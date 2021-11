Sinh viên Việt Nam đoạt giải Nhất cuộc thi an toàn thông tin

Dân trí Vượt qua 7 nước ASEAN, đội Pawsitive đến từ Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam Nguyễn Thành Hưng trao biểu trưng trực tuyến cho đội giành giải Nhất.

Tối 13/11, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã phối hợp cùng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức lễ trao giải vòng Chung khảo cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021".

Tại điểm cầu Hà Nội, cuộc thi có sự tham gia của 10 đội Việt Nam và 7 đội đến từ 7 quốc gia ASEAN là Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Singapore và Thái Lan.

Nội dung thi của các đội về an toàn thông tin (ATTT) chủ yếu theo hình thức "tấn công và phòng thủ trực tiếp" (King Of The Hill - Attack & Defense) diễn ra trong vòng 8 tiếng.

Nhiệm vụ của các đội là đánh chiếm các vùng đất (gọi là châu lục) thông qua khai thác lỗi của dịch vụ và 'submit flag' (cắm cờ điểm cao - tạm dịch) tương ứng trong mỗi hiệp đấu. Đồng thời, các đội phải bảo vệ các vùng đất đang chiếm đóng thông qua việc vá các lỗ hổng bảo mật của dịch vụ.

17 đội thuộc 8 nước Đông Nam Á tham dự cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021" theo hình thức trực tuyến.

Sau những giờ thi đầy căng thẳng, ngôi vị quán quân đã xuất sắc thuộc về đội Pawsitive (Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội). 2 giải Nhì thuộc về đội N0nSlaS (Học viện Kỹ thuật mật mã cơ sở phía Nam) và đội HCMUS.BlackPink (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Trong khi đó, 3 đội nhận đồng giải Ba gồm: UIT.Underrated (Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM), BkSec.Oggy (Đại học Bách khoa Hà Nội), Madagascar (Đại học Bách khoa Hà Nội). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thêm 5 giải khuyến khích cho các đội có thành tích cao.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng cho biết, đây là lần thứ 14 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 3 mở rộng tới các nước ASEAN.

"Dù cuộc thi được tổ chức online, song điều đó không ngăn được sự lan tỏa, được sự hưởng ứng của đông đảo của sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật tại Việt Nam và các nước ASEAN", Chủ tịch VNISA cho biết.

Ông khẳng định cuộc thi luôn là cơ hội để các sinh viên lĩnh vực ATTT trau dồi thêm trình độ về ATTT, học hỏi lẫn nhau và giao lưu với thí sinh từ các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để các em đã thể hiện niềm đam mê nghề nghiệp và khao khát chinh phục thử thách mới trưởng thành hơn trong hành trang nghề nghiệp.

