Thủ thuật cảnh báo người dùng nếu tài khoản email bị hacker chiếm đoạt

Một trong những điều khiến nhiều người dùng Internet lo sợ nhất đó là bị tin tặc chiếm đoạt và xâm nhập vào các tài khoản trực tuyến như email, mạng xã hội…

Có nhiều nguyên do khiến tài khoản trực tuyến bị chiếm đoạt và xâm nhập, bao gồm từ phía người dùng lẫn phía cung cấp dịch vụ. Chẳng hạn máy tính của người dùng bị nhiễm mã độc, phần mềm gián điệp... giúp hacker nắm được thông tin đăng nhập; hoặc do các dịch vụ trực tuyến (như email, mạng xã hội...) bị hacker tấn công, lấy cắp cơ sở dữ liệu và chiếm tài khoản đăng nhập của người dùng các dịch vụ này.

Vậy làm cách nào để biết được tài khoản email của bạn có nguy cơ bị tin tặc xâm nhập và lấy cắp?

HackCheck là phần mềm chuyên nghiệp, chứa cơ sở dữ liệu về những vụ tấn công mạng quy mô lớn trên toàn cầu. Phần mềm này sẽ kiểm tra và cảnh báo người dùng trong trường hợp địa chỉ email hoặc số điện thoại của họ nằm trong cơ sở dữ liệu của một vụ tấn công mạng mà hacker công bố hoặc các chuyên gia bảo mật cảnh báo.

HackCheck hoạt động theo chế độ thời gian thực và cơ sở dữ liệu của phần mềm luôn được cập nhật, do vậy ngay khi phần mềm này phát hiện email hoặc số điện thoại của bạn nằm trong dữ liệu của một vụ tấn công mạng sẽ lập tức cảnh báo để người dùng nhanh chóng đổi mật khẩu, tránh trường hợp tài khoản email bị hacker chiếm đoạt.

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm

Mặc định, phần mềm HackCheck có giá bản quyền 30 Euro, còn phiên bản sử dụng thử bị hạn chế về tính năng. Hiện hãng phần mềm Abelssoft - nhà phát triển của HackCheck, đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp bản quyền của HackCheck hoàn toàn miễn phí.

Để tận dụng chương trình khuyến mãi này, bạn đọc có thể download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm tại đây.

Đây là phiên bản đặc biệt đã được tích hợp sẵn mã bản quyền, người dùng chỉ việc cài đặt lên máy tính để sử dụng với đầy đủ tính năng mà không cần phải điền các thông tin để kích hoạt phần mềm.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Sau khi cài đặt và kích hoạt phần mềm, HackCheck sẽ yêu cầu người dùng điền địa chỉ email hoặc số điện thoại của mình. Phần mềm sẽ kiểm tra xem email và số điện thoại này có từng nằm trong danh sách những vụ tấn công mạng và bị hacker lấy cắp thông tin hay chưa.

HackCheck sẽ mất một khoảng thời gian để kiểm tra cơ sở dữ liệu của mình. Trong trường hợp trả về kết quả "Okay", nghĩa là tài khoản email (hoặc số điện thoại di động) của bạn vẫn an toàn, chưa từng nằm trong danh sách những vụ tấn công mạng của tin tặc.

Ngược lại, nếu kết quả trả về "Alarm", nghĩa là địa chỉ email (hoặc số điện thoại di động) của người dùng đã từng xuất hiện trong danh sách những email mà hacker chiếm đoạt, hoặc một trang web nào đó mà bạn sử dụng email này để đăng ký đã từng bị hacker tấn công, lấy cắp dữ liệu người dùng.

Nhấn vào nút "Alarm" trên giao diện chính của HackCheck để xem thông tin về những vụ tấn công mạng có liên quan đến địa chỉ email của bạn.

Tại đây, HackCheck sẽ chỉ rõ chi tiết về những vụ tấn công mạng, thời điểm xảy ra và các trang web người dùng đã khai báo thông tin (địa chỉ email hoặc số điện thoại) mà tin tặc đã tấn công để lấy cắp thông tin.

Nếu đó là những vụ tấn công mạng đã xảy ra từ lâu, bạn đã từng biết đến và đã thay đổi mật khẩu tài khoản email của mình, thì có thể đánh dấu vào tùy chọn "Ignore this alarm in the future" để bỏ qua cảnh báo.

Nếu muốn thêm địa chỉ email hoặc số điện thoại mới vào để HackCheck giám sát và cảnh báo, bạn nhấn vào nút "Add E-Mail" hoặc nhấn vào dấu mũi trên trỏ xuống để chọn "Add Telephone Number", sau đó điền địa chỉ email và số điện thoại của mình từ hộp thoại hiện ra.

Lưu ý: trong trường hợp thêm số điện thoại vào HackCheck, bạn cần phải điền mã vùng Việt Nam "+84" và không cần thêm số "0" phía trước số điện thoại.

Kiểm tra mật khẩu đang sử dụng đã từng bị hacker lấy cắp hay chưa

Ngoài kiểm tra tài khoản email, HackCheck còn cho phép người dùng kiểm tra xem mật khẩu trên các tài khoản trực tuyến của mình đã từng nằm trong dữ liệu mà hacker lấy cắp được hay không.

Để sử dụng tính năng này, từ giao diện chính của phần mềm, bạn nhấn vào mũi tên tại mục "Add E-Mail", sau đó chọn "Check Password".

Tại hộp thoại hiện ra, bạn điền mật khẩu mà mình đang sử dụng (hoặc mật khẩu cũ trước đây) vào khung trống, sau đó nhấn nút "Check Password". Bạn chỉ việc điền mật khẩu, không cần điền thông tin tài khoản email nên không cần phải lo lắng việc HackCheck có thể lấy cắp thông tin đăng nhập của bạn.

HackCheck sẽ kiểm tra mật khẩu mà bạn khai báo có nằm trong những dữ liệu hacker đã từng lấy cắp và công bố hay chưa. Nếu kết quả trả về là "Super! There are no breaches containing this password" thì bạn có thể an tâm và tiếp tục sử dụng mật khẩu của mình.

Ngược lại, nếu kết quả trả về là "Bad! This password already has been part of a breach", nghĩa là mật khẩu của bạn đã từng nằm trong dữ liệu mà hacker nắm giữ, do vậy, bạn cần lập tức thay đổi và sử dụng một mật khẩu mạnh hơn cho tài khoản email của mình.

HackCheck sẽ khởi động cùng Windows, hoạt động ở chế độ thời gian thực, với cơ sở dữ liệu luôn được cập nhật. Một khi HackCheck phát hiện ra email của bạn nằm trong một cơ sở dữ liệu nào đó vừa bị hacker lấy cắp, phần mềm này sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng được biết để thay đổi mật khẩu, tránh bị hacker xâm nhập và lấy cắp tài khoản email.