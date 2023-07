Bác sĩ khẩn thiết kêu gọi nhà hảo tâm cứu gia đình ngộ độc nấm rừng

Cũng bởi tại cái nghèo cái khó, công thêm sự thiếu hiểu biết mà bi kịch thảm khốc ập đến với gia đình người đàn ông nghèo Lùng Dỉn Tiến (SN 1990, trú tại thôn Nàn Hái, xã Chí Cà, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang).

Nhận thông tin khẩn cấp từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai về một gia đình ngộ độc nấm rừng, chúng tôi tức tốc tới Trung tâm chống độc, nơi đang níu kéo sự sống mong manh của vợ chồng anh Lùng Dỉn Tiến cùng người chị ruột Lùng Thị Ỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Cả 3 bệnh nhân bị ngộ độc nấm rừng hiện đang suy gan cấp rất nặng, hôn mê gan. Trong đó bệnh nhân Lùng Dỉn Tiến và Lùng Thị Ỉnh vẫn đang hôn mê sâu, phải thở máy, lọc máu, thay huyết tương, hồi sức tích cực với chi phí ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng".

Trong phòng cách ly đặc biệt của Trung tâm chống độc, quanh giường bệnh của anh Lùng Dỉn Tiến và chị Lùng Thị Ỉnh là hàng loạt những thiết bị y tế hiện đại, trợ giúp 2 chị em duy trì mạng sống mong manh.

Bồn chồn đứng ngồi không yên bên ngoài phòng bệnh, anh Lùng Dỉn Thanh nghẹn giọng: "Hơn một tuần nay, từ lúc ăn nấm, chị gái và em trai em cứ nằm im bất động như vậy, nhiều máy móc với dây dợ thế kia, em sợ lắm. Em dâu thì mới tỉnh nhưng vẫn yếu lắm. Xin các bác, các anh chị cứu gia đình em với!...".

Đưa đôi bàn tay thô ráp, chai sần lên ngang mặt quệt nước mắt, anh Thanh vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đau lòng xảy ra với những người ruột thịt của mình: Gia đình anh bao đời sống ở nơi được coi là hẻo lánh bậc nhất của tỉnh Hà Giang, thôn Nàn Hái, xã Chí Cà, huyện Xí Mần.

Ở chốn "thâm sơn cùng cốc" này, người dân dù có lam lũ tất bật từ sáng sớm đến tối mịt thì vẫn phải chạy ăn hàng ngày. Không chỉ gia đình anh, nhiều bà con trong thôn bản vẫn phải thường xuyên vào rừng kiếm cái ăn.

Chiều ngày 11/7, chị Bàn Thị Ngọc (vợ anh Lùng Dỉn Tiến) từ trên nương trở về nhà với một bọc nấm rừng tươi. Cả nhà mừng vui vì sẽ có một bữa ăn ngon. Bữa tối hôm đó, cả nhà gồm 6 người (bà Vàng Thị Rùng - mẹ anh Tiến, vợ chồng anh Lùng Dìn Tiến và 2 con, chị gái Lùng Thị Ỉnh) cùng ăn cơm với canh nấm.

Đến rạng sáng ngày 12/7, hàng xóm bất ngờ nghe thấy tiếng rên la và những tiếng kêu khóc thất thanh của trẻ nhỏ, vội vàng chạy sang thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng: 6 người đang gào khóc, ôm bụng lăn lộn, nôn ói trên nền nhà. Đoán biết chuyện chẳng lành, mọi người vội vã đưa gia đình anh Tiến đi cấp cứu ngay trong đêm. Trên đường đến bệnh viện huyện, bé Lùng Thị Hoa (SN 2018) đã tử vong.

Tại bệnh viện huyện, sau khi sơ cứu các bác sĩ tiếp tục chuyển 5 người lên bệnh viện tỉnh. Bà nội Vàng Thị Rùng và đứa con nhỏ 3 tuổi ngộ độc nhẹ hơn được điều trị và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện tỉnh. Vợ chồng anh Tiến và chị Ỉnh được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Bạch Mai.

"Nhà có 7 anh chị em, nhưng chỉ em biết tiếng kinh nên được theo lên bệnh viện. Gom cả đại gia đình được 10 triệu, em đóng tạm ứng cho 3 người 8 triệu, giờ đang nợ bệnh viện hơn 50 triệu nữa. Những ngày tới em biết lấy gì để cứu người nhà em đây!...", anh Thanh bật khóc nấc.

Là người trực tiếp kêu gọi nguồn lực cứu giúp gia đình bệnh nhân, chị Đoàn Tú Anh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai ái ngại: "Đứng trước bi kịch của gia đình bệnh nhân Tiến, thực sự khó ai có thể cầm được lòng mình. Ngay trong lúc này, rất cần sự chung tay từ cộng đồng. Vợ chồng anh Tiến đã mất một đứa con rồi, những người còn lại trong gia đình vẫn còn cơ hội sống. Mong mọi người hãy cứu họ!...", chị Tú Anh khẩn thiết.

