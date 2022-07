Tình trường bê bối của cha con nhà Elon Musk

Dường như tỷ phú Elon Musk đã thừa hưởng đáng kể tính "trăng hoa" từ người cha của mình, ông Errol Musk.

So với Maye Musk - mẹ đẻ của tỷ phú Elon Musk, thì người cha Errol Musk của tỷ phú này ít được truyền thông chú ý và ít được nhắc đến hơn, vì ông không hoạt động trong lĩnh vực giải trí như Maye Musk (bà là một người mẫu) và hầu như không bao giờ xuất hiện cùng tỷ phú Elon Musk.

Errol Musk, sinh năm 1976, là một kỹ sư cơ điện người Nam Phi. Ông còn là một phi công, thủy thủ và nhà tư vấn bất động sản. Errol Musk kết hôn với Maye Musk vào năm 1970, sinh ra 3 người con bao gồm Elon (sinh năm 1971), Kimbal (1972) và Tosca (1974), trước khi chia tay vào năm 1979.

Elon Musk hầu như rất ít khi nhắc đến cha của mình vì quan hệ giữa hai người là không tốt đẹp. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 2017, Elon Musk đã mô tả cha mình là một "kỹ sư xuất sắc", nhưng đồng thời cũng là "một con người tồi tệ" và khẳng định tuổi thơ của mình là "đau đớn và bị cô lập".

"Ông ta đã thực hiện gần như mọi tội ác bạn có thể tưởng tượng được. Nó vô cùng kinh khủng, đến mức không thể tin nổi", Elon Musk nhận xét về cha mình trong bài phỏng vấn, nhưng không nói rõ những tội ác mà ông Errol Musk đã thực hiện là gì.

Trong một bài trả lời phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone vào năm 2017, Errol Musk thừa nhận đã từng bắn chết 3 người đột nhập vào nhà ông ở thành phố Johannesburg (Nam Phi). Errol Musk sau đó bị buộc tội ngộ sát, nhưng cuối cùng được tha bổng vì lý do tự vệ.

Errol Musk nổi danh là một "tay chơi" có tiếng từ khi còn trẻ và trải qua rất nhiều mối tình khác nhau.

Errol Musk làm đám cưới với người vợ đầu tiên - Maye Musk, vào năm 1970, sinh ra 3 người con bao gồm Elon (sinh năm 1971), Kimbal (1972) và Tosca (1974), trước khi chia tay vào năm 1979. Đến năm 1991, Elon Musk tái hôn với Heide Bezuidenhout và cùng người vợ này tiếp tục đón chào 2 người con.

Errol và người vợ 2 lại tiếp tục chia tay sau 18 năm chung sống. Tuy nhiên, điều đáng nói, sau khi chia tay Heide Bezuidenhout, Errol Musk lại bắt đầu hẹn hò với Jana Bezuidenhout, con gái riêng của vợ cũ.

Vào thời điểm Errol Musk và Heide Bezuidenhout làm đám cưới, Jana mới chỉ 4 tuổi và cô bé đã từng được Errol chăm sóc, nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, do vậy, khi Errol Musk quyết định hẹn hò với con gái riêng của vợ cũ đã khiến nhiều người phải sốc và bàng hoàng.

Không chỉ dừng lại ở mức độ hẹn hò, cặp đôi này thậm chí đã chào đón đứa con chung đầu tiên vào năm 2018, cậu bé Elliot Rush Musk, còn được biết đến với tên thân mật là Rushi. Mới đây, khi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 35, Jana tiếp tục sinh hạ cho Errol Musk đứa con thứ 2. Errol cho biết việc có thêm đứa con thứ 2 với Jana là "ngoài kế hoạch", khi mà cả 2 hiện không còn sống chung cùng nhau do những sự khác biệt về thế hệ.

Cũng giống như Elon Musk đã từng tuyên bố sau khi bị phát giác có con riêng với thuộc cấp, Errol Musk cũng cho rằng việc sinh nhiều con là điều cần thiết cho nhân loại.

"Mục tiêu duy nhất của chúng ta trên trái đất đó là sự sinh sản", Errol Musk nói. "Nếu tôi có thể có thêm con, tôi không thấy có lý do gì để không thực hiện điều đó".

Errol Musk thậm chí còn cho biết hiện tại có ít nhất 6 người phụ nữ tuyên bố có con với ông, nhưng ông không quá bận tâm về điều đó.

"Hiện có khoảng 6 người phụ nữ khẳng định rằng con họ là của tôi. Rõ ràng, đó là những kẻ cơ hội", Errol Musk nói. "Có một khoảng thời gian vào những năm 80, tôi đi chơi với nhiều cô gái khác nhau mỗi đêm, tôi đã có rất nhiều cuộc hẹn hò. Vì vậy, một trong số họ có thể quay lại và nói đó là con của tôi, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng chưa có bằng chứng chân thực nào có thể chứng minh được rằng đó là con của tôi".

Ngoài ra, Errol thừa nhận rằng những người con khác đã sốc khi biết được mối quan hệ của ông và Jana, bởi lẽ trên danh nghĩa họ đều là anh, chị em. Một vài nguồn tin còn cho biết Elon Musk đã thực sự "phát điên" khi biết được cha của mình có con với Jana, điều này càng khiến cho mối quan hệ giữa hai cha con tỷ phú Elon Musk ngày càng trở nên tồi tệ.

Dù có mối quan hệ không tốt đẹp với cha của mình, Elon Musk đã thừa hưởng đáng kể tính "trăng hoa" từ người cha khi cũng đã trải qua rất nhiều mối tình khác nhau và có không ít con với các người tình.

Elon Musk gặp người vợ đầu tiên của mình, nhà văn người Canada Justine Wilson, vào năm 2000. Năm 2002, cặp đôi đón con trai đầu lòng, Nevada Alexander Musk. Tuy nhiên, cậu bé đã qua đời khi mới được 10 tuần tuổi vì Hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột. Cặp đôi này sau đó đã quyết định sử dụng cách thụ tinh trong ống nghiệm để chào đón cặp sinh đôi Xavier và Griffin vào năm 2004, tiếp theo đó là các em bé sinh ba Kai, Saxon và Damian vào năm 2006.

Elon Musk và Justin Wilson chia tay vào năm 2008, sau khi đã có với nhau 5 con chung. Cũng trong năm này, Elon Musk bắt đầu hẹn hò nữ diễn viên người Anh Talulah Riley và đến năm 2010, cặp đôi này kết hôn.

Đến năm 2012, Elon Musk thông báo mình và Riley đã ly hôn, nhưng chỉ một năm sau đó, cặp đôi này đã kết hôn trở lại. Đến 2014, Elon Musk nộp đơn ly hôn Riley một lần nữa, nhưng sau đó Musk lại quyết định rút đơn. Năm 2016, đơn ly hôn lại được nộp lên tòa án và cặp đôi này "đường ai nấy đi" mà không có con chung.

Elon Musk sau đó hẹn hò nữ diễn viên Amber Heard trong vài tháng của năm 2017. Musk được cho là "kẻ thứ 3" phá vỡ cuộc hôn nhân giữa Amber Heard và ngôi sao của phim "Cướp biển vùng Caribbean" Johnny Depp.

Chia tay Amber Heard chỉ sau vài tháng hẹn hò, tuy nhiên, đến tháng 4/2021, nữ diễn viên này sinh hạ một bé gái. Dù Amber Heard không cho biết cha của bé gái này là ai, nhiều người hoài nghi rằng người đó chính là Elon Musk. Tuy nhiên, cả Elon Musk lẫn Amber Heard đều không phủ định cũng như thừa nhận điều này.

Sau khi chia tay Amber Heard, Elon Musk nhanh chóng lao vào cuộc tình mới với nữ ca sĩ Grimes từ tháng 5/2018. Đến tháng 9/2021, cặp đôi này tuyên bố đường ai nấy đi sau 3 năm hẹn hò, có với nhau 2 con chung.

Đáng chú ý, chỉ vài tuần trước khi Elon Musk và Grimes đón chào đứa con chung thứ 2 vào tháng 11/2021, vị tỷ phú này cùng với một nhân viên thuộc cấp, Zhivon Zilis (giám đốc làm việc tại công ty trí tuệ nhân tạo do Musk thành lập - Neuralink) đã cùng nhau đón chào một cặp sinh đôi.

Thông tin về việc Elon Musk có con với nhân viên thuộc cấp chỉ mới được tiết lộ vào đầu tháng 7/2022. Nhiều người hoài nghi vị tỷ phú đã "cắm sừng" bạn gái và ngoại tình với Zhivon Zilis trong lúc vẫn đang hẹn hò với Grimes. Có vẻ như đó chính là lý do Musk giấu kín hoàn toàn việc mình có con với nhân viên cấp dưới.

Cặp sinh đôi với Zilis là con thứ 8 và thứ 9 của Elon Musk. Trước đó, vị tỷ phú này đã có 5 con từ cuộc hôn nhân với người vợ cũ - nhà văn Justine Wilson và 2 con chung với nữ ca sĩ Grimes.

Dù có nhiều con, nhưng cũng giống như cha của mình, bản thân Elon Musk dường như không phải là một người cha tốt. Vào tháng trước, Xavier Alexander Musk, 18 tuổi, con của Elon Musk với người vợ đầu tiên Justine Wilson, đã nộp đơn lên tòa án xin đổi tên vì "không muốn liên quan gì đến cha ruột của mình theo bất kỳ hình thức nào".

Mới đây, hãng tin The Wall Street Journal vừa đăng tải một bài báo, trong đó dẫn lời từ các nguồn tin thân cận cho rằng tỷ phú Elon Musk đã có mối quan hệ "trên mức bạn bè" với Nicole Shanahan, vợ cũ của nhà sáng lập Google Sergey Brin, trong thời gian Shanahan và Brin vẫn đang là vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên, Elon Musk đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn và gọi thông tin do tờ The Wall Street Journal đăng tải là "hoàn toàn vớ vẩn".

26/07/2022