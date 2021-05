Viettel AI Camera For Safety: Giải pháp quản lý an ninh và chấm công bằng khuôn mặt

Dân trí Quản lý an ninh và chấm công sẽ trở nên đơn giản, chính xác với sự hỗ trợ của giải pháp Viettel AI Camera For Safety.

Theo báo cáo từ 6W Research, Việt Nam được xếp top 1 thị trường hệ thống giám sát an ninh, có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Hiện nay cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, nhu cầu đảm bảo an ninh cho các tòa nhà, trụ sở làm việc, kho bãi ngày càng tăng. Các giải pháp truyền thống như dùng đội bảo vệ tuần tra, dùng con người giám sát qua camera, dùng bảo vệ kiểm soát người ra vào đang dần trở nên không hiệu quả do mức độ phức tạp của đối tượng cần giám sát, do chi phí và đòi hỏi về nâng cao trải nghiệm người dùng.

Viettel AI Camera For Safety tại Trung tâm Không gian mạng Viettel

Để giải quyết bài toán đảm bảo an ninh, quản lý vào ra cho các tòa nhà, trụ sở làm việc, kho bãi ... đội kỹ sư của Trung tâm Không gian mạng Viettel đã phát triển Giải pháp Viettel AI Camera for Safety. Đây là một hệ thống ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thị giác máy tính để phân tích và xử lý tự động các tín hiệu gửi về từ camera, đảm bảo an ninh cho các tòa nhà, trụ sở hoặc các khu vực cần bảo vệ với các tính năng chính như nhận dạng khuôn mặt, ghi lại thời điểm vào ra; phát lời chào bằng giọng nói nhân tạo, xác nhận đã điểm danh thành công; cảnh báo người lạ xâm nhập vào khu vực làm việc; cảnh báo không có người trực tại phòng giao dịch; phát hiện đóng mở cửa, chuyển động ban đêm bằng camera hồng ngoại; nhận dạng khuôn mặt người ra vào; nhận dạng cảm xúc khách hàng; hệ thống báo cáo.

Khi triển khai Giải pháp AI Camera for Safety mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ đối với doanh nghiệp, cơ quan tổ chức mà còn với chính những nhân viên. Sử dụng giải pháp sẽ giúp doanh nghiệp, cơ quan tổ chức quản lý tốt giờ giấc ra vào của nhân viên, hạn chế đi muộn về sớm, tăng hiệu quả công việc, kèm theo kiểm soát quy trình, tác phong làm việc của nhân viên một cách tự động. Điều này mang đến sự mới mẻ, hiện đại và chuyên nghiệp trong dịch vụ và cảm nhận của cán bộ công nhân viên. Hệ thống có thể đưa ra các lời chào, thông báo theo các kịch bản linh hoạt, có thể kết hợp để truyền thông các thông tin cần thiết đến nhân viên. Ngăn chặn và hạn chế tối đa được tình trạng người lạ làm giả thẻ, giả danh để xâm nhập vào doanh nghiệp từ đó tăng cường tính an ninh, an toàn cho khu vực làm việc, nhà kho nhất là tại các doanh nghiệp, văn phòng yêu cầu độ bảo mật cao mà không cần đầu tư thêm nhiều chi phí, kể cả khi mở rộng văn phòng làm việc.

Với nhân viên thì giải pháp sẽ giúp họ có trải nghiệm thú vị, mới mẻ trong việc chấm công, có thể chấm công ngay cả khi đeo khẩu trang, đội mũ, đang ngồi trên xe hoặc tay người dùng ướt, bị thương hoặc đang mang vác đồ dùng. Cuối cùng là có thể nắm được các thông tin truyền thông cần thiết từ công ty.

Hệ thống Viettel AI Camera For Safety được thiết kế và phát triển đảm bảo các yêu cầu về tính hiện đại như áp dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), thị giác máy tính (Computer Vision) tiên tiến, phù hợp với sự phát triển của thế giới, nổi bật như độ chính xác nhận diện cao trên 98%, cùng thời gian nhận diện nhanh dưới 1 giây. Hệ thống được trang bị giọng nói nhân tạo tự nhiên như người thật, có thể tùy biến linh hoạt kịch bản chào hỏi, thông báo. Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo khả năng kết nối các thành phần của hệ thống thông qua các giao diện kết nối tiêu chuẩn cũng như khả năng mở rộng và phát triển của hệ thống trong tương lai cả theo chiều ngang (mở rộng hệ thống, tích hợp thêm chức năng mới,...) cũng như theo chiều dọc (kết nối với các cơ sở dữ liệu, chương trình, dự án liên quan khác trong tương lai qua các chuẩn kết nối, giao tiếp quốc tế.

Tuy nhiên, các kỹ sư tại Trung tâm không gian mạng Viettel cũng cho rằng, đây cũng chỉ là một giải pháp và công nghệ sẽ không thể thay đổi quan hệ giữa người với người, chỉ có người lãnh đạo mới có trái tim để hiểu rõ đội ngũ của mình từ đó có quyết định đúng đắn nhất.

Thinh Trần - Trường Thịnh