Trải nghiệm "tất tần tật" về Samsung Galaxy Z Fold 3

Dân trí Galaxy Z Fold3 tạo ra xu hướng sử dụng smartphone hoàn toàn mới mà đa phần những thiết bị khác trên thị trường không có được, mở ra nhiều tiềm năng hơn cho người dùng trong thế giới luôn dịch chuyển, sẵn sàng cho mọi thách thức.

Vật liệu siêu bền và chuẩn kháng nước IPX8

Galaxy Z Fold3 được chế tạo bằng vật liệu Armor Aluminium mới - vật liệu nhôm bền nhất từng được sử dụng trên smartphone - cùng với kính Corning Gorilla Glass Victus để bảo vệ chống trầy xước và rơi rớt ngẫu nhiên. Bên cạnh đó máy còn được phủ một lớp màng bảo vệ mới làm bằng PET, là loại vật liệu có độ co giãn và tối ưu hóa các tấm nền tạo nên màn hình, nhằm mang đến độ bền màn hình cao hơn 80% so với các thiết bị cũ. Điều này giúp cho máy cực kỳ bền bỉ, từ đó người dùng Z Fold3 có thể an tâm sử dụng, từ làm việc đến giải trí đều rất thoải mái và yên tâm.

Bên cạnh một màn hình và khung máy cứng cáp hơn, Galaxy Z Fold3 5G còn có được khả năng chống nước, IPX8 cho phép chống thấm nước lên đến một giờ ở độ sâu hơn một mét. Việc bịt kín các thành phần để không cho nước có thể xâm nhập vào bên trong linh kiện ở smartphone gập là một việc không hề đơn giản và Samsung đã mang đến một bước đột phá mới để người dùng có thể an tâm sử dụng trong mọi hành trình, dù có công tác đến nơi có độ ẩm cao hoặc vô tình rơi vào nước cũng ko sợ máy bị ảnh hưởng.

Màn hình 120Hz đồng nhất, tiện dụng hơn

Galaxy Z Fold3 có màn hình phụ bên ngoài kích thước 6,2-inch tràn ra ở 4 cạnh, được nâng cấp lên tấm nền Dynamic AMOLED 2X hỗ trợ tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm đồng bộ cho cả trong và ngoài. Màn hình phụ của Fold3 giờ đây cho trải nghiệm "sướng" đúng như smartphone cao cấp. Nếu không có việc gì quá quan trọng phải mở màn hình lớn ra thì màn hình phụ bên ngoài này quá đủ để đem đến cho bạn trải nghiệm của một chiếc smartphone cao cấp, từ khả năng hiển thị đến màu sắc, độ sáng và thao tác đều cực kỳ mượt mà.

Màn hình chính bên trong Galaxy Z Fold3 cũng sử dụng tấm nền Dynanic AMOLED 2X hỗ trợ tần số quét 120Hz kích thước 7,6-inch độ phân giải QXGA+ cho khả năng hiển thị sắc nét với diện tích ấn tượng. So với thế hệ tiền nhiệm, màn hình này được trang bị thêm công nghệ camera ẩn dưới màn hình (UPC) mới nhằm tăng diện tích hiển thị của màn hình lên tối đa và liền lạc hơn. Tuy camera này không ẩn đi hẳn tới mức mà mắt người khó nhận biết nhưng thực tế, bạn sẽ gần như quên đi sự hiện diện của nó. Tất cả các nội dung toàn màn hình đều không còn bị giới hạn bởi thiết kế camera selfie như trước và đem đến một cái nhìn mới mẻ hơn, tưởng chừng như chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng.

Màn hình chính 7,6 inch khi mở ra tạo ra trải nghiệm hình ảnh, video vượt trội hoàn toàn so với thế giới smartphone hiện tại, nó là kích thước hiển thị của một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ, rộng lớn và rất đã mắt. Màn hình này còn hỗ trợ bút S Pen như dòng Galaxy Note, nghĩa là nó sẽ hỗ trợ vô vàn tính năng thao tác mà cây bút S Pen trứ danh của Samsung đang sở hữu, từ ghi chú thông minh, lệnh không chạm, đến sáng tác nội dung nghệ thuật với các ứng dụng độc quyền từ Samsung.

Độ hoàn thiện UX/UI trên Galaxy Z Fold3 được cải thiện rất nhiều đưa phong cách sử dụng thiết bị di động lên một tầm cao mới

Samsung hiện đã và đang mở rộng quan hệ đối tác với các công ty hàng đầu như Google, Microsoft… để người dùng có thể tận hưởng nhiều hơn các ứng dụng được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu riêng của mình. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Samsung cho dòng sản phẩm Foldable để khai thác những tiềm năng còn đang bỏ ngỏ của thiết kế gập mở trên smartphone, rất nhiều ứng dụng cũng đã hỗ trợ tối ưu hóa cho màn hình lớn trên Galaxy Z Fold3.

One UI mang đến trải nghiệm tương tác trực quan như trên máy tính và đang ngày càng cải tiến nhiều hơn. Các ứng dụng yêu thích của bạn đều được tối ưu hóa hiển thị ở Màn hình chính để bạn nắm bắt mọi thông tin từ cái nhìn đầu tiên.

Giá bán đã tốt hơn, người dùng có thể dễ dàng sở hữu

So với hai thế hệ trước thì giờ đây Galaxy Z Fold3 có giá bán ra rẻ hơn tới 8 triệu đồng, với tầm giá khoảng 40 triệu đồng. Tuy vẫn còn cao hơn với nhiều smartphone cao cấp khác trên thị trường hay là dòng Galaxy S21 Ultra nhưng Galaxy Z Fold3 sẽ mang lại trải nghiệm khác biệt.

Samsung cho đến hiện tại vẫn là hãng thương mại hóa thành công nhất dòng điện thoại màn hình gập và với Galaxy Z Fold3 và cả Galaxy Z Flip3 đều có giá bán rẻ hơn đáng kể so với những người tiền nhiệm giúp nhiều người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm hơn chiếc smartphone "đặc biệt" này.

Lời kết

Cho đến thời điểm hiện tại, công nghệ và trải nghiệm trên Galaxy Z Fold3 là độc đáo, hiếm có một đối thủ nào có thể thương mại hóa được sản phẩm mang tầm vóc tương lai như vậy. Galaxy Z Fold3 có thể coi như là smartphone đại diện cho nền công nghệ thiết bị di động "đỉnh" của thế giới hiện tại, mở đường cho tương lai ngành di động nói chung và đưa phong cách sử dụng thiết bị di động lên một tầm cao mới nói riêng.

Trường Thịnh