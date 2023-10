Tổng chi phí linh kiện iPhone 15 Pro Max chưa bằng một nửa giá bán

Thông thường, các mẫu smartphone "bom tấn" sau khi bán ra thị trường sẽ được các chuyên gia công nghệ "mổ xẻ" để khám phá linh kiện bên trong, cũng như đánh giá chi phí của toàn bộ linh kiện tạo nên sản phẩm.

Loạt iPhone 15 vừa bán ra vào cuối tháng 9 của Apple cũng không ngoại lệ. Mới đây, công ty chuyên nghiên cứu về linh kiện điện tử Fomalhaut Techno Solutions, trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản), đã tiến hành "mổ xẻ" loạt iPhone 15 mới nhất để đánh giá chi phí linh kiện bên trong.

Chi phí chip A17 Pro trên iPhone 15 Pro Max cao hơn 27% so với chip A16 Bionic trang bị trên iPhone 14 Pro Max ra mắt năm ngoái (Ảnh: iFixIt).

Theo đánh giá của Fomalhaut Techno Solutions, Apple đã mất tổng cộng 423 USD chi phí linh kiện để tạo nên chiếc iPhone 15, với giá bán lẻ khởi điểm 799 USD. Tổng chi phí linh kiện cho iPhone 15 Plus và 15 Pro lần lượt 442 USD và 523 USD, trong khi giá bán lẻ khởi điểm của bộ đôi sản phẩm này lần lượt 899 USD và 999 USD.

iPhone 15 Pro Max là phiên bản iPhone có giá linh kiện cao nhất, khi Apple mất tổng cộng 558 USD chi phí linh kiện để tạo ra chiếc smartphone có giá bán lẻ 1.199 USD này. Như vậy, tổng chi phí linh kiện của iPhone 15 Plus và 15 Pro Max chiếm chưa đến một nửa giá bán lẻ của sản phẩm.

Fomalhaut Techno Solutions cho biết tổng chi phí linh kiện của iPhone 15 Pro Max đã tăng thêm 12% so với iPhone 14 Pro Max ra mắt năm ngoái. Tương tự, linh kiện iPhone 15 Pro cũng tăng hơn 8% so với iPhone 14 Pro, giá linh kiện iPhone 15 Plus và iPhone 15 tăng lần lượt 10% và 16% so với iPhone 14 Plus và iPhone 14.

Chip 17 Pro hoàn toàn mới trên bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được đánh giá là phần linh kiện đắt nhất, với mức giá đắt hơn 27% so với chip A16 Bionic được trang bị trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max ra mắt năm ngoái.

So sánh chi phí linh kiện, giá bán lẻ của loạt iPhone 15 và loạt iPhone 14.

Khung viền titan cũng góp phần đẩy giá linh kiện của iPhone 15 Pro và 15 Pro Max lên cao, khi giá của khung viền titan cao hơn 43% so với khung viền bằng chất liệu thép không gỉ. Camera zoom quang học 5x trên iPhone 15 Pro Max cũng là phần linh kiện có giá đắt đỏ, cao hơn đáng kể so với camera zoom quang học 3x trên iPhone 15 Pro.

Mức chi phí linh kiện tăng cao (chip A17 Pro, khung viền titan, camera zoom quang học 5x…) là những nguyên do khiến Apple phải tăng giá bán khởi điểm của iPhone 15 Pro Max thêm 100 USD so với iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max cũng là chiếc iPhone có tổng chi phí linh kiện cao nhất từ trước đến nay của Apple.

Như vậy, mức chi phí linh kiện chỉ chiếm trên dưới 50% tổng mức giá của loạt iPhone 15. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chi phí về linh kiện phần cứng, trong khi tổng chi phí của thiết bị còn phải tính đến chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm, phát triển công nghệ, chi phí lắp ráp phần cứng, phát triển phần mềm, marketing, phân phối sản phẩm ra thị trường...

Theo Nikkei/T.H