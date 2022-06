Loạt TV OLED evo 2022 của LG về Việt Nam

Năm 2021, LG đã giới thiệu tấm nền OLED evo với vật liệu phát xạ mạnh, giúp tinh chỉnh bước sóng của ánh sáng, cho hình ảnh rực rỡ, sắc nét hơn. Năm 2022, tấm nền này tiếp tục được trang bị trên cả hai dòng LG OLED G2 và LG OLED C2.

Dòng TV OLED 2022 được tiếp tục được LG sử dụng tấm nền OLED evo với vật liệu phát xạ mạnh, cho hình ảnh rực rỡ và sắc nét.

Dòng sản phẩm mới được LG trang bị bộ xử lý trí tuệ nhân tạo α9 Gen 5 AI. Sử dụng thuật toán học sâu, α9 Gen 5 AI có khả năng tái tạo hình ảnh chất lượng ba chiều bằng cách tách biệt các yếu tố tiền cảnh và hậu cảnh. α9 Gen 5 AI cũng mở rộng khả năng của AI Sound Pro giúp âm thanh sống động hơn, cho phép loa tích hợp của TV tạo ra âm thanh vòm 7.1.2 ảo.

Bên cạnh đó, các mẫu TV LG OLED 2022 cũng được cập nhật nhiều tính năng thông minh. Cụ thể, tính năng Room to Room Share hỗ trợ người dùng thực hiện yêu cầu chuyển đổi nội dung từ TV này sang TV khác, với điều kiện 2 TV LG này được kết nối cùng WiFi và đặt trong giới hạn không gian nhất định.

Ngoài ra, chế độ Always Ready có khả năng nhận lệnh và đáp ứng các yêu cầu bằng giọng nói ngay cả khi TV đã tắt. Trong khi đó, tính năng My Profile cho phép người dùng tạo mới và chuyển đổi giữa các tài khoản cá nhân một cách dễ dàng.

Dòng sản phẩm OLED 2022 cũng được tích hợp hàng loạt công nghệ nhằm phục vụ nhu cầu chơi game, bao gồm tốc độ phản hồi 1ms, tương tích VRR, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium. Bốn cổng HDMI hỗ trợ nhiều tính năng HDMI 2.1, có thể dễ dàng tương thích với máy chơi game và PC.

Ngoài ra, LG cũng giới thiệu những nâng cấp cho sản phẩm LG QNED miniLED (LG QNED). LG QNED 2022 được Intertek chứng nhận thể hiện 100% khối lượng màu. Tương tự TV OLED, LG QNED cũng sở hữu loạt tính năng mới như Room to Room Share, Always Ready hay My Profile.