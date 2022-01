Bác sĩ khẩn cầu cứu giúp người mẹ "nhí" đang vô cùng nguy kịch

Những ngày qua, nơi đây đang tiếp nhận điều trị một hoàn cảnh hết sức thương tâm.

Bi kịch người mẹ "nhí" nhiễm Covid-19 lâm nguy

Lủi thủi vào phòng Công tác xã hội, gương mặt anh Đàm Văn Hồ (SN 1978, quê ở Huế) xám xịt. Dáng người đàn ông khắc khổ hơn tuổi ngoài 40 rất nhiều, còn đôi mắt thì luôn nhìn xa xăm vô định.

Kể với phóng viên, anh Hồ cho biết những ngày còn ở quê, vợ chồng anh đi lột vỏ cây keo tràm, kiếm tiền đắp đổi qua ngày nuôi con. Nhưng quê nhà mưa lũ triền miên, làm mãi không đủ ăn, họ bấm bụng tính chuyện tha phương cầu thực.

Đầu năm 2018, họ rời Huế vào Đồng Nai, thuê nhà trọ đi phụ hồ. Vòng xoáy mưu sinh khiến hai vợ chồng cũng dần không sát sao chăm sóc, nuôi dạy các con. Hậu quả là sau khi nghỉ học lớp 8, con gái thứ hai của anh Hồ là bé Đ.T.N.Q. (SN 2007) bị kẻ xấu dụ dỗ, quan hệ đến mang thai.

"Lúc đầu, bé chỉ nói đi nhà bạn chơi. Tôi và vợ thấy bất thường nên hỏi mãi, bé mới khóc thú thật đã có bầu mấy tháng rồi. Nghe vậy vợ chồng tôi sốc nặng, nhưng con dại thì cái phải mang, lỗi cũng một phần do mình không theo sát con…" - anh Hồ kể.

Cuối tháng 11/2021 khi đến cận ngày dự sinh, họ đưa bé Q. đến một BV tuyến quận ở TPHCM khám. Khi kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2, thai phụ 15 tuổi được chuyển khẩn qua BV Từ Dũ mổ bắt con, vì có dấu hiệu suy thai.

"Mổ xong, may mắn cháu tôi không bị nhiễm Covid-19 nên được đón về, còn mẹ phải chuyển qua khu điều trị F0. 8 ngày sau, BV thông báo với gia đình bé Q. đã đủ điều kiện cách ly tại nhà, lên làm thủ tục cho xuất viện" - người cha kể tiếp.

Nhưng chỉ mới về được 3 ngày, con gái anh Hồ bất ngờ khó thở, đau ngực dữ dội. Người cha lại vội vàng bắt taxi đưa con quay trở lại BV Từ Dũ.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận sản phụ 15 tuổi suy hô hấp nặng, SpO2 xuống cực thấp nên tiến hành hồi sức cấp cứu, cho thở máy và chuyển gấp đến BV Nhi Đồng 2.

Mong con sống sót trở về nhìn mặt cháu

Đại diện BV Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhân Đ.T.N.Q. nhập viện ngày 13/12 với chẩn đoán nhiễm Covid-19 nguy kịch bội nhiễm, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng vết mổ lấy thai.

Chỉ sau một ngày nhập viện vì tình trạng quá nặng, bé gái phải chuyển vào khu cách ly của khoa ICU để điều trị. Bệnh nhân được cho thở máy thông số cao, dùng kháng sinh phổ rộng, kháng viêm, chống đông.

Đến ngày 17/12/2021 bệnh nhân diễn tiến xấu, suy hô hấp nặng nề, đáp ứng kém với điều trị. Lúc này, các bác sĩ buộc phải sử dụng phương pháp ECMO (tim phổi nhân tạo) để hy vọng níu mạng sống cho cô bé.

Hiện sau hơn 20 ngày chạy ECMO thông số cao, bệnh nhân vẫn tổn thương phổi nặng lan tỏa 2 bên, nhiễm trùng huyết nặng, còn tràn máu màng phổi, vẫn phải thở máy và dùng kháng sinh phổ rộng. Việc liên tục phải dùng các phương pháp kỹ thuật phức tạp để điều trị khiến viện phí của bệnh nhân bị đội lên rất lớn.

Theo các bác sĩ, tổng chi phí điều trị của bé Đ.T.N.Q. đã hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chi trả cho bệnh nhân Covid-19 hơn 790 triệu. Số tiền hàng trăm triệu đồng còn lại là một gánh nặng khủng khiếp với gia đình.

Thương con, vợ chồng anh Hồ chạy vạy khắp đầu trên xuống dưới, vừa gom góp từ bà con họ hàng, vừa vay nóng, nhưng chỉ đủ đóng tạm ứng 60 triệu đồng. Giờ đây nợ cũ chồng lãi mới, khiến họ không có cách gì để xoay sở, khi BV vừa thông báo phải đóng thêm tiền.

"Các bác sĩ nói với vợ chồng tôi, bây giờ cứ tìm cách cứu sống bé trước đã, mọi chuyện khác giải quyết sau. Thương con, tôi cũng ráng vay mượn, nhưng viện phí cao quá. Bây giờ thì không vay thêm nổi nữa rồi" - người cha trầm ngâm chia sẻ.

Những ngày cận Tết khi nhiều người đang hồ hởi chuẩn bị cho cuộc sum vầy, gia đình anh Đàm Văn Hồ và chị Nguyễn Thị Được lại lâm vào cảnh ly tán. Chồng ở BV lo cho con gái thứ, trong khi vợ phải về nhà trọ chăm cháu ngoại và con út cách nhau chỉ 6 tuổi, gánh nặng kiếm tiền giờ chỉ còn trông cậy vào đứa con gái lớn đi phụ bán quán cháo.

Nghĩ đến vợ con và cả cháu nhỏ ở nhà, anh Hồ bất ngờ bật khóc.

"Giờ tôi chỉ mong con sống được, vượt qua được để về nhà nhìn mặt cháu. Từ lúc sinh tới giờ, nó còn chưa thấy mặt con trực tiếp lần nào, lúc về nhà cũng phải cách ly, chỉ nhìn con qua màn hình điện thoại rồi nguy kịch đến giờ" - người đàn ông nghẹn ngào tâm sự về ước mơ, tay chìa ra màn hình điện thoại, để lộ gương mặt bụ bẫm, đáng yêu của cháu ngoại.

Bé trai còn đỏ hỏn, cần có hơi ấm tình thương từ người mẹ đang ngụp lặn trong phòng cách ly, chống chọi với tử thần.

Mọi đóng góp hảo tâm cho mã số 4362 xin gửi về:

1. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

2. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269