Nhiều người dùng Facebook Việt bị cấm gửi tin nhắn không rõ lý do

Theo phản ánh của nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam, tài khoản Messenger của họ bất ngờ bị khóa không rõ lý do trong thời hạn 30 ngày. Sau khi bị khóa, những người dùng này vẫn có thể tiếp tục nhận tin nhắn gửi đến, nhưng không thể gửi tin nhắn phản hồi cũng như không thể nghe/gọi điện thoại thông qua Messenger.

"Không rõ vì lý do gì Facebook lại khóa mất chức năng nhắn tin trên tài khoản của mình trong 30 ngày. Giờ đây mình không thể nhắn tin, không nghe gọi điện thoại trên Messenger được, nhưng vẫn xem được tin nhắn người khác gửi đến", K.An, một nhiếp ảnh gia sống tại TP.HCM chia sẻ.

"Đáng lo ngại nhất là nhiều người nhắn tin cho mình nhưng không nhận được phản hồi sẽ nghĩ rằng mình không muốn trả lời họ, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín và công việc", K.An cho biết thêm.

K.An nhận được thông báo tài khoản Messenger bị khóa trong 30 ngày dù trước đó anh không gửi tin nhắn chứa nội dung nào vi phạm (Ảnh chụp màn hình).

Điểm chung của những người bị khóa tài khoản Messenger đó là đều nhận được thông báo: "Bạn không thể gửi tin nhắn trong 30 ngày. Nội dung bạn đã gửi trong đoạn chat vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi", kèm theo đường link "Xem tiêu chuẩn Cộng đồng". Tuy nhiên, đường link này chỉ dẫn đến danh mục các tiêu chuẩn cộng đồng chung của Facebook, thay vì cho người dùng biết họ đã vi phạm điều gì khiến tài khoản Messenger bị khóa.

Nhiều người dùng khẳng định trước khi tài khoản Messenger bị khóa, họ không gửi hoặc chia sẻ bất kỳ tin nhắn nào có nội dung vi phạm quy định của Facebook.

"Hàng ngày tôi chỉ gửi các tin nhắn cho người thân, bạn bè hoặc cùng lắm nhắn hỏi mua một vài mặt hàng rao bán trên Facebook, không chia sẻ gì bậy bạ hoặc sai phạm, không hiểu sao tài khoản bị khóa không cho tiếp tục gửi tin nhắn", người dùng Facebook có tên T.Mạnh bình luận trên một group Facebook về công nghệ.

Việc tài khoản Messenger bị cấm gửi tin nhắn đã ảnh hưởng đáng kể đến người dùng Facebook tại Việt Nam khi làm gián đoạn liên lạc, đặc biệt với những ai thường xuyên sử dụng Messenger để bán hàng hoặc phục vụ cho công việc.

Một vài người cho rằng rất có thể các tài khoản Messenger này trước đây đã gửi một hoặc nhiều nội dung vi phạm quy định của Facebook, chẳng hạn các nội dung khiêu dâm, đường link dẫn đến các trang web cấm hoặc máy tính bị nhiễm virus khiến tài khoản Messenger tự động gửi đi các đường link trang web có chứa mã độc… giờ đây Facebook mới bắt đầu quét và phát hiện ra các sai phạm này nên mới khóa tài khoản.

Trên trang web hỗ trợ của Facebook, mạng xã hội này cho biết các nguyên do có thể khiến Messenger bị chặn tính năng gửi tin nhắn có thể do người dùng gửi cùng lúc quá nhiều tin nhắn cho nhiều người, thường xuyên gửi cho người lạ không quen biết (chưa kết bạn trên Facebook) hoặc do gửi các tin nhắn vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.

Trên thực tế, Facebook đã không ít lần khóa tài khoản người dùng hoặc khóa tài khoản Messenger tại Việt Nam, với lý do chung "Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng", thay vì đưa ra một lý do vi phạm cụ thể cho người dùng được biết và khắc phục, điều này khiến không ít người cảm thấy bức xúc vì kiểu làm việc máy móc và quá rập khuôn của đội ngũ quản lý nội dung trên Facebook.