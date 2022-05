Bác sĩ BV Đà Nẵng kêu cứu giúp chàng trai trẻ bị chấn thương sọ não

Chúng tôi gặp bà Phạm Thị Thí (SN 1969, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) phía trước phòng cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngồi ở bên ngoài nhưng bà cứ thấp thỏm nhìn vào phía trong như muốn có thể thấy được con trai mình đang nằm trong đó. Theo quy định của bệnh viện, bà Thí không thể vào phòng bệnh chăm sóc con trai. Tình hình của con trai sẽ được các bác sĩ thông báo cho gia đình qua điện thoại.

Con trai bà Thí - anh Nguyễn Văn Nam (SN 1993) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não đang được điều trị tại Phòng Hồi sức ngoại - Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Bà Thí kể, vợ chồng bà có 4 người con, trong đó 2 người con gái đã lập gia đình, Nam và em trai chưa lập gia đình và đang sống cùng với vợ chồng bà.

Ở quê, chồng bà và con trai út đi làm phụ hồ, còn bà làm nông. Nam làm nghề cho thuê loa kẹo kéo và phụ giúp mẹ làm mấy sào ruộng. Công việc làm phụ hồ của chồng và con trai út không ổn định, bữa có bữa không. Bà Thí làm mấy sào lúa cũng chỉ đủ gạo ăn.

Ngày 11/4, trên đường đi ăn cưới về, xe máy do Nam điều khiển va chạm với một xe máy khác. Vụ tai nạn khiến Nam bị chấn thương sọ não và được bạn đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Theo bà Thí, cuộc sống của những người ở quê như gia đình bà chỉ đủ ăn qua ngày chứ không có dư dả. Khi con trai bị tai nạn, gia đình bà Thí phải vay mượn khắp nơi để đóng viện phí. Thế nhưng hiện tình trạng của Nam vẫn chưa có tiến triển và còn phải điều trị lâu dài. Trong khi đó, gia đình đã hết chỗ để vay mượn.

Bà Thí cho hay, lúc đường cùng, gia đình đã nghĩ đến chuyện phải đưa Nam về nhà. Thế nhưng nghĩ con còn trẻ, còn nước còn tát, gia đình bà lại gắng gượng.

"Giờ gia đình chỉ còn cách cắm sổ đỏ nhưng sổ đỏ ở quê thì cắm cũng không được là bao. Thôi, gắng được đến đâu thì hay đến đó", bà Thí nói rồi đưa tay quệt nước mắt.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đạt - Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) - cho biết Nam vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, tổn thương mắt phải. Bệnh nhân được điều trị hồi sức nhưng tri giác vẫn không cải thiện, vẫn hôn mê sâu.

"Não của bệnh nhân bị tổn thương rất nặng, tiên lượng di chứng não. Mắt phải của bệnh nhân bị đụng dập nhãn cầu, tiên lượng bị hỏng mắt", bác sĩ Đạt thông tin.

Theo bác sĩ Đạt, mặc dù tình trạng của bệnh nhân đang rất nặng nhưng bệnh nhân còn trẻ. Nếu được chăm sóc y tế đầy đủ thì có khả năng phục hồi, dù là thấp.

Bác sĩ Đạt cũng cho biết bệnh nhân Nam không có bảo hiểm y tế, trong khi đó, chi phí điều trị tốn kém. Khi vào viện, bệnh nhân không có người nhà, không có tiền nhưng các bác sĩ vẫn tiến hành cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

"Gia đình họ cũng khó khăn. Bệnh viện đã động viên gia đình cố gắng. Họ đã đóng viện phí được gần 50 triệu đồng. Tuy nhiên, bệnh nhân còn phải điều trị lâu dài, chi phí điều trị mỗi ngày hết gần 2 triệu đồng", bác sĩ Đạt nói.

Ông Lê Đắc Tính - Phó Chủ tịch UBND xã Điện Hồng - xác nhận gia đình bà Thí thuộc diện khó khăn và mong Báo Dân trí có thể kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình bà có tiền đóng viện phí cho con.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4474:

Bà Phạm Thị Thí, thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0794504398

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269