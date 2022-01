Sinh viên Việt Nam đoạt giải nhì tại cuộc thi công nghệ quốc tế

Tại cuộc thi Tech4Good 2021 thuộc chương trình Hạt giống cho Tương lai (Seeds for the Future) do Huawei tổ chức, Đội Việt Nam VN01 với dự án Earlie - hỗ trợ người khiếm thính trong giao tiếp thông qua phần mềm phiên dịch ảo, đã xuất sắc dành được giải Nhì, trong tổng số 3.500 thí sinh tham gia đến từ 117 quốc gia.

Trước thực trạng số lượng người khiếm thính đang gia tăng và nhu cầu giao lưu với những người xung quanh ngày một lớn, đặc biệt trong môi trường giáo dục và làm việc, nhóm sinh viên Việt Nam dự thi Tech4Good đã cho ra mắt ứng dụng di động Earlie nhằm hỗ trợ người khiếm thính trong quá trình giao tiếp.

Đại diện nhóm sinh viên Việt Nam nhận giải tại lễ trao giải được tổ chức trực tuyến.

Ứng dụng Earlie được sử dụng công nghệ AI, cho phép nhận diện giọng nói, chuyển đổi thành văn bản và chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành giọng nói, cho phép mọi người có thể giao tiếp với người khiếm thính thông qua phiên dịch ảo. Với mong muốn tạo ra sự bình đẳng cho những người khiếm thính ở mọi khía cạnh, Đội Việt Nam VN01 với thành viên đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông (bạn Nguyễn Quốc Hùng), Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (bạn Đặng Lê Tưởng Vy), Đại học Công nghệ Swinburne (bạn Nguyễn Hoàng Hải), Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Nguyễn Việt Phương) tin rằng Earlie có thể hỗ trợ gỡ bỏ những rào cản, xây dựng sự kết nối giữa những người khiếm thính và người bình thường trong giao tiếp hàng ngày.

Đội tuyển đến từ Thái Lan "Are U Ok?" là đội đã giành được giải nhất tại cuộc thi năm nay, với giải pháp giúp các bệnh nhân tại Thái Lan được cấp cứu nhanh hơn bằng sự kết hợp giữa 5G, AI, điện toán đám mây… giúp rút ngắn thời gian đưa người bệnh đến các trung tâm y tế, từ đó tăng khả năng sống sót của bệnh nhân.

Chương trình Hạt giống cho Tương lai được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 với mục tiêu phát triển các tài năng ICT trong khu vực, thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia, giao lưu văn hóa và mang đến nhiều cơ hội nghiên cứu các công nghệ ICT tân tiến, xây dựng chuyên môn và kỹ năng thực tế cho người tham gia.

Cuộc thi Tech4Good là dự án mới thuộc chương trình Hạt giống cho Tương lai, được triển khai lần đầu tiên vào năm 2021. Tại cuộc thi, các sinh viên tham gia cần nhìn nhận được các vấn đề xã hội, dựa vào năng lực ICT đã được đào tạo xuyên suốt chương trình, để đưa ra các giải pháp từ công nghệ. Bên cạnh đó, cuộc thi này cũng được thiết kế để đào tạo, phát triển khả năng lãnh đạo và hoạt động nhóm thông qua các bài tập và bài thi theo mô hình hoạt động đội nhóm.