3 bố con "khờ" chới với trong ngôi nhà tốc mái sau trận dông lốc

Lốc giật tung mái nhà, 3 cha con "khờ" biết ở đâu?

Chúng tôi đến vùng Thủ đô kháng chiến ATK Định Hóa, Thái Nguyên, khi địa phương này vừa trải qua trận dông lốc bất thường. Chị Vi Thị Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Hóa cho biết, trận dông lốc bất ngờ tháng 5 vừa rồi, địa phương có nhiều căn nhà bị hư hại nặng nề, trong đó có gia đình anh Dương Văn Cường (sinh năm 1983 ở xóm Hội Tiến, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên).

Một phần mái nhà của gia đình anh Cường làm bằng tấm lợp fibro xi măng bị lốc giật tung, để lại nhiều lỗ hổng trống hoác, chỉ cần có trận mưa thì trong nhà không khác gì ngoài sân (!?). Tường nhà được ghép bằng những tấm ván gỗ đã bị mối, mọt ăn ruỗng, chỗ bị gãy, chỗ thì đổ, anh Cường phải lấy bạt quây lại.

Quần áo cáu bẩn, xộc xệch, mái đầu trọc lốc, gương mặt ngờ nghệch một cách tội nghiệp anh Cường ngồi thu chân trên chiếc giường duy nhất trong nhà. Nhìn quanh trong căn nhà rách nát không còn thứ gì, có lẽ cái giường gỗ cũ này là tài sản quý giá nhất của gia đình người đàn ông này.

Cụ Nguyễn Thị Nam (88 tuổi), chống gậy mò mẫm từng bước từ ngoài đi vào. Cụ là bà nội anh Cường. Cụ ở cùng anh Cường từ khi anh lấy vợ. Thế nhưng, 4 năm trước mâu thuẫn gia đình xảy ra, nay vợ chồng anh sống li thân, rồi người vợ bỏ đi biền biệt, thỉnh thoảng quay về gửi cho các con bộ quần áo rồi lại đi miết.

Cơn lốc vừa rồi khiến căn nhà anh Cường hỏng nặng. Lo sợ căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào, bố mẹ anh Cường đón cụ Nam về sống cùng. Tuy nhiên, hàng ngày cụ Nam vẫn chống gậy sang giúp đứa cháu làm việc nhà.

Kéo vạt áo lên thấm nước mắt, cụ Nam cho biết, anh Cường hiền lành nhưng chậm chạp, nên anh chỉ quanh quẩn với hơn 1 sào ruộng được bố mẹ chia, ngoài ra thi thoảng cũng có người thuê anh đi làm, nhưng họ phải theo sát chỉ bảo, nếu không thì hỏng việc. Chính vì vậy, họ chỉ trả công cho anh vài chục ngàn đồng, hoặc bữa cơm là xong. Lâu dần, chẳng còn ai thuê người đàn ông ngờ nghệch này nữa.

Run rẩy chỉ tay về phía bé gái gương mặt ngơ ngác, quần áo nhem nhuốc đang ngồi dưới sàn nhà ẩm ướt, cụ Nam nói, đây là con gái đầu của anh Cường, cháu tên là Dương Thị Khánh Linh. Linh bị thiểu năng trí tuệ nặng, năm nay đã 14 tuổi, nhưng cô bé không biết làm bất cứ việc gì. Cả ngày Linh chỉ ngồi một chỗ, nói cười ngây ngô như đứa trẻ lên 3, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.

Cụ Nam buồn bã cho biết thêm, đứa con thứ 2 của anh Cường là bé Dương Anh Tuấn (11 tuổi), Tuấn cũng ngờ nghệch và cũng chậm chạp như bố. Thương gia đình đứa cháu tội nghiệp, dù tuổi cao, sức yếu nhưng mọi việc trong nhà anh Cường, từ cơm nước, giặt giũ… cho đến chăm sóc đứa chắt nội thiểu năng vẫn chỉ một tay cụ Nam.

Gia đình sống nhờ bằng tiền trợ cấp của cô bé khuyến tật 540 nghìn đồng/tháng

Theo cụ Nam, hàng tháng gia đình anh Cường chỉ trông chờ vào khoản tiền trợ cấp khuyết tật 540 ngàn của bé Linh. Số tiền chỉ đủ mua được chai nước mắm với hơn 2 yến gạo. Tháng nào, trong nhà không có người ốm thì hàng ngày còn có cơm ăn. Tháng trước thằng cu Tuấn ốm, phải mua hơn 200 ngàn tiền thuốc, không còn đủ tiền đong gạo, nên nhiều ngày cả nhà phải húp cháo cầm hơi.

Cuộc sống của gia đình anh Cường quá chật vật, cơm ăn còn thiếu, nói gì đến thịt, cá. Hôm nào may mắn có người thuê anh Cường đi làm, thì hôm đó bữa ăn có được bìa đậu, quả trứng.

Thương các cháu chỉ có cơm rưới nước mắm, một hôm cụ Nam chống gậy ra cánh đồng trước nhà bắt ốc bươu vàng để cải thiện bữa ăn cho cả nhà, không ngờ bị cảm nắng tưởng chết. Cụ bảo, từ đó cụ không dám ra khỏi nhà nữa. Bọn trẻ đói ăn, thiếu dinh dưỡng người cứ dài, gầy nhẳng như cái dải khoai nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lê Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bộc Nhiêu cho biết, nhà anh Cường là hộ nghèo nhiều năm nay ở địa phương, anh vốn chậm chạp, ngờ nghệch, con cái lại bệnh tật như thế thì không biết đến bao giờ mới thoát nghèo. Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã, nên chúng tôi luôn dành sự quan tâm đến gia đình anh mỗi khi có cơ hội.

Anh Vĩnh chia sẻ thêm, anh thường xuyên đi xin quần áo, đồ dùng cũ cho 3 bố con anh Cường. Thi thoảng có các chương trình từ thiện, xã đều ưu tiên cho gia đình anh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả.

"Chính quyền cùng bà con chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình anh Cường. Giúp bố con anh được cái nhà che mưa che nắng, các cháu có bát cơm, manh áo, được chữa bệnh", anh Vĩnh nói.

