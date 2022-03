Bác sĩ kêu cứu cho người ngư dân bám biển Trường Sa đang nguy kịch

Mắc bệnh nguy kịch khi đang đánh cá ở Trường Sa

Anh Nguyễn Hùng (SN 1973, ngụ thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là ngư dân tàu cá hoạt động ở ngư trường quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Anh phát bệnh nặng trên biển và được trực thăng quân đội vận chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) từ ngày 24/2.

Chia sẻ về bệnh tình của bệnh nhân Nguyễn Hùng sau hơn nửa tháng điều trị, đại tá - bác sĩ CK2 Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện 175, cho hay: "Bệnh nhân Hùng bị viêm phổi rất nặng, nhiễm khuẩn huyết, tràn khí màn phổi. Bước đầu đánh giá là bệnh nhân có phát triển tích cực với các biện pháp điều trị nhưng thời gian điều trị còn kéo dài".

Chị Dương Thị Lộc (SN 1975, vợ anh Hùng) cho biết, gia đình vốn là hộ nghèo "truyền thống" xưa nay vì phải nuôi mẹ già bệnh tật, con cái nheo nhóc. Anh Hùng làm nghề đi tàu cá, thu nhập một chuyến đi biển kéo dài 35-40 ngày chừng 10 triệu đồng, mỗi năm đi được 6-7 chuyến, tùy tình hình mưa bão. Còn chị Lộc thì làm 1 sào (500m2) tỏi, thu chừng 15 triệu đồng/năm, khi rảnh thì đi làm thuê.

Từ khi con trai lớn nghỉ học, đi làm thuê ở Đà Nẵng phụ thêm, gia đình anh Hùng thoát nghèo, trở thành hộ cận nghèo nhưng thực ra thu nhập cũng không tăng đáng kể, cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau, năm vừa qua bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nên càng khó khăn hơn. Sau tết, anh Hùng đi biển chuyến đầu tiên thì gặp phải tai nạn bất ngờ này.

Chị Lộc kể: "Ảnh ra biển từ ngày 10/2, được 3 ngày thì điện về báo là anh sốt, mệt, khó thở nhưng cố uống thuốc cầm cự vì cả tàu 15 thuyền viên mới ra ngư trường, giờ vì anh mà tàu quay đầu về thì chuyến đi không công, anh em không có tiền mà chủ tàu còn lỗ nặng nên anh ráng".

Nhưng chỉ đến ngày thứ 3 phát bệnh, anh Hùng không ráng được nữa. Phổi anh như bị ai bóp nghẹt, không thở được, sốt cao gần 40 độ không hạ. Chủ tàu cá mới gọi tàu cứu hộ và được đưa đến huyện đảo Trường Sa cấp cứu vào tối 23/2.

Tại Trường Sa, anh Hùng được sơ cứu ban đầu nhưng diễn biến bệnh quá nặng, trang thiết bị y tế trên đảo không thể điều trị được nên cơ sở y tế tại đây đã điện về đất liền xin hỗ trợ.

Xét thấy tình hình nguy cấp của bệnh nhân, quân đội đã hỗ trợ điều trực thăng cấp cứu ra Trường Sa chở anh Hùng về Bệnh viện Quân y 175 điều trị vào sáng sớm ngày 24/2.

Không mượn được tiền đành đưa chồng về nhà chờ chết

Bác sĩ Thành cho biết, việc vận chuyển bệnh nhân Hùng từ Trường Sa về đất liền rất may mắn. Vì bệnh nhân nhận viện điều trị tại Trạm y tế Thị trấn Trường Sa trong tình trạng viêm phổi rất nặng, tràn khí màn phổi, oxy máu rất thấp, nguy cơ tử vong rất cao trong quá trình di chuyển bằng trực thăng trên quãng đường dài.

Ê kíp y tế đi theo trực thăng cứu hộ đã cố gắng hết sức, túc trực điều chỉnh máy thở tối đa để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, quá trình di chuyển cực kỳ công phu và may mắn là bệnh nhân vẫn an toàn khi trực thăng đáp xuống Bệnh viện Quân y 175.

Theo đại tá - bác sĩ Nguyễn Đức Thành, ngay khi vào bệnh viện, bệnh nhân đã được hội chẩn, lọc máu liên tục. Đến ngày 8/3, bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cho chạy ECMO.

Bác sĩ Thành chia sẻ: "Khi nhập viện, bệnh nhân đã nguy kịch và diễn tiến bệnh rất khó lường nên chưa đánh giá được khả năng cứu trị là như thế nào. Tuy nhiên, hiện các chỉ số xét nghiệm cho thấy cơ thể bệnh nhân đang đáp ứng thuốc, có cải thiện tốt hơn khi nhập viện rất nhiều như nước trong phổi giảm bớt, tình trạng nhiễm trùng trong phổi giảm...".

Nhưng điều mà bác sĩ lo lắng nhất là chi phí điều trị quá cao. Dù bệnh nhân được hưởng BHYT 100% theo diện hộ nghèo, BHYT cũng đã chi trả gần cả tỷ đồng cho những ngày điều trị vừa qua nhưng có nhiều loại thuốc, vật tư y tế ngoài danh mục bảo hiểm mà gia đình phải chi trả. Tính đến ngày 10/3, số tiền này đã gần 200 triệu đồng, quá lớn so với khả năng của gia đình.

Đại tá - bác sĩ Nguyễn Đức Thành chia sẻ: "Dự kiến ca này còn phải điều trị kéo dài, chi phí rất cao. Qua nắm bắt hoàn cảnh gia đình bệnh nhân được biết rất khó khăn nên khoa có đề nghị bệnh viện huy động các nguồn xã hội, kêu gọi những nhà hảo tâm cố gắng giúp đỡ cho trường hợp này".

Chị Lộc cho hay: "Giờ nhà em cũng hết cách rồi, tuần trước phải đóng tạm ứng 180 triệu đồng mà em vay mượn khắp họ hàng làng xóm được 80 triệu đồng, còn nợ lại 100 triệu đồng. Cả tuần nay phát sinh thêm nữa nhưng cũng chỉ biết cầu xin bác sĩ cho nợ lại thôi".

"Nếu không xoay đâu ra tiền, chắc em xin đưa anh ấy về nhà để anh ra đi cho thanh thản. Chứ tình cảnh như vầy em biết làm gì để cứu chồng đây!", chị Lộc nghẹn ngào.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4418:

Chị Dương Thị Lộc (vợ anh Nguyễn Hùng)

Địa chỉ: thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 0378988935

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 1400206035022

Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 1017589681

Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

Số tài khoản VND: 333556688888

Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269