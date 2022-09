Những điểm mới đáng chú ý trên HP EliteBook 1040 G9

Mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ, đầy đủ kết nối

HP EliteBook 1040 G9 có trọng lượng chỉ từ 1,16kg nhưng vẫn mang đến màn hình rộng rãi với kích thước 14 inch tỷ lệ 16:10, độ phân giải 1920 x 1200 pixel, độ sáng lên tới 1000 nits và 100% sRGB cho chất lượng hiển thị tuyệt vời.

Đặc biệt, HP EliteBook 1040 G9 có khung vỏ hợp kim nhôm thay vì magiê như hầu hết các sản phẩm mỏng nhẹ khác. Nhờ đó máy cực kỳ sang trọng, bền bỉ, các đường nét được thiết kế tinh xảo cho cảm giác cao cấp đặc trưng mà vật liệu magiê khó có thể làm được.

Dù mỏng nhẹ, sản phẩm vẫn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ với bộ xử lý lên đến Intel Core i7 thế hệ 12 mới nhất; trang bị sẵn tới 16GB RAM DDR5 (hỗ trợ nâng cấp tới 64GB); SSD PCIe Gen 4 lên đến 1TB đáp ứng mượt mà hầu hết mọi công việc văn phòng, xử lý số liệu, thậm chí là chỉnh sửa hình ảnh và video mức độ không quá chuyên sâu.

Một điểm cộng lớn khác, máy vẫn mang trên mình đầy đủ cổng kết nối cần thiết gồm 2 Thunderbolt 4; 2 USB Type-A; 1 HDMI 2.0; 1 cổng nguồn AC. Về kết nối không dây, sản phẩm được trang bị Intel Wi-Fi 6E AX211 mới nhất cùng Bluetooth 5.2 cho kết nối ổn định, tốc độ cao mọi lúc mọi nơi.

Với những ưu điểm tuyệt vời kể trên, HP EliteBook 1040 G9 chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo cho môi trường làm việc năng động, thường xuyên di chuyển.

Nâng tầm trải nghiệm với loạt tính năng thông minh

Được thiết kế cho môi trường doanh nghiệp, HP EliteBook 1040 G9 tích hợp hàng loạt tính năng tự động hóa nâng tầm trải nghiệm, giúp người dùng tập trung vào công việc. Trong đó, tính năng HP Auto Lock và Awake giúp máy tính tự động khóa khi người dùng rời khỏi và tự động mở khi người dùng đến gần.

Để phù hợp với xu hướng làm việc từ xa, HP EliteBook 1040 G9 được tích hợp camera 5MP cho chất lượng hình ảnh sắc nét. Tính năng HP Auto Frame giúp chủ thể luôn nằm chính giữa khung hình. Tính năng HP Dynamic Voice Leveling tự động khuếch đại micro để tối ưu hóa độ rõ ràng của giọng nói trong phạm vi 3m, kết hợp công nghệ lọc tiếng ồn dựa trên AI giúp nâng cao chất lượng cuộc họp trực tuyến.

Laptop doanh nghiệp cao cấp của HP còn có khả năng tối ưu hiệu suất thông minh dựa trên ngữ cảnh. Ví dụ khi đặt máy trên người hiệu suất sẽ giảm đảm bảo nhiệt độ mát mẻ, khi đặt trên mặt bàn thông thoáng hiệu suất sẽ được phát huy tối đa

Hàng loạt tính năng bảo mật hàng đầu

HP EliteBook 1040 G9 được cài sẵn Windows 11 Pro chuyên dụng cho doanh nghiệp với nhiều tính năng nâng cao, hỗ trợ quản lý hệ thống, mã hóa cấp doanh nghiệp, quản lý đám mây. Bên cạnh đó còn bổ sung nhiều phương thức bảo mật như BitLocker, Windows Information Protection nâng cao tính bảo mật dữ liệu.

Về bảo mật sinh trắc học, bên cạnh cảm biến vân tay máy còn có tính năng nhận diện khuôn mặt bằng camera hồng ngoại - được kết hợp với HP Auto Lock và Awake để tự động mở khóa khuôn mặt khi đến gần.

Và tất nhiên, là một sản phẩm doanh nghiệp cao cấp của HP thì không thể thiếu bộ giải pháp HP Wolf Security for Business với hàng loạt giải pháp bảo mật trên OS (HP Sure View); trong OS (HP Sure Click, HP Sure Sense); dưới OS (HP Sure Run, HP Sure Start, HP Sure Recover, HP Secure Erase, cảm biến tháo nắp HP Tamper Lock, HP BIOSphere…). Tất cả được mã hóa bởi con chip chuyên biệt HP Endpoint Security Controller và dễ dàng quản lý trên phần mềm HP Client Security Manager.

Trong đó, HP Sure View Reflect integrated privacy screen là một trong những tính năng cao cấp đáng chú ý. Tính năng này sẽ hạn chế góc nhìn, chỉ có người ngồi đối diện màn hình mới xem được các nội dung đang hiển thị, giúp người dùng tránh được ánh mắt tò mò từ những người xung quanh.

Thiết kế thân thiện môi trường

Lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam, HP luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường. Trên HP EliteBook 1040 G9 có hơn 30% các thành phần nhựa trong khung máy là nhựa tái chế, bao gồm rác đại dương. Phần bàn phím chứa trên 50% nhựa tái chế và 100% vật liệu đóng hộp thân thiện với môi trường.

Sản phẩm cũng đạt nhiều chứng nhận toàn cầu về khả năng tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu chi phí vận hành cũng như đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.

HP EliteBook 1040 G9 được phân phối bởi Digiworld với mức giá tham khảo từ 43.590.000 đồng.

HP EliteBook 1040 G9 được bảo hành chính hãng và hỗ trợ kỹ thuật trong 3 năm với các dịch vụ Bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí; Bảo hành cấp tốc - nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp; Bảo hành tận nhà.