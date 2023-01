Lý do iPhone 14 Plus thất bại

Hãng cũng loại bỏ phiên bản Mini và thay thế bằng iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, có vẻ như iPhone 14 Plus tiếp tục là một sự thất bại tương tự iPhone Mini.

Nhiều báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu đối với dòng sản phẩm iPhone 14 Plus thực sự rất thấp. Nhà phân tích Ross Young cho biết các lô hàng màn hình dành cho mẫu iPhone 14 Plus trong tháng 12 đã "về gần bằng 0". Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Mức giá không phù hợp

Trước đây, mẫu iPhone 13 Mini có giá khởi điểm từ 699 USD, trong khi phiên bản iPhone 13 tiêu chuẩn có giá từ 799 USD. Chắc chắn vẫn sẽ có một bộ phận người dùng yêu thích những chiếc smartphone nhỏ gọn và chọn mua iPhone 13 Mini.

Giá bán là thứ khiến cho iPhone 14 Plus thất bại (Ảnh: PhoneArena).

Tuy nhiên, khi so sánh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc, mức giá 699 USD của iPhone 13 Mini không phải là một lựa chọn đáng giá. Có vẻ như Apple cũng nhận thấy điều này và thay thế bằng một chiếc iPhone 14 Plus với kích thước màn hình lớn cùng thời lượng pin khỏe hơn. Tuy vậy, người dùng lại không quan tâm đến sản phẩm này.

Theo 9to5mac, lý do cho sự "ghẻ lạnh" này đến từ giá bán. Thay vì giảm giá iPhone 14 xuống còn 699 USD và bán iPhone 14 Plus với giá khởi điểm 799 USD, Apple lại chọn giải pháp giữ mức giá 799 USD cho iPhone 14 và 899 USD với iPhone 14 Plus. Trong khi đó, người dùng chỉ cần thêm 100 USD để sở hữu phiên bản iPhone 14 Pro với nhiều cải tiến khác biệt hơn.

Xét rộng ra toàn bộ thị trường smartphone, bất cứ chiếc điện thoại nào có giá khoảng 900 USD đều mang đến trải nghiệm tốt hơn so với iPhone 14 Plus. Vấn đề nằm ở mức giá và những thứ mà người dùng nhận được.

iPhone 14 là một bản nâng cấp kém hấp dẫn

Những năm trước, các mẫu iPhone tiêu chuẩn vẫn sẽ nhận được nhiều nâng cấp quan trọng tương tự dòng sản phẩm Pro. Tuy nhiên, những chiếc iPhone 14 lại thua kém quá nhiều khi so với iPhone 14 Pro.

Những nâng cấp trên iPhone 14 Plus chưa đủ để hấp dẫn người dùng (Ảnh: Engadget).

Chúng không có chip A16 Bionic mới nhất, không có camera chính với độ phân giải 48 MP và không có thiết kế mới với Dynamic Island. Về cơ bản, đây giống như một phiên bản làm lại của chiếc iPhone 13. Phiên bản iPhone 14 Plus cũng không có thêm bất cứ cải tiến đáng giá nào như màn hình 120 Hz hay ống kính telephoto.

Nếu cần tiết kiệm chi phí, người dùng chỉ đơn giản là chọn mua iPhone 13. Trong khi đó, nếu thực sự muốn trải nghiệm những công nghệ mới nhất, iPhone 14 Pro với mức chênh lệch 100 USD sẽ là lựa chọn đáng giá hơn. Có thể thấy, iPhone 14 Plus hoàn toàn không có vị thế để cạnh tranh với trong chính "sân nhà".

Dù vậy, đánh giá một cách công bằng thì iPhone 14 Plus vẫn là một chiếc điện thoại thông minh tốt. Con chip A15 đủ mạnh để đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng của người dùng. Các trải nghiệm khác về màn hình, camera và thời lượng sử dụng pin đều ở mức tốt.

Tuy nhiên, để có thể thành công với dòng sản phẩm Plus, Apple sẽ cần phải thay đổi chiến lược trong thời gian tới. Nhiều nguồn tin rò rỉ cho rằng công ty sẽ giảm giá đối với phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Thêm vào đó, các phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn cũng được cho là sẽ có màn hình Dynamic Island, giúp máy trở nên hấp dẫn hơn.