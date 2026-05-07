Cân bằng lợi ích trong quản trị bệnh viện

Quản trị trong y tế không thể "copy - paste", nghĩa là "sao chép - áp dụng" một cách cơ học. Bệnh viện công khác bệnh viện tư, tuyến Trung ương khác tuyến cơ sở, mỗi nơi một bối cảnh, một áp lực, một kiểu bệnh nhân. Mang nguyên một mô hình chuẩn quốc tế áp vào, nhiều khi giống "mặc đồ đẹp nhưng không vừa".

Quản trị, suy cho cùng, là chuyện may đo quần áo sao cho thật vừa, thật thuận tiện. May đo vừa rồi nhưng nếu chỉ chăm chăm vận hành cho trơn tru - giường bệnh đầy, doanh thu tăng, quy trình chạy mượt - hệ thống rất dễ rơi vào trạng thái làm tốt cái trước mắt mà quên mất mình đang đi đâu.

Ban lãnh đạo bệnh viện không chỉ giải quyết vấn đề hôm nay, mà phải trả lời được câu hỏi "5-10 năm nữa, bệnh viện này sẽ là gì? Đi theo chiều sâu hay mở rộng quy mô? Hướng tới chất lượng hay số lượng?". Nếu không trả lời được, hệ thống sẽ tự trôi về phía dễ kiếm tiền hơn, mà trong y tế, đó thường là những chỉ định mang lại doanh thu nhanh, bỏ qua vai trò quan trọng nhất của bệnh viện là tính khoa học và nhân văn.

Chính vì vậy, khó khăn lớn nhất trong vận hành bệnh viện, cả công lẫn tư, đó là cân bằng lợi ích.

Các bác sĩ trong một ca phẫu thuật (Ảnh: PV).

Người bệnh, nhân viên y tế, tài chính bệnh viện và cả hệ thống - tất cả cùng tồn tại, và thường có lợi ích ngược nhau. Tối đa hóa doanh thu dễ dẫn đến lạm dụng cận lâm sàng. Còn ưu tiên tuyệt đối cho trải nghiệm bệnh nhân có thể đẩy nhân viên vào kiệt sức. Bảo vệ nhân viên quá mức lại làm giảm chất lượng phục vụ.

Quản trị tốt không phải là chọn một phía, mà là thiết kế hệ thống để buộc các phía cùng tồn tại. Ví dụ rất cụ thể là không chỉ nhìn vào doanh thu, mà cần thống kê tỷ lệ biến chứng và mức độ hài lòng của cả bệnh nhân cũng như nhân viên y tế. Khi ba thứ này đi cùng nhau trên một bảng điều khiển, hệ thống sẽ tự điều chỉnh hành vi.

Theo tôi, vấn đề đặc biệt quan trọng của mọi hệ thống vẫn là con người đi kèm với cơ chế: phân quyền rõ, minh bạch dữ liệu, và đặc biệt là có hệ thống phản biện nội bộ - nơi người nói thẳng không bị loại bỏ.

Nhân sự vì thế không thể dừng ở chuyện bổ nhiệm. Một hệ thống nếu chỉ "chọn người rồi để đó" thì sớm muộn cũng lệch. Quản trị nhân sự cấp cao phải là một vòng khép kín: chọn đúng, đánh giá thật, trả công gắn với kết quả, và phát triển liên tục. Ví dụ rất thực, trưởng khoa không chỉ được đánh giá bằng số ca hay doanh thu, mà phải có chỉ số về kết quả điều trị, tỷ lệ biến chứng, và mức độ hài lòng của nhân viên trong khoa. Nếu không đo, thực ra là không quản.

Nói đến kiểm soát, một nhầm lẫn phổ biến là đồng nhất nó với tài chính. Doanh thu, chi phí, cân đối thu chi - tất cả đều quan trọng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số, hệ thống rất dễ "đẹp trên báo cáo nhưng mòn ở bên trong". Trong y tế, kiểm soát phải đi qua dữ liệu lâm sàng: tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, tỷ lệ tái nhập viện trong vòng 30 ngày, thời gian nằm viện trung bình điều chỉnh theo bệnh, sai sót chuyên môn được báo cáo. Không đo những thứ này, tức là chấp nhận không nhìn thấy phần quan trọng nhất của hệ thống.

Ở cấp hệ thống y tế, câu chuyện còn nằm ở cách trả tiền. Trả theo dịch vụ thì hệ thống sẽ làm nhiều dịch vụ. Trả theo đầu người hoặc theo gói bệnh, hệ thống buộc phải tối ưu hiệu quả. Nếu không chạm vào cơ chế thanh toán, mọi cải cách ở bệnh viện chỉ là chỉnh sửa bề mặt.

Và cuối cùng, có một thứ tưởng như cũ nhưng lại quyết định tất cả: liêm chính. Quy trình có thể rất chuẩn, hướng dẫn có thể rất đẹp, nhưng nếu người trong cuộc không tử tế, tất cả chỉ là giấy.

Trong y tế, cái giá của một lần "lách" không nằm ở quy trình, mà nằm ở người chịu hậu quả. Và phần lớn vấn đề của hệ thống không nằm ở thiếu quy định, mà ở việc không ai thực sự chịu trách nhiệm với kết quả.

Nếu phải bắt đầu, có lẽ nên bắt đầu từ ba việc rất cụ thể là đo lại kết quả thay vì chỉ đo số lượng, thiết kế lại cơ chế trả tiền để giảm động cơ làm sai, và siết lại trách nhiệm của những vị trí quản lý trung gian - nơi quyết định hành vi hàng ngày của hệ thống.

Nghĩ lại, quản trị bệnh viện không phải là làm cho mọi thứ lớn hơn hay chạy nhanh hơn. Quản trị hệ thống y tế cũng không phải viết thêm quy định mà cốt lõi là giữ cho hệ thống không đi lệch khi bắt đầu có quyền lực - quyền quyết định điều trị, quyền phân bổ nguồn lực, quyền định nghĩa thế nào là "đúng".

Và đôi khi, điều đáng lo nhất không phải là hệ thống đang sai, mà là "sai một cách rất trơn tru".

Tác giả: Ông Nguyễn Lân Hiếu là bác sĩ chuyên ngành tim mạch, Phó giáo sư, Tiến sĩ Y khoa; Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; thành viên của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

