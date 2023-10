Lộ thông số chip trên Galaxy S24 Ultra, nhanh hơn 80% so với S23 Ultra

Càng đến gần thời điểm Samsung ra mắt loạt Galaxy S24 mới, những thông tin liên quan đến sản phẩm xuất hiện ngày càng nhiều. Mới đây, thông tin về loại chip sẽ được trang bị trên loạt Galaxy S24 vừa bị rò rỉ.

Khác với loạt Galaxy S23 ra mắt vào đầu năm nay, Samsung không sử dụng chung một loại chip cho toàn bộ các biến thể của Galaxy S24. Thay vào đó, Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy thế hệ mới do Qualcomm phát triển, trong khi bộ đôi Galaxy S24 và S24+ nhiều khả năng sẽ sử dụng chip Exynos 2400 do Samsung phát triển.

Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3, dự kiến được Qualcomm trình làng vào cuối tháng 10 (Ảnh: PRT).

Thông tin chi tiết của con chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy được trang bị trên smartphone Galaxy S24 Ultra vừa bị rò rỉ trên cơ sở dữ liệu của Geekbench, ứng dụng chuyên dùng để chấm điểm hiệu suất xử lý của các loại chip di động.

Chip Snapdragon 8 Gen 3 dự kiến phải đến cuối tháng này mới được Qualcomm ra mắt, nhưng thông tin bị rò rỉ cho thấy con chip này sẽ được trang bị 8 lõi xử lý, bao gồm 1 lõi xử lý hiệu suất siêu cao xung nhịp 3.3GHz, 3 lõi xử lý hiệu suất cao xung nhịp 3.15GHz và 4 lõi xử lý tiết kiệm năng lượng xung nhịp 2.96GHz.

Chip được trang bị trên Galaxy S24 Ultra sẽ được mang tên gọi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, cho thấy đây là con chip được Qualcomm thiết kế và tối ưu riêng dành cho smartphone của Samsung.

Dữ liệu từ Geekbench cũng đã so sánh hiệu suất xử lý giữa chip Snapdragon 8 Gen 3 trên Galaxy S24 Ultra và chip Snapdragon 8 Gen 2 trên Galaxy S23 Ultra. Kết quả cho thấy hiệu suất của Galaxy S24 Ultra đã vượt trội 80% so với phiên bản "đàn anh".

Chấm điểm hiệu suất xử lý cho thấy Galaxy S24 Ultra nhanh hơn 80% so với Galaxy S23 Ultra (Ảnh: Geekbench).

Vấn đề được người dùng và giới công nghệ quan tâm đó là tốc độ và hiệu suất xử lý của chip Snapdragon 8 Gen 3 trên Galaxy S24 Ultra sẽ như thế nào khi so sánh với chip A17 Pro trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Có lẽ giới công nghệ sẽ phải đợi cho đến khi Samsung ra mắt loạt Galaxy S24 mới có được câu trả lời.

Một thông tin bị rò rỉ khác liên quan đến loạt Galaxy S24 sắp được ra mắt, đó là Samsung sẽ trang bị khung viền bằng titan cho toàn bộ các biến thể, thay vì chỉ dành riêng cho Galaxy S24 Ultra cao cấp nhất.

Dĩ nhiên, mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Nếu những thông tin bị rò rỉ là chính xác, Samsung sẽ trình làng loạt Galaxy S24 vào tháng 1/2024, sớm hơn thời điểm quen thuộc ra mắt loạt Galaxy S là vào tháng 2 hàng năm.

Theo WCCFT