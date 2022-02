Ngày Valentine, điểm lại chuyện tình của các "ông trùm" công nghệ

Nhân ngày lễ tình yêu 14/2, cùng điểm lại chuyện tình của những "ông trùm" công nghệ, trong đó, bao gồm cả những chuyện tình thủy chung và cả những câu chuyện tình từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng vẫn bị đổ vỡ.

Mark Zuckerberg - CEO và nhà sáng lập mạng xã hội Facebook

(Ảnh: T.S).

Mối tình giữa nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cùng bạn gái Priscilla Chan được xem là một trong những mối tình đẹp nhất trong giới công nghệ, cả 2 đã có khoảng thời gian yêu nhau lên đến 9 năm khi còn là sinh viên đại học trước khi kết hôn.

Mặc dù sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ USD, Zuckerberg chỉ lựa chọn một chiếc nhẫn kim cương và đá hồng ngọc khá "khiêm tốn" với mức giá 25.000USD, thay vì những món trang sức đắt đỏ hàng triệu USD. Đám cưới của cả 2 cũng tổ chức một cách khá đơn giản vào năm 2012, diễn ra ngay tại sân sau nhà của Zuckerberg tại Palo Alto. Đám cưới được diễn ra một cách riêng tư và bí mật, với khách mời chỉ là người thân và những người bạn của cả 2.

Đến nay cả 2 đã có với nhau hai bé gái và đang điều hành chung Công ty Chan Zuckerberg Initiative với mục đích "thúc đẩy tiềm năng con người và thúc đẩy bình đẳng trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học và năng lượng".

Steve Jobs - Nhà sáng lập và cố CEO "huyền thoại" của Apple

(Ảnh: Quora).

Nổi tiếng là một người nóng tính, nhưng trong tình yêu, Steve Jobs vẫn rất lãng mạn và ngọt ngào.

Năm 1990, vị CEO huyền thoại của Apple đã gặp người vợ tương lai của mình, Laurene Powell, tại buổi thuyết trình của Jobs ở trường đại học Stanford. Cả 2 đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Vào thời điểm đó, Steve Jobs sắp có một buổi tối với đối tác, tuy nhiên, ông đã quyết định bỏ bữa ăn tối đó để đi theo "tiếng gọi con tim".

"Tôi đứng trong bãi đỗ xe, cùng chìa khóa xe, và tự nghĩ, nếu đây là đêm cuối cùng mình còn sống trên trái đất này, thì mình sẽ dành nó để gặp gỡ đối tác hay hẹn hò với người phụ nữ này? Tôi chạy qua bãi đỗ xe và hỏi cô ấy có muốn ăn tối cùng tôi không. Cô ấy trả lời "có", chúng tôi đi dạo trong thị trấn và trở thành của nhau từ lúc đó", Steve Jobs đã kể về buổi hẹn hò đầu tiên của mình và vợ.

Cặp đôi đã kết hôn với nhau một năm sau đó và sống hạnh phúc bên nhau cho đến lúc Jobs qua đời vào năm 2011.

Larry Page - Nhà đồng sáng lập Google và cựu CEO Alphabet (công ty mẹ của Google)

(Ảnh: Bloomberg).

Năm 2007, nhà đồng sáng lập của Google - Larry Page, đã thuê nguyên một hòn đảo riêng trên biển Caribe để tổ chức đám cưới với người bạn gái lâu năm Lucy Southworth. Hơn 600 khách mời đã tham dự bữa tiệc cưới. Cặp đôi này hiện có 2 con, sinh vào năm 2009 và 2011.

Là một người khá kín tiếng về đời sống riêng tư, không có nhiều thông tin về vị hôn phu của Larry Page, ngoại trừ thông tin cô cũng là một nhà nghiên cứu khoa học và là chị gái của người mẫu kiêm diễn viên Carrie Southworth.

Một thông tin đáng chú ý và khá thú vị đó là Larry Page đã từng hẹn hò với Marissa Mayer, cựu CEO của hãng phần mềm Yahoo, trong thời gian Mayer vẫn còn làm việc tại Google.

Marissa Mayer - Cựu CEO và chủ tịch xinh đẹp của Yahoo

(Ảnh: Insider).

Ở tuổi 46, Marissa Mayer vẫn nổi tiếng với sự xinh đẹp và mặn mà của mình. Mayer đã từng được bình chọn là một trong "những người phụ nữ xinh đẹp nhất năm 2013".

Cựu CEO của Yahoo kết hôn với chồng Zuck Bogue, một luật sư và nhà đầu tư, vào năm 2009, khi cô vẫn đang làm việc tại Google. Đến đầu tháng 10/2012, Mayer mới sinh hạ được bé trai đầu tiên ở tuổi 37. Đến nay cô cùng chồng đã có 3 con, trong đó có một cặp sinh đôi.

Đáng chú ý, vào giữa tháng 7/2012, khi Yahoo quyết định chọn Mayer cho chiếc ghế CEO của công ty, Ban lãnh đạo của Yahoo đã biết tình trạng mang thai của cô, tuy nhiên dường như Yahoo không bận tâm đến vấn đề này và không muốn "bỏ lỡ" một nhân tài như Mayer.

Sau khi rời khỏi Yahoo vào năm 2018, Mayer thành lập hãng công nghệ Sunshine, tập trung vào phát triển trí tuệ nhân tạo và truyền thông.

Sean Parker - Chủ tịch đầu tiên của mạng xã hội Facebook

(Ảnh: PDW).

Trái ngược với nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, Sean Parker, chủ tịch đầu tiên của mạng xã hội này, lại có một đám cưới hết sức hoành tráng và xa xỉ.

Sean Parker và vị hôn thê Alexandra Lenas, một nhà soạn nhạc, đều rất yêu thích bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", nên cả 2 đã quyết định tái tạo một khu rừng giả tương tự như khung cảnh trong bộ phim "Chúa nhẫn" để tổ chức đám cưới. Ngila Dickson, người thiết kế trang phục cho bộ phim "Chúa nhẫn" đã được thuê để thiết kế cho đám cưới, với 364 khách mời, trong đó có cả những ngôi sao nổi tiếng như diễn viên Emma Watson, ca sĩ Sting, nhà sáng lập mạng xã hội Twitter Jack Dorsey, nhà sáng lập kênh MTV Bob Pittman…

Được biết Sean Parker đã chi đến hơn 10 triệu USD cho đám cưới của mình. Lễ cưới diễn ra vào năm 2013 và hiện nay cặp đôi này đã có với nhau 2 con, một con gái sinh vào năm 2013 và một con trai sinh vào năm 2014.

Evan Spiegel - Nhà sáng lập và CEO mạng xã hội Snap

(Ảnh: Insider).

Miranda Kerr là một siêu mẫu nổi tiếng người Úc, từng là một trong các "thiên thần" của hãng nội y Victoria's Secret. Ngoài sự nghiệp người mẫu, Miranda Kerr còn là nhà sáng lập và CEO của Kora Organics, một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm làm đẹp sử dụng các thành phần tự nhiên.

Miranda Kerr và Evan Spiegel, nhà sáng lập Snap, gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2015 tại một bữa tiệc do hãng thời trang Louis Vuitton tổ chức ở thành phố Los Angeles. Tại buổi tối hôm đó, tổng biên tập tạp chí thời trang Harper's Bazaar đã đưa ra lời tuyên bố dành cho Miranda Kerr và Evan Spiegel: "Tôi cá rằng hai người sẽ cưới nhau".

Quả nhiên, cặp đôi này sau đó đã cưới nhau tại một đám cưới được giữ kín vào tháng 5/2017. Hiện cặp đôi này có với nhau 2 con, trong đó Miranda Kerr có một con trai riêng với người chồng cũ, diễn viên Orlando Bloom.

Satya Nadella - CEO của hãng phần mềm Microsoft

(Ảnh: H.A).

CEO Microsoft Satya Nadella và người vợ Anupama có một câu chuyện tình phức tạp, nhưng lãng mạn. Cặp đôi này kết hôn vào tháng 12/1992, khi Anupama vẫn đang sống ở Ấn Độ. Sau đó, Satya Nadella đã có thẻ xanh để nhập cư vào Mỹ, còn Anupama đã bị từ chối visa Mỹ nên không thể chuyển đến Mỹ cùng chồng mình.

Satya Nadella sau đó đã từ bỏ thẻ xanh và chuyển sang sử dụng hộ chiếu dạng H-1B để chờ đợi vợ mình.

Cuối cùng cặp đôi sau đó đã có thể cùng nhau nhập cư vào Mỹ. Hiện tại, cặp đôi này đã có với nhau 3 con, tuy nhiên, trong đó có một người con trai bị mắc bệnh bại não. Do vậy, Anupama đã có mối quan hệ gần gũi và thường xuyên tài trợ cho bệnh viện nhi thành phố Seattle, nơi cặp đôi này đang sinh sống. Bà cũng là người đồng sáng chiến dịch "It Starts With Yes" để gây quỹ một tỷ USD cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Kevin Systrom - Nhà sáng lập mạng xã hội Instagram

(Ảnh: Insider).

Kevin Systrom và người vợ tương lai của mình, Nicole Schuetz gặp nhau lần đầu tiên khi còn đang theo học Stanford, nhiều năm trước khi Kevin Systrom sáng lập ra mạng xã hội Instagram. Cặp đôi này đính hôn vào năm 2013 và làm đám cưới vào năm 2015.

Nicole Schuetz tốt nghiệp cử nhân và tiến sĩ tại đại học Stanford, chuyên ngành về môi trường. Cô cũng là một nhà hoạt động tích cực cho môi trường và năng lượng sạch, đồng thời là nhà sáng lập của Sutro Energy Group, một tập đoàn chuyên tài trợ cho các nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Kevin Systrom đã từng chia sẻ rằng chính Nicole là người đã giúp anh có được ý tưởng về những bộ lọc màu sắc sử dụng trên Instagram và tạo nên tên tuổi cho ứng dụng này trước khi được Facebook mua lại.

Sundar Pichai - CEO Google và Alphabet

(Ảnh: India).

Anjali Pichai là một kỹ sư hóa học, gặp gỡ Sundar Pichai lần đầu tiên khi cả hai đang theo học tại Học viện Công nghệ Kharagpur (Ấn Độ). Anjali làm chuyên gia phân tích kinh doanh tại Accenture, công ty chuyên tư vấn, cung cấp các dịch vụ chiến lược, kỹ thuật số, công nghệ... đến năm 2002, trước khi làm quản lý hoạt động kinh doanh tại hãng phần mềm Intuit.

Hiện cặp đôi này có với nhau 2 con và đang sống chung trong một biệt thự do hai người tự thiết kế ở thành phố Los Alto (bang California).

Alexis Ohanian - Nhà đồng sáng lập mạng xã hội Reddit

(Ảnh: ABCNews).

Serena Williams là một trong những tay vợt nữ nổi tiếng và thành công nhất lịch sử môn quần vợt, với 23 danh hiệu Grand Slam, 4 huy chương vàng Olympic và giành được hơn 92,5 triệu USD tiền thưởng trong sự nghiệp của mình.

Serena Williams và nhà sáng lập mạng xã hội Reddit, Alexis Ohanian, gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 5/2015 khi cả hai ngồi cạnh nhau tại một bể bơi trong khách sạn. Trước khi gặp Williams, Ohanian chưa từng xem một trận đấu tennis nào, trong khi đó Williams cũng không hề hay biết gì về Reddit. Dù vậy, cặp đôi vẫn chính thức hẹn hò vào tháng 6 cùng năm rồi Ohanian đã cầu hôn bạn gái sau đó một năm ngay tại khách sạn nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Cặp đôi này làm đám cưới vào tháng 2/2017 và hiện có với nhau một con gái.

Chris Hughes - Nhà đồng sáng lập mạng xã hội Facebook

(Ảnh: NYT).

Có thể nói chuyện tình của Chris Hughes là một trong những chuyện tình đặc biệt nhất của giới công nghệ.

Bạn chung phòng của Mark Zuckerberg tại ký túc xá Đại học Harvard và nhà đồng sáng lập Facebook là một trong số ít các "ông lớn công nghệ" công khai giới tính thật của mình. Hughes kết hôn với người bạn trai lâu năm của mình, chính trị gia Sean Eldrige, vào 30/6/2012.

Hughes nổi tiếng là người rất yêu thương và chiều "chồng" của mình. Hughes đã từng bỏ ra 2 triệu USD để mua một căn nhà ở New York, đồng thời tạo điều kiện để Eldrige có thể chạy đua vào Quốc hội Mỹ.

Bill Gates - Nhà sáng lập Microsoft và hôn nhân tan vỡ khiến nhiều người tiếc nuối

(Ảnh: E.T).

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates được biết đến là một người rất lãng mạn và hào phóng trong khi tán tỉnh bạn gái và là vợ cũ của mình. Bill Gates và bạn gái Melinda French đã yêu nhau trong khoảng 6 năm trước khi Gates ngỏ lời cầu hôn vào năm 1993.

Cách thức cầu hôn của Bill Gates cũng rất lãng mạn và… xa xỉ. Theo đó, Bill Gates đã thuê một chiếc máy bay riêng để cùng bạn gái đến Omaha và đến một cửa hàng trang sức của tỷ phú Warren Buffett. Vào thời điểm đó, cửa hàng trang sức này được mở riêng cho Bill Gates và bạn gái có thể tự do và thoải mái chọn lựa chiếc nhẫn đính hôn yêu thích.

Vào ngày tổ chức lễ cưới, Bill Gates đã thuê toàn bộ khách sạn Manele Bay trên đảo Hawaii để tổ chức bữa tiệc cưới riêng tư của mình.

Vợ chồng Bill Gates từng có một câu chuyện tình đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đến năm 2021, cặp đôi này bất ngờ ly hôn, đến lúc này, nhiều "mặt tối" của cuộc hôn nhân mới được hé lộ.

Jeff Bezos - Nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon

(Ảnh: M.W).

Cũng như Bill Gates, câu chuyện tình của Jeff Bezos cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nhà sáng lập của Amazon Jeff Bezos nổi tiếng là một người đàn ông chu đáo và luôn biết rõ mình muốn gì, đó có thể là lý do mà Bezos đã kết hôn với vợ, Mackenzie, chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Bezos đã đối xử với vợ mình như thế nào? Chia sẻ với tạp chí Vogue, Bezos cho biết mình khá lãng mạn và hào phóng trong mối quan hệ với vợ mình.

"Tôi luôn chú ý vào những gì cô ấy thích và cô ấy mặc, và điều này thực sự có hiệu quả", Bezos cho biết. Vị CEO của Amazon cũng cho biết chính điều này đã giúp ông có thể lựa chọn và mua được những món quà, những bộ áo quần mà vợ mình thích.

"Đôi khi tôi gọi cô ấy và hỏi cỡ áo quần cô ấy mặc, cô ấy hỏi lại "vì sao" và tôi nói rằng "không phải việc của em". Đây là điều mà những người đàn ông khác cũng nên làm", Bezos chia sẻ thêm về "bí quyết hạnh phúc" của mình.

Tuy nhiên, đầu năm 2019, MacKenzie và Jeff Bezos đã bất ngờ thông báo ly hôn. Nguyên do được cho là sự xuất hiện của "người thứ 3" chen vào cuộc hôn nhân này. Sau khi ly hôn, Jeff Bezos đã công khai hẹn hò với người tình mới, trong khi đó người vợ cũ MacKenzie nhận được 25% cổ phần chung mà cặp vợ chồng đang sở hữu tại Amazon, giúp bà trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới.