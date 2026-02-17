Hành động quyết liệt cho bước tiến mới của đất nước

Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết một chặng đường đã qua, mà còn xác lập rõ con đường tương lai, nơi ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân được kết tinh. Từ nền tảng đó, một kỷ nguyên phát triển bứt phá của đất nước đang hình thành, đặt ra yêu cầu thống nhất cao về tư duy và hành động quyết liệt để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Năng lực hành động - vấn đề then chốt của đất nước trong kỷ nguyên mới

Trong suốt 96 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, bằng những chủ trương, đường lối phù hợp với thực tiễn và quy luật phát triển của đất nước. Từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc đổi mới năm 1986 đến tiến trình hội nhập toàn cầu, mỗi bước ngoặt lớn của đất nước đều gắn với những quyết sách chiến lược thể hiện khả năng nắm bắt đúng xu thế của thời đại.

Đại hội XIV tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bằng một hệ thống quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng.

Tuy nhiên, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra, vấn đề cốt lõi của đất nước trong giai đoạn hiện nay chính là năng lực hành động, khi nhận định rằng “điểm nghẽn căn bản nhất hiện nay không nằm ở đường lối, mà nằm ở năng lực biến đường lối thành kết quả phát triển cụ thể”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Hồng Phong).

Đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam, lợi thế quyết định không phải là tài nguyên thiên nhiên hay quy mô vốn, mà là năng lực tổ chức và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đó. Trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu dựa trên công nghệ, năng suất và tốc độ ra quyết định, khoảng cách giữa các quốc gia không chỉ do tầm nhìn chiến lược tạo ra, mà quan trọng hơn là ở năng lực thực thi tầm nhìn ấy. Chính tại điểm giao nhau giữa chiến lược và hành động, vấn đề tổ chức thực hiện trở thành nút thắt mang tính quyết định.

Thực tiễn 40 năm Đổi mới cho thấy, không ít chủ trương, chính sách đã được hoạch định đúng đắn và kịp thời, song kết quả đạt được nhiều khi vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào mở rộng vốn và lao động; năng suất và hàm lượng công nghệ còn thấp; công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển; bộ máy hành chính cồng kềnh; kỷ luật và hiệu quả thực thi chưa cao. Những hạn chế ấy, được Đảng ta thẳng thắn chỉ ra từ nhiều nhiệm kỳ qua, xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện; một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đủ năng lực, động lực và kỷ cương để chuyển hóa những định hướng đúng thành những kết quả có thể đo lường.

Trong xu hướng phát triển hiện đại, một nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành nhà máy mới, doanh nghiệp mới, việc làm mới, năng suất cao hơn, thu nhập tốt hơn, dịch vụ công tốt hơn, đời sống người dân tốt hơn và niềm tin xã hội được củng cố. Nếu nghị quyết chỉ tồn tại dưới dạng văn bản, báo cáo hay khẩu hiệu, thì dù có đúng đến đâu, cũng không tạo ra sức mạnh vật chất trong đời sống.

Vì vậy, Đại hội XIV cùng những chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng, đặt trọng tâm vào “tổ chức thực hiện nghị quyết” và không chỉ “lãnh đạo bằng định hướng” mà “lãnh đạo bằng năng lực triển khai”.

Từ nghị quyết đúng đắn đến hành động quyết liệt

Khi nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức sang hành động, Tổng Bí thư Tô Lâm đang đặt nền móng cho một chuẩn mực mới về cách thức Đảng lãnh đạo xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới. Chuẩn mực ấy được thể hiện rõ trong 5 điểm then chốt mà Tổng Bí thư nêu ra, tạo thành một hệ thống logic chặt chẽ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thực thi.

Trước hết là năng lực thể chế hóa. Một đường lối chỉ trở thành hiện thực khi nó được chuyển hóa thành luật pháp, chính sách, quy định và cơ chế vận hành cụ thể. Nếu nghị quyết đúng mà chính sách chậm, rời rạc, thiếu đồng bộ hoặc không khả thi, thì nghị quyết cũng không thể đi vào cuộc sống. Vì vậy, thể chế không còn là công cụ quản lý thuần túy, mà phải trở thành động lực phát triển, khơi thông nguồn lực và giải phóng sức sáng tạo xã hội.

Tiếp theo là kỷ luật thực thi. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh sang quản trị bằng kết quả. Điều đó có nghĩa là mọi chương trình hành động phải có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, người chịu trách nhiệm và cơ chế giám sát. Không còn chỗ cho việc báo cáo hình thức, né tránh trách nhiệm hay đùn đẩy công việc. Chỉ khi mỗi nhiệm vụ được gắn với một chủ thể chịu trách nhiệm và một kết quả có thể đo lường, bộ máy mới thực sự vận hành như một hệ thống tạo ra giá trị.

Một điểm đột phá đặc biệt quan trọng là lấy hiệu quả phát triển và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất. Điều này tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán “Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân”. Giá trị của một nghị quyết không còn được đo bằng số hội nghị đã tổ chức hay số văn bản đã ban hành, mà bằng mức sống của người dân, chất lượng môi trường kinh doanh, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và niềm tin xã hội. Khi nhân dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, thì nghị quyết mới có giá trị bền vững.

Cốt lõi của mọi đột phá vẫn là con người. Tổng Bí thư nhấn mạnh phải xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong một hệ thống mà cán bộ giỏi tham mưu nhưng yếu hành động, hoặc sợ trách nhiệm, thì không một chiến lược nào có thể thành công. Đưa kết quả thực tiễn trở thành tiêu chí đánh giá cán bộ là cách duy nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn của tư duy nhiệm kỳ và tâm lý an toàn.

Cuối cùng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia chính là nền tảng để toàn bộ hệ thống vận hành theo phương châm hành động. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, bằng năng lực tổ chức thực hiện, bằng kỷ luật thực thi, bằng nêu gương và bằng uy tín chính trị. Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương - mỗi chủ thể đều được đặt trong một cấu trúc trách nhiệm rõ ràng, nơi không ai có thể đứng ngoài kết quả cuối cùng.

Ở đây, yêu cầu kỷ luật trách nhiệm mà Tổng Bí thư đặt ra có ý nghĩa then chốt. Khi tập thể không hoàn thành nhiệm vụ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Khi cá nhân không đáp ứng yêu cầu, phải được thay thế. Đó không phải là sự cứng rắn hành chính, mà là logic tất yếu của một nhà nước phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Một quốc gia không thể tiến lên nếu những người chịu trách nhiệm về kết quả không bị đánh giá bằng chính kết quả đó.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cơ hội phát triển luôn đi kèm với rủi ro tụt hậu, một hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, biết hành động nhanh, làm đến cùng và chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn sẽ tất yếu tận dụng được thời cơ phát triển.

Vì vậy, nhận định rằng điểm nghẽn không nằm ở đường lối mà ở năng lực biến đường lối thành kết quả của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là lời hiệu triệu hành động đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Lời hiệu triệu ấy đặt ra một tiêu chuẩn mới về năng lực hành động - hành động vì đất nước, vì nhân dân.

Trong kỷ nguyên mới, chính tiêu chuẩn ấy sẽ góp phần quan trọng quyết định Việt Nam đi nhanh, đi vững chắc, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như Đại hội XIV đã đề ra.

Tác giả: TS Phạm Ngọc Hùng công tác tại Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!