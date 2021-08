Nền tảng giáo dục trực tuyến VuiHoc nhận đầu tư từ quỹ Do Ventures

Dân trí Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures công bố khoản đầu tư vào VuiHoc, nền tảng giáo dục trực tuyến tập trung vào bậc tiểu học đã hoạt động được hai năm.

VuiHoc là một trong những nền tảng giáo dục online đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình học trong cả ba môn cốt lõi đối với học sinh tiểu học là Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho tất cả các bộ sách giáo khoa theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hai năm hoạt động, startup EdTech đã có vòng gọi vốn đầu tiên với sự tham gia của quỹ Do Ventures.

Vòng đầu tư với sự tham gia của Do Ventures là lần gọi vốn đầu tiên của VuiHoc.

Sau hơn hai năm ra mắt, VuiHoc đã được hơn 100.000 phụ huynh tại Việt Nam lựa chọn làm công cụ hỗ trợ học tập tại nhà cho con em. Nền tảng hiện cung cấp 150 khóa học, gần 9.000 bài giảng video, cùng kho bài tập gồm 240.000 câu hỏi được xây dựng theo từng tuần học trên lớp bám theo chương trình trong sách giáo khoa.

Học trực tuyến ngày một trở nên thiết yếu đối với học sinh Việt Nam. Dịch Covid-19 khiến việc học online trở thành bắt buộc, giáo dục trực tuyến đã góp phần giải những bài toán khó của ngành như thiếu hụt nguồn học liệu chất lượng cao, chênh lệch trong khả năng tiếp thu của học sinh hay mất cân bằng nguồn giáo viên năng lực tốt giữa thành thị và nông thôn.

VuiHoc cung cấp bài giảng dưới hình thức video, thể hiện với hình ảnh bắt mắt, các bài tập được trò chơi hóa thành đố vui. Nền tảng này cũng cung cấp tính năng lớp học livestream nhằm đáp ứng nhu cầu tương tác tại chỗ giữa học sinh và giáo viên. Trong tương lai, VuiHoc sẽ mở rộng chương trình học cho toàn bộ khối phổ thông và trung học.

"Đội ngũ VuiHoc làm được một việc không hề dễ dàng là phát triển thành công sản phẩm giáo dục online có nội dung phù hợp và hấp dẫn với lứa tuổi tiểu học. Do Ventures sẽ hỗ trợ công ty đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ AI như recommendation engine hay adaptive learning nhằm nâng cao tính cá nhân hóa trong giáo dục, một chìa khóa quan trọng cho lĩnh vực đào tạo trong tương lai", bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Do Ventures, chia sẻ về lý do đầu tư.

Hai nhà đồng sáng lập của VuiHoc là ông Đỗ Ngọc Lâm và bà Đỗ Minh Thu với nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển hệ thống và quản trị doanh nghiệp. Đội ngũ sáng lập cho biết, khoản đầu tư mới sẽ được sử dụng để tiếp tục đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cấp các tính năng của sản phẩm, đa dạng hóa và củng cố chất lượng học liệu.

