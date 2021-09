Trên tay iPhone 13, iPhone 13 Pro, 13 Pro Max tại Việt Nam

So với iPhone 12, ngoại hình tổng thể của iPhone 13 không có nhiều thay đổi, từ thiết kế cho tới kích thước. Máy vẫn được hoàn thiện từ mặt lưng kính nhám mờ cùng khung viền kim loại bóng. Tuy nhiên, do một số thay đổi về màu sắc, logo "quả táo cắn dở" có phần mờ và chìm hơn so với thế hệ iPhone 12.