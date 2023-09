Trải nghiệm 24 giờ tại LG Smarthome

Mang các thiết bị công nghệ hiện đại theo bên mình trong các chuyến đi du lịch vốn là điều quá quen thuộc đối với hội những người mê xê dịch như An Phương và Nam Tô. Thế nhưng, dành hẳn 24 giờ đồng hồ để tận hưởng một không gian mà ở đó, công nghệ được xem là "người thấu hiểu" mình trong từng hoạt động thì có vẻ vẫn còn là điều mới mẻ. Đây cũng là lý do An Phương và Nam Tô quyết định thử trải nghiệm trong không gian LG Smarthome.

Sau buổi sáng ngon lành diễn ra, cặp đôi dành chút thời gian để xem chương trình truyền hình mình yêu thích, song song đó, tranh thủ giải quyết một số công việc còn tồn đọng. Thử thách đầu tiên An Phương dành cho người thương của mình chính là lên thực đơn và thực hiện bữa trưa.

Vốn hiểu ý một nửa, nhưng cũng không hoàn toàn tự tin cho lắm về các nguyên vật liệu sẵn có để có thể sản xuất ra một bữa ăn nên Nam Tô cũng có hơi lo lắng. Nam Tô đến bên chiếc tủ lạnh LG Side by Side InstaView, gõ cốc cốc để xem "thế giới đồ ăn" bên trong.

Thế giới kỳ diệu mở ra với nhiều đồ ăn thức uống và nguyên liệu tươi ngon từ tủ lạnh LG (Ảnh: LG).

Đang lúc say mê nấu nướng thì có tiếng đằng hắng của An Phương, Nam Tô hiểu ý nhưng thực ra cũng chẳng đơn giản gì để một tay xào nấu, một tay lựa chọn chương trình khác. May mắn đây là "dinh thự của sự hiện đại" nên Nam Tô lập tức có thể dùng điện thoại, truy cập ThinQ và chọn tiếp cho nàng một chương trình truyền hình phù hợp.

Vừa phải chăm chút cho bữa ăn, vừa phải chọn chương trình "hợp gu" người thương, tưởng đâu thử thách có thể làm khó Nam Tô, nhưng nhờ có ThinQ mà mọi chuyện đâu vào đó (Ảnh: LG).

Thử thách chuẩn bị bữa trưa tưởng đâu có thể vượt qua êm đẹp, thế nhưng Nam Tô cũng suýt phải chào thua với màn vấy bẩn quần áo vào phút thứ 90. May sao, căn nhà thông minh với đầy đủ tiện nghi có sẵn, đó là tháp giặt sấy LG WashTower.

Người đàn ông am hiểu công nghệ trông vậy cũng có chút lúng túng với thiết bị làm sạch quần áo siêu việt này, nhưng có ngay sự trợ giúp từ An Phương, mà nói đúng hơn là ứng dụng ThinQ từ điện thoại giúp Nam Tô có thể nhanh chóng chọn đúng chu trình làm sạch đúng ý của mình.

Nam Tô "đứng hình" trong phút giây vì không ngờ chuyến đi "staycation" này lại giúp mình có thể phát hiện ra một "ai đó"… chính là ThinQ, với khả năng thấu hiểu ý muốn của mình lẫn người thương của mình.

Nam Tô bất ngờ trước tháp giặt sấy LG WashTower cũng có thể được điều khiển dễ dàng bởi ThinQ (Ảnh: LG).

Trong lúc chờ giải pháp giặt giũ từ LG thay mình làm sạch đồ bẩn, An Phương và Nam Tô tiếp tục tận hưởng không gian ẩn chứa nhiều điều đáng để trải nghiệm. Thiết bị thông minh khiến cả hai phải bất ngờ là máy lọc không khí LG PuriCare AeroFurniture vừa được ra mắt thời gian gần đây.

Thiết bị là sự kết hợp độc đáo của yếu tố thời trang và công nghệ hàng đầu. Hai thành viên điển hình của hội mê công nghệ lập tức bị thu hút với những tính năng độc đáo của thiết bị, đáng chú ý nhất là tích hợp sạc không dây trên bề mặt máy lọc.

Nhưng đương nhiên, đỉnh cao vẫn là khả năng lọc sạch không khí nhanh và hiệu quả của LG PuriCare AeroFurniture. Đâu cần vượt hàng nghìn cây số để có thể hòa mình vào thiên nhiên xanh mướt, tại căn phòng với sự giúp sức của các thiết bị thông minh như thế này, cặp đôi đã có thể thoải mái hít thở bầu không gian khỏe mạnh, trong lành.

LG Smarthome là ngôi nhà mà người trẻ nào cũng mong muốn sở hữu - Đây là chia sẻ của cặp đôi An Phương và Nam Tô khi trải qua 24 giờ được chăm sóc chu đáo bởi hệ sinh thái công nghệ hiện đại (Ảnh: LG).

Nô đùa tận hưởng sự tiện nghi của LG Home thì cũng gần đến giờ tối, thế là cặp đôi cũng phải bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn lãng mạn. Đương nhiên với cương vị là một Beauty Blogger, An Phương đâu thể nào bỏ qua dịp này để chưng diện nhiều chút.

Để có thể lên hình đẹp nhất, An Phương rất cần sự giúp sức của tủ chăm sóc quần áo LG Styler. Chỉ mất tầm 20 phút, chiếc tủ này đã giúp An Phương làm sạch bộ outfit của mình như mới vừa lấy từ tiệm giặt sấy chuyên nghiệp.

Mùi thơm thoang thoảng của sự sang trọng, tươi mới vương vấn trên từng sợi vải, nhờ LG Styler (Ảnh: LG).

Dù am hiểu về công nghệ, thế nhưng An Phương và Nam Tô vẫn không khỏi bất ngờ trước những dịch vụ thấu hiểu đến từ ThinQ và loạt thiết bị mang thương hiệu LG. Tham khảo LG Smarthome và ThinQ tại link.