Nếu đang dùng Mac và MacBook trang bị chip M3, có nên nâng cấp lên chip M4?

Apple vừa có một tuần bận rộn khi trình làng loạt máy tính mới sử dụng chip M4, bao gồm iMac, Mac Mini và MacBook. Trong đó, Mac Mini có thêm tùy chọn sử dụng chip M4 Pro, còn MacBook Pro có thêm tùy chọn chip M4 Pro và M4 Max.

Việc Apple ra mắt loạt máy tính dùng chip M4 mới khiến nhiều người dùng các loại máy tính Mac trang bị chip M3 đặt ra câu hỏi liệu có nên chi tiền để nâng cấp thiết bị của mình, đổi sang các sản phẩm sử dụng chip M4 để tận dụng sức mạnh của chip xử lý thế hệ mới?

Chip M4 cải tiến thế nào so với chip M3?

M4 là chip thế hệ mới nhất do Apple phát triển, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 5 vừa qua trên chiếc máy tính iPad Pro thế hệ thứ 7. Vào tuần trước, Apple tiếp tục giới thiệu phiên bản chip M4 Pro có hiệu suất mạnh hơn, được trang bị trên Mac Mini và MacBook Pro; cùng với chip M4 Max mạnh nhất, được trang bị riêng cho dòng laptop MacBook Pro.

Trong khi đó, chip M3 được ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, lần đầu tiên trên MacBook Pro. Apple sau đó trang bị chip này cho các sản phẩm như MacBook Air và iMac.

Chip M4 được trang bị số bóng bán dẫn lớn hơn M3, giúp tăng hiệu suất xử lý (Ảnh: Getty).

Điểm chung của chip M4 và chip M3 đó là đều được xây dựng trên tiến trình 3nm, tuy nhiên, chip M4 sử dụng quy trình 3nm thế hệ mới, hiện đại hơn, giúp tích hợp được số lượng bóng bán dẫn nhiều hơn. Cụ thể, chip M4 được trang bị 28 tỷ bóng bán dẫn, tăng 12% so với 25 tỷ bóng bán dẫn của chip M3. Điều này sẽ giúp tăng hiệu suất xử lý của chip M4 và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Chip xử lý đồ họa trên M4 cũng được cải thiện, cho phép xử lý đồ họa nhanh hơn khoảng 10% so với chip M3. Bộ xử lý Neural Engine trên chip M4 có khả năng xử lý 38 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, tăng hơn gấp đôi so với chip M3, giúp đáp ứng nhanh các tác vụ về trí tuệ nhân tạo (AI).

Những so sánh về thông số đều cho thấy chip M4 vượt trội so với "đàn anh" M3. Tuy nhiên, khi sử dụng thực tế, liệu hiệu suất của chip mới có thực sự vượt trội?

Apple cho biết máy tính dùng chip M4 sẽ cho tốc độ xử lý nhanh gấp 1,7 lần khi chạy các tác vụ xử lý trên Excel so với máy tính dùng chip M1 ra mắt vào năm 2021 và nhanh gấp 1,3 lần, tương đương 30%, so với chip M3. Như vậy, chip M4 có mức cải tiến không thực sự quá ấn tượng và không phải là một bước nhảy vọt thực sự so với chip M3.

Ảnh so sánh tốc độ xử lý của chip M4 so với M1 và M3 khi chạy các tác vụ trên Excel (Ảnh: Apple).

Về khả năng xử lý đồ họa khi chơi game, Apple cho biết chip M4 sẽ cho hiệu suất xử lý nhanh gấp 2 lần so với chip M1, nhưng chỉ nhanh hơn 1,1 lần, tương đương 10%, so với chip M3 ra mắt vào năm ngoái. Điều này một lần nữa cho thấy chip M4 không thực sự cải tiến quá nhiều về khả năng xử lý đồ họa so với M3.

Ảnh so sánh hiệu suất khi chơi game trên chip M4 so với chip M1 và M3 (Ảnh: Apple).

Như vậy, mặc dù có thông số vượt trội, các thông tin về mặt lý thuyết vẫn cho thấy chip M4 không phải là một bản nâng cấp quá lớn và cải thiện nhiều về mặt hiệu suất so với chip M3.

Cải tiến đáng giá nhất trên chip M4

Điểm cải tiến đáng giá nhất trên chip M4 đó là khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Cả chip M3 lẫn M4 đều được trang bị bộ xử lý thần kinh (NPU - Neural Engine Unit), chịu trách nhiệm xử lý các tác vụ về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trong khi NPU của M4 có khả năng xử lý 38 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, con số này với bộ xử lý NPU trên M3 chỉ là 18 nghìn tỷ phép tính.

Điều này cho thấy chip M4 sẽ cho khả năng xử lý các tác vụ liên quan đến AI với tốc độ nhanh và hiệu quả hơn gấp 2 lần so với chip M3.

Apple cho biết các tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence của hãng sẽ hỗ trợ các dòng máy tính sử dụng chip M1 trở về sau, nhưng rõ ràng việc sử dụng máy tính với chip M4 sẽ cho hiệu suất xử lý các tác vụ này nhanh hơn.

Chip M4 sẽ cho hiệu suất xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo hiệu quả và nhanh hơn so với các phiên bản tiền nhiệm (Ảnh: Imgs).

Apple Intelligence là bộ giải pháp phần mềm tích hợp AI, được Apple trang bị loạt sản phẩm của hãng, bao gồm cả iPhone, iPad, các dòng máy tính Mac. Các tính năng AI này cho phép người dùng xử lý ảnh, video, tóm tắt nội dung, viết lại nội dung sẵn có, soạn email tự động, trợ lý ảo thông minh hơn…

Như vậy, nếu người dùng thực sự quan tâm đến Apple Intelligence và muốn sử dụng các tính năng AI hiệu quả, tốc độ cao, bạn nên chọn các loại máy tính dùng chip M4. Tuy nhiên, để các tính năng này có thể hoạt động mượt mà, đặc biệt với các tính năng AI chạy trực tiếp trên máy tính, người dùng vẫn cần phải chọn các sản phẩm có bộ nhớ RAM lớn, thay vì chỉ phụ thuộc vào chip xử lý.

Có nên nâng cấp từ máy tính dùng chip M3 lên M4?

Từ những thông tin kể trên, bạn đọc có thể đã đưa ra quyết định có nên nâng cấp máy tính dùng chip M3 lên M4 mới hơn hay không.

Trên thực tế, nếu đang sử dụng máy tính dùng chip M3, người dùng có thể bỏ qua chip M4 và nên chờ đến thời điểm Apple ra mắt chip M5 để có được bước nhảy vọt thực sự về hiệu suất xử lý so với M3 hiện tại.

Nếu đang sử dụng máy tính trang bị chip M3, người dùng nên chờ đợi chip M5, thay vì nâng cấp lên máy tính dùng chip M4 (Ảnh: PCMag).

Tuy nhiên, trong trường hợp đang sử dụng máy tính dùng chip M3 thông thường (không phải M3 Pro hay M3 Max), người dùng vẫn có thể nâng cấp lên máy tính dùng chip M4 Pro hoặc M4 Max, lúc này những cải thiện về mặt hiệu suất mới thực sự rõ rệt. Dĩ nhiên, mức giá để sở hữu máy tính dùng chip M4 Pro hoặc M4 Max sẽ không hề rẻ.

Trong trường hợp bạn đang dự định mua máy tính Mac hoặc MacBook mới và vẫn đang phân vân chưa biết nên mua sản phẩm dùng chip M3 hay chip M4, câu trả lời đó là bạn nên lựa chọn chip M4, bởi lẽ các máy tính mới được Apple ra mắt vẫn giữ nguyên giá bán so với chip M3 đời cũ.

Vấn đề là Apple hiện vẫn chưa chính thức mở bán các dòng máy tính dùng chip M4 tại Việt Nam. Do vậy người dùng nên kiên nhẫn chờ đợi đến khi sản phẩm được bán ra tại Việt Nam, thay vì vội vàng mua máy tính dùng chip M3 đời cũ với mức giá tương đương sản phẩm mới.