Video mở hộp chiếc iPhone đặc biệt có giá lên đến 40.320 USD

Như Dân trí đã đưa tin, đầu tháng 4 vừa qua, một chiếc iPhone đời đầu đã được bán đấu giá với mức giá cuối lên đến 40.320 USD. Sở dĩ chiếc điện thoại này có mức giá đắt đến như vậy vì đây là một chiếc iPhone đời đầu chưa từng sử dụng, được Apple ra mắt từ năm 2007, với lớp vỏ nilon bảo vệ hộp vẫn còn nguyên vẹn.

Điểm nhấn đặc biệt của chiếc iPhone này đó là phía ngoài vỏ hộp được dán một sticker với thông điệp "Lucky You" (Bạn thật may mắn), nhưng sticker này lại bị dán… lộn ngược so với chiều của vỏ hộp.

Chiếc iPhone đời đầu còn nguyên seal, với nhãn "Lucky You" bị dán lộn ngược (Ảnh: Wright20).

Hiện không rõ nguồn gốc của sticker này từ đâu, vì Apple chưa từng có chương trình bán hàng nào dán kèm sticker như vậy. Nhiều khả năng, chủ nhân của chiếc iPhone này đã trúng thưởng sản phẩm tại một trò chơi may mắn nào đó và giữ cho nó nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay mà không bóc ra để sử dụng.

Nhiều ý kiến cho rằng người chiến thắng cuộc đấu giá này sẽ sử dụng chiếc iPhone đời đầu như một món sưu tập, hoặc sẽ giữ nguyên tình trạng của máy để tìm cơ hội bán lại với giá cao hơn.

Mới đây, danh tính của người chiến thắng phiên đấu giá đã được tiết lộ. Hóa ra đó không phải ai xa lạ, mà chính là Marques Brownlee, blogger công nghệ người Mỹ nổi tiếng với biệt danh MKBHD và đang sở hữu kênh Youtube có hơn 16,8 triệu người theo dõi.

Là một blogger công nghệ, dĩ nhiên Brownlee không mua chiếc iPhone đời đầu với giá 40.320 USD để đầu cơ hoặc để làm một vật trang trí, thay vào đó, anh đã thực hiện một đoạn video mở hộp để khám phá bên trong hộp đựng của chiếc iPhone đắt tiền này.

Marques Brownlee cho biết quá trình mở hộp chiếc iPhone đời đầu này khiến anh như sống lại ký ức của năm 2007, khi Apple bắt đầu bán ra chiếc iPhone đầu tiên và anh cũng đã có cơ hội được mở hộp sản phẩm tương tự vào thời điểm đó. Ngoài chiếc iPhone đời đầu, bên trong hộp đựng còn có sách hướng dẫn sử dụng, đế sạc 30 chân, cáp kết nối, củ sạc, khăn lau màn hình có chữ "iPhone"…

Mở hộp chiếc iPhone đời đầu với giá 40.320 USD (Video: MKBHD).

Trong đoạn video của mình, Marques cũng cho biết nhiều kẻ lừa đảo đã làm giả lớp nilon niêm phong để tạo ra những chiếc iPhone đời đầu còn nguyên bản nhằm đánh lừa người thiếu hiểu biết và bán sản phẩm với giá cao. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, Marques khẳng định chiếc iPhone mà anh đã chi ra 40.320 USD để sở hữu này là hàng thật và chưa từng bị bóc hộp.

Chiếc iPhone đời đầu này sau khi được sạc đầy pin vẫn có thể mở lên, tuy nhiên, để sử dụng như một chiếc smartphone vào thời điểm hiện tại là quá sức của chiếc điện thoại này.

Về nguồn gốc của nhãn dán "Lucky" ở bên ngoài sản phẩm, Marques đã liên hệ trực tiếp với Apple và nhận được câu trả lời rằng một số cửa hàng bán lẻ của Apple vào năm 2007 đã dán nhãn này lên một số chiếc iPhone đời đầu được mua nhằm mục đích làm quà tặng trong các trò chơi bốc thăm trúng thưởng.

Sinh ngày 3/12/1993, Marques Brownlee là một trong những blogger công nghệ nổi tiếng nhất thế giới. Doanh thu hàng năm đến từ kênh Youtube có hơn 16,8 triệu người theo dõi của Marques ước tính đạt 8 triệu USD, giúp anh sở hữu khối tài sản lên đến 45 triệu USD. Dĩ nhiên, với khối tài sản khổng lồ này, việc chi ra 40.320 USD để sở hữu và mở hộp một chiếc iPhone đời đầu không phải là quá khó đối với Marques.

Theo MKBHD/9to5Mac