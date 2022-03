Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai kêu gọi chung tay cứu sản phụ ở trước "cửa tử"

"Vỡ kế hoạch" mang thai đứa con thứ 4 gần đến ngày sinh, chị Nguyễn Thị Thúy, 31 tuổi (trú ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) bất ngờ nhiễm Covid-19, căn bệnh tiến triển nặng, khiến chị phải nhập viện khẩn cấp… Đã gần 1 tháng trôi qua, sau ca mổ sinh bắt con, chị Thúy vẫn trong tình trạng nguy kịch, bởi mắc tai biến sản khoa.

Chị Thúy đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê sâu. Nhưng, tính mạng mong manh của người mẹ 4 con này, vẫn đang phải phụ thuộc vào những thiết bị y tế hiện đại, với những chi phí vô cùng đắt đỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Hữu Quân, Trưởng đơn vị Hồi sức A9, Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Thúy nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, nhiễm trùng do tai biến sản khoa nhau cài răng lược và mắc Covid-19 rất nặng. Chị Thúy đã ngưng tim tới 2 lần, và trải qua 3 lần phẫu thuật với tổng số máu đã truyền lên tới hơn 10 lít".

Bác sĩ Quân cho biết thêm, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã dốc toàn lực để hồi sức cấp cứu. Ca phẫu thuật ổ bụng diễn ra khẩn cấp ngay sau đó cứu tính mạng người sản phụ. Có một điều khiến các y, bác sĩ vô cùng trăn trở là việc điều trị của bệnh nhân rất tốn kém, ước tính chi phí có thể lên tới 500-600 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình chị Thúy quá khó khăn.

"Đã vài lần đứng trước cửa tử, nhưng bệnh nhân cũng đã vượt qua và vẫn còn nhiều cơ hội… Nhưng, chúng tôi cũng như tập thể cán bộ công nhân viên bệnh viện hết sức lo lắng cho bệnh nhân, bởi quá trình chữa trị cho bệnh nhân vẫn còn tiếp tục với chi phí quá lớn, trong khi gia đình bệnh nhân quá éo le. Qua đây, tôi cũng mong mỏi bạn đọc Dân trí gần xa và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ người mẹ này, để chị có thêm cơ hội trở về nhà với các con", bác sĩ Quân nói.

Bồn chồn đứng ngồi không yên bên ngoài phòng bệnh của con gái, bà Nguyễn Thị Bích nghẹn giọng: "Con bé nằm viện ngót tháng trời, chỗ nào vay được gia đình đều hỏi vay tiền cả, giờ thì cùng đường rồi, không còn nơi bấu víu nữa. Các bác sĩ bảo con bé còn phải tiếp tục chữa trị tích cực. Bây giờ trong người không có lấy một đồng, tôi sợ lắm. Các bác, các cô ơi cứu con tôi với!...", những tiếng than thở não nề, cùng những tiếng kêu cứu khẩn thiết của người mẹ tội nghiệp, khiến chúng tôi thật khó cầm được lòng mình…

Đưa tay lau nước mắt, bà Bích bùi ngùi tâm sự: Sinh được 2 người con, thì đứa con lớn của bà không may mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, giờ đã gần 40 tuổi nhưng vệ sinh cá nhân, hay mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào bố mẹ. Kỳ vọng của bà đặt cả vào Thúy. Thương bố mẹ, Thúy chỉ học hết cấp 3 rồi xin đi làm công nhân, không lâu sau thì xây dựng gia đình, rồi ở riêng cách 2km.

"Vợ chồng chúng nó chịu khó bảo nhau làm ăn, vợ làm công nhân tháng cũng được 5 triệu, chồng thì ai thuê gì làm nấy và phụ giúp trông con cái. Tuy nghèo nhưng chúng nó hòa thuận thương yêu nhau, vợ chồng con cái đều khỏe mạnh. Không ngờ, giờ con bé lại gặp tai họa như thế này… ", bà Bích bật khóc.

Bà Bích cho biết, lần mang thai này, sức khỏe của Thúy giảm sút rõ rệt. Khi khám định kỳ bác sĩ phát hiện nhau thai có dấu hiệu bất thường, nhiều người khuyên Thúy phá thai để tránh tai biến về sau. Nhưng Thúy vẫn nhất quyết giữ lại, em bảo "đó là máu mủ của mình, không thể bỏ". Quyết tâm giữ lại con, Thúy phải nằm treo chân gần như suốt thai kỳ.

Tai họa giáng xuống người mẹ này khi Chị Thúy đang mang thai ở tuần thứ 37. Biến chứng sản khoa "nhau cài răng lược" quá nghiêm trọng khiến Thúy mất quá nhiều máu và rơi vào hôn mê sâu. Đứa bé từ lúc được "bắt" ra khỏi bụng mẹ, lập tức phải đưa về quê để tránh nhiễm Covid-19 từ mẹ.

Ở quê nhà, những đứa con thơ với những ánh mắt buồn rượi, ngày đêm mong ngóng người mẹ của chúng sớm trở về. Tội nhất là đứa con mới sinh, không được hưởng dòng sữa mẹ nóng ấm từ mẹ, khiến bé cứ ngằn ngặt khóc. Nhà nghèo nên người bố của em chẳng thể có tiền mua sữa cho con. Khi con đói quá thì anh bế con đi khắp làng trên xóm dưới xin sữa, nếu không có thì lại đành cho con cầm hơi bằng nước cháo loãng…

Rời phòng bệnh, đem theo ánh mắt khắc khoải của người mẹ 4 con tội nghiệp, tôi không khỏi lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh u ám của gia đình chị. Khi mà, nơi bệnh viện chị đang phải gồng mình lên "chiến đấu" với tử thần, trong cảnh khốn khó. 4 đứa con thơ dại rồi đây sẽ ra sao, nếu người mẹ thân yêu của chúng không chiến thắng được số phận nghiệt ngã...

