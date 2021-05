Viettel vận hành hệ thống tính toán hiệu năng cao, chủ lực thực hiện chiến lược quốc gia về AI

Dân trí Vừa qua, Trung tâm Không gian mạng Viettel (một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) chính thức vận hành Hệ thống tính toán hiệu năng cao tại Trung tâm dữ liệu Viettel, cũng là Trung tâm dữ liệu lớn nhất của Việt Nam hiện nay.

Đây là bước ngoặt giúp Viettel nâng cao năng lực tính toán để xây dựng và vận hành mô hình trí tuệ nhân tạo phức tạp hơn trong thời gian ngắn, khi nhu cầu tính toán tăng mạnh cả về số lượng và quy mô theo mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT trong khu vực ASEAN và trên thế giới.

Hệ thống mà Viettel đầu tư có hiệu năng tính toán hàng đầu Việt Nam, đạt 20 PetaFlops (20 triệu tỉ phép tính/giây), giúp giảm thời gian huấn luyện máy học giảm hàng chục lần. Nhờ đó, Trung tâm Không gian mạng Viettel có thể huấn luyện song song nhiều mô hình đồng thời, với độ phức tạp cao. Hệ thống này cũng huấn luyện cải tiến mô hình liên tục, rút ngắn thời gian nâng cao chất lượng các mô hình AI.

Siêu máy tính được Viettel đầu tư sử dụng các công nghệ tăng tốc tính toán, thiết bị chuyển mạch và phần mềm đồng bộ, tương tự công nghệ của các siêu máy tính trong Top 500 thế giới.

Việc đưa hệ thống vào vận hành đánh dấu bước phát triển mới của Viettel trong việc hiện thực hóa Quyết định ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 1 vừa qua.

Là doanh nghiệp an ninh quốc phòng, sở hữu hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin lớn nhất nước, Viettel đặt mục tiêu giữ vai trò chủ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cũng như các lĩnh vực đảm bảo an toàn dữ liệu, an toàn an ninh mạng; quản lý đô thị, quản lý xã hội và hành chính công, và các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đánh giá: "Viettel quyết tâm đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, là lĩnh vực quan trọng để thực hiện sứ mệnh tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số. Khoản đầu tư này sẽ cho phép Viettel thỏa sức sáng tạo, thu hút các chuyên gia đầu ngành về AI, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ lớn của đất nước về AI"

"Hệ thống tính toán hiệu năng cao sẽ cho phép Viettel tạo ra các cơ hội doanh thu mới và là công ty tiên phong toàn cầu trong việc sử dụng các giải pháp AI." theo ông Anish Pandey, Giám đốc ngành dọc khu vực ASEAN của NVIDIA (Công ty điện toán Trí tuệ nhân tạo số 1 thế giới) chia sẻ.

Các sản phẩm ứng dụng AI do Viettel nghiên cứu, phát triển:

Viettel AI Open platform:

Viettel AI platform là nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo đa dạng được tiên phong nghiên cứu, phát triển bởi đội ngũ kỹ sư tại Trung tâm Không gian mạng Viettel, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI, tạo ra các lợi ích cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp đầy đủ công cụ cho bất kì ứng dụng chuyển đổi số nào có thể tích hợp nhằm tự động hóa, nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu chi phí.

www.viettelgroup.ai

Giám sát thông tin trên Internet - Reputa

Làm sao để lắng nghe thông tin trên Internet mỗi ngày? Khách hàng nói gì về sản phẩm của bạn? Đối thủ của bạn đang làm gì? Xu hướng sắp tới ra sao? Reputa là công cụ lắng nghe thị trường, hỗ trợ giám sát danh tiếng và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, thương hiệu cho các cá nhân, tổ chức & doanh nghiệp. Giải pháp giúp khách hàng quản trị thương hiệu, phát hiện những vấn đề rủi ro trên Internet, mạng xã hội.

www.reputa.vn

Định danh xác thực khách hàng - Viettel eKYC

Viettel eKYC là giải pháp định danh khách hàng bằng phương thức điện tử không cần gặp mặt trực tiếp nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ tiên tiến như Chấm điểm khách hàng (Customer Scoring), Thị giác máy tính (Computer Vision) và Xác thực thông tin khách hàng (Customer Profiling)

Nền tảng trợ lý ảo tiếng Việt - Viettel Cyberbot

Viettel Cyberbot (Callbot + Chatbot) là nền tảng trợ lý ảo tiếng việt, ứng dụng các công nghệ xử lý hội thoại, giọng nói tiếng việt tốt nhất hiện nay, giúp Doanh nghiệp và Chính quyền xây dựng hệ thống tổng đài tương tác với khách hàng và người dân tự động. Viettel Cyberbot tương tác thân thiện, tự nhiên với khách hàng, giúp Doanh nghiệp và Chính quyền chuyển đổi số và tối ưu nguồn lực chăm sóc khách hàng.

Nền tảng khai phá dữ liệu - Viettel Data Mining Platform

Viettel Data Mining Platform là nền tảng khai phá dữ liệu được phát triển với mục đích đáp ứng nhu cầu tích hợp và số hóa lượng dữ liệu khổng lồ, giúp doanh nghiệp tìm và phân tích vấn đề chuyên sâu, chỉ ra thực trạng, dự đoán tương lai, làm cơ sở khoa học hỗ trợ quá trình ra quyết định trong chiến lược kinh doanh, tối ưu vận hành và khai phá các mô hình kinh doanh mới.

Giám sát giao thông thông minh - Viettel AI Camera for Transportation

Viettel AI Camera là phần mềm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thị giác máy tính để phân tích và xử lý tự động các tín hiệu gửi về từ Camera giao thông. Qua đó, giải quyết các bài toán quản lý giao thông, an ninh trật tự trong thành phố

Giám sát an ninh an toàn - Viettel AI Camera for Safety

Hệ thống quản lý vào ra và chấm công sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận diện khuôn mặt, xác định danh tính và ghi nhận thời gian ra, vào của người lao động. Thiết bị này đối chiếu ảnh chụp khuôn mặt thu được với hình ảnh khuôn mặt có sẵn trong cơ sở dữ liệu. Từ đó, thiết bị sẽ tự xác định thời gian làm việc, ra vào của nhân viên.

