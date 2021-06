2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì... mẹ liệt giường

Giọng chị Giáp Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang giọng như nghẹn lại tâm sự, gia đình chị Ngọc tội lắm. Trước đại dịch Covid-19 cũng đã bi đát lắm rồi, từ khi dịch bùng phát phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, thì gia đình họ càng khó khăn hơn gấp bội lần.

Hội Chữ thập đỏ cũng đã cứu trợ mì tôm, rau và thức ăn cho gia đình chị ấy nhưng chẳng thấm vào đâu. Mỗi ngày chị Ngọc phải uống cả vốc thuốc giảm đau, cứ như này chị ấy chết mất...

Những lời tâm sự của vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đã thôi thúc chúng tôi tìm về với gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1985, thôn Đồng Xứng, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Chị Ngọc nằm còng queo trên chiếc giường nhỏ kê sát góc nhà. Cơ thể chị chỉ còn da bọc xương. Chân, tay người phụ nữ teo tóp như những ống sậy. Bên cạnh là 2 cậu con trai đang ngồi bóp tay chân cho mẹ.

Gắng gượng với những hơi thở đứt quãng, giọng chị thì thào nhưng đầy tự hào, chị bảo, cậu con trai út vừa đạt giải nhì học sinh giỏi môn Hóa cấp huyện còn cậu con trai lớn nhiều năm là học sinh xuất sắc của Trường THPT Hiệp Hòa số 1.

Vì thế, điều chị lo sợ nhất bây giờ không phải tính mạng của mình, mà chỉ sợ 2 cậu con trai vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ học giữa chừng.

Cậu con trai lớn của chị là Nguyễn Văn Hòa, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Hiệp Hòa số 1, (huyện Hiệp Hòa) và Nguyễn Văn Hợp, học lớp 8 trường Trung học cơ sở Việt Ngọc, (huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Chị Ngọc cho biết thêm, mấy hôm trước thấy bệnh tình của mẹ ngày càng trở nặng, ngay trước kỳ thi học kỳ, Hòa cứ nằng nặc đòi nghỉ học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Lúc đó, chị khóc hết nước mắt động viên con đến trường.

Cuộc nói chuyện giữa tôi và chị Ngọc đang diễn ra thì anh Nguyễn Văn Kiên ôm trên tay đủ các loại lá cây từ ngoài chạy vào nhà. Mấy hôm thấy vợ kêu đau, không ngủ được, thế là có người mách bảo, anh liền chạy đi hái lá cây về nấu nồi xông cho chị.

Theo lời người chồng chị Ngọc, 8 năm nay chị bị căn bệnh "viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp". Những năm đầu phát hiện bệnh, vay mượn được đồng nào anh ròng rã đưa vợ đi khắp các bệnh viện từ tuyến huyện lên các bệnh viện tuyến trung ương, nhưng bệnh tình của vợ cũng chẳng thuyên giảm. Vay mượn nhiều chưa trả được, nhiều lúc anh cũng thấy xấu hổ với anh em.

Đến năm 2020, người chồng nghèo khó mà hết mực thương vợ này không thể chịu được khi hàng ngày, hàng đêm phải chứng kiến người vợ vật vã với những cơn đau hành hạ. Một lần nữa, anh Kiên van nài anh em cho mượn sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng. Số tiền 50 triệu đồng vay được, giờ cũng chẳng còn 1 xu, sau hơn1 tháng chị Ngọc nằm viện.

Hết tiền anh Kiên lại đành đau lòng đưa vợ trở về. Về nhà khoảng một tháng, thì 2 chân chị Ngọc không cử động được, rồi nằm liệt từ đó đến nay. Các cơn đau ngày càng nhiều hơn và dai dẳng. Hàng ngày chị Ngọc phải làm bạn với thuốc ngủ và thuốc giảm đau triền miên.

Đến giờ gia đình khánh kiệt, anh Kiên cũng chẳng dám mở miệng vay ai thêm được nữa, vì số tiền nợ chồng chất vẫn còn chưa trả được nên anh đành bất lực đưa vợ về nhà cầm cự bằng những thang thuốc lá.

Ngoài thời gian túc trực chăm sóc vợ, anh Kiên tranh thủ đi làm phụ hồ, bán sức kiếm tiền mua cho vợ những viên thuốc giảm đau. Nhưng số tiền ít ỏi kiếm được cũng chẳng thấm gì so với những khó khăn mà gia đình đang phải đối diện.

Anh Kiên nói, mấy năm qua, nếu không được nhà trường và Hội Chữ thập đỏ và hàng xóm giúp đỡ thì chắc các con anh phải nghỉ học. Tiền đóng học của 2 con nhà trường giúp đỡ. Sách vở và quần áo được Hội Chữ thập đỏ và bà con đi xin đồ cũ cho 2 cháu.

"Bác sĩ nói, vợ em cần phải phẫu thuật thay 2 khớp háng nếu không sẽ không đi lại được. Nhưng, số tiền phẫu thuật cần tới hàng trăm triệu. Giá như cơ thể em khỏe mạnh để bán được cái gì cứu vợ em cũng sẵn lòng. Em đã tính liều đi bán thận, lúc thăm khám mới biết thận em yếu và có túi nang, em còn bị men gan cao…", anh Kiên gạt nước mắt nói.

