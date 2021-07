Phim có chứa "đường lưỡi bò" phi pháp lại xuất hiện trên Netflix Việt Nam

Dân trí Netflix vừa phải gỡ bỏ series phim truyền hình tại Việt Nam vì nội dung có chứa "đường lưỡi bò" phi pháp. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên "đường lưỡi bò" xuất hiện trên các phim của Netflix.

Thêm một bộ phim được chiếu trên nền tảng Netflix có chứa "đường lưỡi bò" phi pháp.

Theo đó, vào ngày 25/6 vừa qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã phát hiện ra trong bộ phim truyền hình Pine Gap đang được chiếu trên dịch vụ Netflix tại Việt Nam có xuất hiện hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" phi pháp, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đáng chú ý, hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp này không chỉ xuất hiện một mà đến 2 lần trong phim Pine Gap.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, vi phạm của công ty Netflix làm tổn thương tình cảm và gây phẫn nộ đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Cục đã ra văn bản yêu cầu Netflix phải gỡ bỏ bộ phim khỏi dịch vụ của mình.

Sau khi nhận được văn bản yêu cầu từ Cục, mới đây Netflix đã gỡ bỏ phin Pine Gap khỏi kho nội dung của hãng tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, người dùng Netflix tại thị trường khác vẫn có thể xem bộ phim Pine Gap bình thường.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện trên các bộ phim của Netflix được phát tại Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 7/2020, bộ phim truyền hình Trung Quốc Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head On My Shoulder) được chiếu trên nền tảng Netflix cũng đã bị phát hiện có hình ảnh bản đồ chứa "đường lưỡi bò" phi pháp.

Ngay tại thời điểm đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã có các văn bản yêu cầu công ty Netflix gỡ bỏ các bộ phim vi phạm. Tuy nhiên, Netflix đã không xóa bỏ bộ phim theo yêu cầu, mà chỉ cắt bỏ cảnh phim có chứa "đường lưỡi bò" phi pháp.

Tháng 8/2020, một bộ phim truyền hình khác trên nền tảng Netflix là Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) có xuất hiện một cảnh quay phố cổ Hội An của Việt Nam, nhưng trong phim lại chú thích là Phù Lăng (Trung Quốc). Việc cung cấp thông tin không chính xác này đã khiến nhiều khán giả tại Việt Nam cảm thấy phẫn nộ.

Dịch vụ xem video theo yêu cầu Netflix chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2016. Sau 5 năm hoạt động, doanh thu ước tính của Netflix lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Doanh thu của Netflix tại Việt Nam tăng mạnh trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, khiến nhiều người phải ở nhà để tránh dịch và chọn Netflix như một hình thức để giải trí. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Netflix vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ đóng thuế tại Việt Nam, dù công ty này đã nhiều lần cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế.

T.Thủy