Bác sĩ BV Tim Hà Nội cầu cứu giúp người đàn ông tim to gấp đôi người thường

Chuyến xe cấp cứu xuyên đêm chở bệnh nhân vì tính mạng chỉ còn trong tích tắc

Gấp gáp, vội vã và cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ, hôm nay các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Tim Hà Nội đón bệnh nhân Nay Suih từ trong Gia Lai ra với một tình trạng vô cùng nặng.

Vừa thao tác lắp các loại máy móc hỗ trợ, đo và kiểm soát nhịp tim, bác sĩ điều trị Võ Thị Ngọc Anh cho biết: "Bệnh nhân hở van động mạch chủ nhiều và phình động mạch chủ lên, đây là hội chứng Marfan- ST là hội chứng bệnh mô liên kết bẩm sinh.

Tim của bệnh nhân rất to (gấp đôi với người bình thường). Ở trường hợp của anh này động mạch chủ giãn 9cm (gần 3 người bình thường) nên phải chỉ định mổ cấp cứu bất cứ lúc nào, để tránh nguy cơ vỡ động mạch chủ…"

Nhận được thông tin bệnh nhân từ một chương trình liên kết, hỗ trợ các bệnh viện vệ tinh tuyến dưới, ngay lập tức các bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội đã điều động xe đón bệnh nhân ra ngay trong đêm bởi không còn nhiều thời gian nữa. Sự sống đang tính bằng giây, bằng phút nên gấp lắm rồi. Những cuộc trao đổi, phân tích các chỉ số của anh Nay Suih được diễn ra nhanh chóng với kết luận phải mổ cấp cứu ngay…

Nằm trên giường bệnh, anh Nay Suih gương mặt tái nhợt, môi thâm, với hơi thở yếu ớt. Cố gắng nói bằng tiếng Kinh bập bõm, anh ngước mắt nhìn cầu xin khe khẽ: "Cho tôi sống với, tôi còn về chăm vợ, chăm con" rồi lại nằm mệt lả. Sự sống anh mong manh như ngọn đèn sắp tắt mà ở đây tất cả các bác sĩ đang từng chút một nâng niu, cố giữ gìn ngọn lửa heo hắt ấy bằng sự khẩn trương, gấp gáp vì thời gian gấp quá rồi.

Chi phí hơn 100 triệu đồng, nhờ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ

Cùng chồng trở ra Hà Nội với vốn tiếng Kinh chỉ được vài từ, chị Ksor H Êng ngồi thừ ôm chiếc ba lô đã cũ rách ở hàng ghế chờ dưới sân. Gương mặt đã được che qua lớp khẩu trang dày nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng hằn sâu lên đó. Những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, chị cúi đầu gục vào thành ghế, lặng im.

"Ra Hà Nội cứu chồng, chị có chuẩn bị chút tiền nào không?"- Một vài người nhà các bệnh nhân khác ra hỏi han vì thấy chị tội quá. Ngước đôi mắt lên nhìn đầy ám ảnh, chị buông thõng câu: "Bán nương rồi, được mấy triệu mang ra thôi". Nói rồi nước mắt chị cứ thế trào ra, có lẽ bởi xót xa trước căn bệnh của chồng và một phần vì lo sợ, bán nương rồi, sau này chị biết trồng cấy ở đâu để kiếm cái ăn cho các con?.

Kinh phí điều trị cho bệnh nhân Nay Suih, bác sĩ Võ Thị Ngọc Anh cho biết hết khoảng 150 triệu đồng (sau khi trừ bảo hiểm y tế). Đây là số tiền quá lớn mà gia đình anh không thể lo được nên một mặt các bác sĩ đang rất khẩn trương cứu tính mạng anh, mặt khác đang ra sức kêu gọi, mong muốn được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ.

Cùng chung tâm trạng với các bác sĩ, chị Nguyễn Thị Thái - Cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện đang rất sốt sắng lo kinh phí cho bệnh nhân. Không giấu được sự lo lắng của mình, chị trao đổi: "Khi nhận được thông tin bệnh nhân từ trong Gia Lai, nhận thấy đây là ca bệnh quá nặng nên phía bệnh viện đã rất nhanh chóng chuyển cấp cứu ra đây. Chuyến xe cấp cứu bắt đầu di chuyển trên đường, là đầu này, chúng tôi đã phải tính toán, lo xem nguồn tiền giúp bệnh nhân lấy ở đâu vì gia đình họ nghèo quá, đến cái ăn còn đang chạy từng bữa. Báo điện tử Dân trí là kênh hỗ trợ vô cùng hiệu quả, nhanh, kịp thời nên chúng tôi tha thiết, mong muốn được bạn đọc chung tay, giúp đỡ để cứu sống bệnh nhân này".

Thời gian gần 1 giờ đồng hồ trong bệnh viện, chúng tôi cũng bị cuốn theo cái nhịp gấp gáp ấy và nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Thời gian trôi qua, tích tắc từng phút, từng giây… hi vọng là kịp để cứu sống anh. Người đàn ông dân tộc Gia Rai ấy khao khát được sống, khao khát được trở về làm lụng vì còn lũ con nhỏ đang chờ trong từng bữa ăn hôm xin được, hôm không.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4486:

Anh: Nay Suih

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Số ĐT: 0342492122

Hiện tại anh Nay Suih đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Tim Hà Nội (92 Trần Hưng Đạo)

Số tài khoản: 103875819548 (Ngân hàng Viettinbank)

Tên tài khoản: Ksor Tim (Con trai của bệnh nhân)

