Bác sĩ cầu cứu giúp người mẹ nghèo nguy kịch sau tai nạn thảm khốc

Đã gần 2 tuần trôi qua sau cú tông xe kinh hoàng, chị Bùi Thị Nhuần, (49 tuổi, trú ở khu 5, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) vẫn rơi vào tình trạng hôn mê.

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chị Nhuần nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, nửa thân dưới quấn băng trắng toát. Khuôn mặt người phụ nữ tội nghiệp sưng tấy với đầy những vết trầy xước. Quanh giường bệnh là cả một giàn máy móc, thiết bị y tế tối tân trợ giúp chị duy trì sự sống.

Là bác sĩ điều trị trực tiếp của bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy cho chúng tôi biết: "Ngày 29/4, bệnh nhân Nhuần được chuyển cấp cứu từ tuyến dưới lên bệnh viện Việt Đức, với tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng, gồm: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương cột sống, gãy xương đùi 2 bên, gãy xương cẳng chân... Trước tình trạng quá nguy kịch của bệnh nhân, ngay lập tức bệnh viện đã áp dụng những biện pháp hồi sức tích cực, để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân".

Bác sĩ Thủy cho biết thêm, ca phẫu thuật kết hợp 2 xương đùi đã được tiến hành ngay sau đó. Sắp tới sẽ là ca phẫu thuật xương cẳng chân và cột sống với chi phí rất lớn. Trong đó phẫu thuật cột sống cần sử dụng vật liệu và trang thiết bị bậc cao tốn khoảng hơn 70 triệu đồng.

"Bệnh nhân vẫn còn cơ hội hồi phục, nhưng cần phải phẫu thuật nhiều lần, sau phẫu thuật phải phục hồi chức năng dài ngày ước tính chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Được biết gia đình bệnh nhân là hộ nghèo ở địa phương, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bệnh nhân lại là lao động chính trong nhà với người con trai mắc suy thận giai đoạn cuối và người chồng ốm yếu. Qua cơ quan báo chí, chúng tôi mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay cùng bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân… ", bác sĩ Thủy tha thiết nói.

Không được vào phòng bệnh trực tiếp chăm vợ, anh Nguyễn Văn Tài, (52 tuổi) chỉ có thể dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của người vợ yêu quý, từ ô cửa kính của phòng cách ly.

Khi thấy tôi từ trong phòng bệnh bước ra, người chồng tội nghiệp vội vàng níu lấy hỏi dồn, giọng anh nghẹn tắc: "Nhà em liệu có làm sao không? Đã gần 2 tuần rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh. Nhà em mà có mệnh hệ gì thì bố con em biết sống thế nào đây(!?)…", không thể nói hết câu, người đàn ông trung niên bật khóc như một đứa trẻ.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, anh Tài đau đớn kể lại: Chiều ngày 29/4, trên đường đi làm về, chị Nhuần bị một chiếc ô tô mất lái đâm trực diện, hất văng cả người và xe máy xuống ruộng lúa. Cú tông xe quá mạnh khiến người phụ nữ 49 tuổi rơi vào hôn mê, với đa chấn thương nghiêm trọng.

Theo xe cứu thương đưa vợ lên bệnh viện, trong người anh Tài có vỏn vẹn hơn 1 triệu vay nóng hàng xóm. Từ bệnh viện, người chồng gọi điện cầu cứu khắp nơi nhưng cũng chỉ đủ tiền để vợ nằm viện vài ngày. Trong khi bệnh tình chị Nhuần phải chạy chữa lâu dài, với nhiều ca phẫu thuật liên tiếp vô cùng tốn kém. Những ngày sắp tới, anh Tài chưa biết phải xoay xở thế nào.

Anh Tài tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh éo le của gia đình mình, sự đau đớn, xót xa ẩn chứa trong từng câu nói nhát gừng của người đàn ông nghèo khó: Hy vọng đưa gia đình thoát khỏi cuộc sống khó khăn nơi miền quê nghèo, năm 2015 Nguyễn Trung Đức - người con trai duy nhất của anh Tài sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về vay hơn 300 triệu đồng để ra nước ngoài lao động.

Nhưng thật trớ trêu, mới chỉ ở xứ người được 3 tháng thì Đức phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Ngậm ngùi trở về nước chữa trị, sau 7 năm trời đều đặn tuần 3 buổi chạy thận nhân tạo, sức lực chàng trai dần suy kiệt, trong khi khoản vay nợ trước đó chưa thể trả nổi.

Chồng vốn sức yếu, bởi các căn bệnh giãn thận, thoái hóa cột sống…, luôn hành hạ. Sự sống của con trai gắn liền với bệnh viện. Lúc này, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy của chị Nhuần.

Để trang trải cuộc sống và có tiền thuốc thang cho chồng, cũng như chi phí đi viện của con trai, chị Nhuần không nề hà bất cứ công việc gì, từ cấy thuê, cho đến "chạy sô" làm công nhân thời vụ cho công ty này, đến cơ sản sản xuất nọ. Nhưng thật nghiệt ngã, cú tông xe chiều 29/4 định mệnh đã khiến chị phải đối diện với tử thần, đẩy gia đình chị vào cảnh cùng cực, bế tắc không lối thoát!

Anh Tài hướng ánh mắt đầy lo âu về phía phòng bệnh, nơi người vợ vẫn đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần, lại nghĩ về đứa con trai duy nhất đang "chết dần chết mòn" bởi căn bệnh suy thận quái ác. Trong khoảnh khắc phẫn chí đến cực độ, người chồng ốm yếu chỉ còn biết ngửa mặt, đưa 2 tay quá đầu: "Ông trời sao nỡ bắt tội gia đình tôi thế này!..."

1. Mã số 4489:

Anh Nguyễn Văn Tài (chồng bệnh nhân Bùi Thị Nhuần)

Địa chỉ: Khu 5, xã bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0395826138

Hiện chị Nhuần đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0973458697 (số máy phòng CTXH).

