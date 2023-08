Tranh cãi quanh việc Apple có thể bán riêng cáp sạc nhanh cho iPhone 15 Pro

Với việc Liên minh Châu Âu ban hành luật buộc các mẫu smartphone muốn bán tại thị trường châu Âu sẽ phải sử dụng chung một chuẩn sạc duy nhất, chắc chắn loạt iPhone 15 sắp ra mắt sẽ phải trang bị cổng sạc USB-C, thay vì cổng Lightning độc quyền của Apple.

Tuy nhiên, theo giới thạo tin, Apple sẽ tạo ra sự khác biệt về tốc độ truyền dữ liệu và công suất sạc trên bộ đôi iPhone 15 thường (iPhone 15 và 15 Plus) với bộ đôi iPhone 15 Pro (iPhone 15 Pro và 15 Pro Max).

Theo đó, bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus sẽ được trang bị cổng USB-C 2.0, với công suất sạc và tốc độ truyền tải dữ liệu tương đương cổng Lightning trên bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus ra mắt năm ngoái. Nghĩa là bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus sẽ có công suất sạc tối đa 20W.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị chuẩn kết nối USB 4 Gen 2, cho tốc độ truyền dữ liệu lên đến 40Gbps.

Hình ảnh bị rò rỉ được cho là cáp sạc nhanh của bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, hỗ trợ sạc lên đến 150W (Ảnh: Majin Bu).

Tài khoản Twitter có tên Majin Bu, nổi tiếng với việc đăng tải nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, cũng đã chia sẻ hình ảnh về một sợi cáp được cho là cáp sạc siêu tốc dành cho iPhone 15 Pro và 15 Pro Max.

Majin Bu cho biết sợi cáp này sẽ có chiều dài 0,8m, hỗ trợ sạc nhanh lên đến 150W. Tuy nhiên, không rõ iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có hỗ trợ công suất sạc lớn đến như vậy hay không.

Majin Bu tiết lộ sợi cáp này sẽ được Apple bán riêng cho người dùng, trong khi cáp kèm theo iPhone 15 Pro và 15 Pro Max chỉ hỗ trợ công suất sạc và tốc độ truyền dữ liệu chậm. Chắc chắn mức giá của sợi cáp này không hề rẻ.

Việc bán riêng cáp sạc công suất lớn cho iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới công nghệ. Nhiều người cho rằng đây là điều bình thường vì Apple vẫn bán kèm cáp sạc thường trong hộp đựng của sản phẩm.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng Apple đang tìm cách "hút máu" người dùng bằng những phụ kiện đắt đỏ, dù trước đó có thông tin bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ tăng giá từ 100-200 USD so với thế hệ cũ.

Trong khi các hãng smartphone khác đang chạy đua để phát triển công nghệ sạc nhanh và trang bị công suất sạc lớn cho sản phẩm của mình, Apple hầu như đứng ngoài cuộc đua và vẫn trang bị cho iPhone công suất sạc không quá lớn. Dường như Apple không muốn rủi ro khi đánh đổi tuổi thọ pin để tăng công suất sạc cho sản phẩm.

Dẫu sao mọi thông tin vẫn chỉ đang dừng ở mức tin đồn và chưa có thông tin chính thức nào từ phía Apple. Nếu mọi thông tin bị rò rỉ là chính xác, nhiều khả năng Apple sẽ trình làng loạt iPhone 15 mới vào ngày 12/9 tới đây.

