hiền.

"Một đồng với vợ chồng tôi lúc này cũng hết sức quý giá nên món tiền này thực sự là nguồn hỗ trợ, động viên rất lớn để chúng tôi yên tâm tiếp tục điều trị. Qua Báo Dân trí, vợ chồng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ và chia sẻ của mọi người", chị Hiền cho hay.

Hoàng Lam