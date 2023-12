Lộ thời điểm Samsung ra mắt loạt Galaxy S24 cùng những nâng cấp quan trọng

Theo đó, EVLeaks, tài khoản Twitter nổi tiếng với việc đăng tải những thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, đã chia sẻ một đoạn video ngắn cho thấy nội dung thư mời về sự kiện đặc biệt ra mắt loạt Galaxy S24 của Samsung.

Đoạn video cho thấy đồng hồ đếm ngược đến thời điểm tổ chức sự kiện đặc biệt của Samsung, sẽ được diễn ra vào 3 giờ sáng ngày 18/1/2024 theo giờ Hàn Quốc (1h sáng 18/1/2024 theo giờ Việt Nam). Trên video này còn kèm thông điệp "Galaxy AI is coming" (Galaxy AI đang tới), dường như để nhấn mạnh loạt Galaxy S24 sẽ được tập trung vào các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hình ảnh hé lộ về thời điểm ra mắt loạt Galaxy S24 của Samsung (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi đoạn video này được chia sẻ lên Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác, Samsung đã lập tức can thiệp khiến đoạn video này đồng loạt bị xóa trên internet. Điều này càng làm tăng mức độ đáng tin cậy của đoạn video do EVLeaks chia sẻ, buộc Samsung phải can thiệp.

Ngoài ra, EVLeaks cũng chia sẻ về thông tin cấu hình chi tiết của loạt Galaxy S24 sắp ra mắt.

Cụ thể, phiên bản Galaxy S24 sẽ được trang bị màn hình 6,2-inch, độ phân giải Full HD+, sử dụng công nghệ AMOLED 2X. Sản phẩm sẽ có camera chính 50 megapixel, hỗ trợ quay video chuẩn 8K, kèm theo đó là camera zoom quang học 3x và hỗ trợ zoom kỹ thuật số 30x.

Bên trong Galaxy S24 là chip xử lý Exynos 2400 do Samsung phát triển, bộ nhớ RAM 8GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 128/256GB. Galaxy S24 sẽ có thỏi pin dung lượng 4.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh từ 0 lên 50% chỉ sau 30 phút.

Trong khi đó, Galaxy S24+ sẽ có màn hình 6,7-inch, độ phân giải 2K+, sử dụng công nghệ AMOLED 2X. Sản phẩm được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy được Qualcomm tối ưu dành riêng cho smartphone của Samsung.

Galaxy S24+ sẽ có bộ nhớ RAM 8/12GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Sản phẩm có pin dung lượng 4.900mAh, hỗ trợ sạc nhanh từ 0 lên 65% chỉ sau 30 phút. Chiếc smartphone này có thông số camera tương tự phiên bản Galaxy S24.

Cuối cùng là Galaxy S24 Ultra, được trang bị màn hình 6,8-inch với tần số quét 144Hz. Sản phẩm cũng được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy tương tự Galaxy S24+, cùng tùy chọn bộ nhớ RAM 8/12GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ 256/512GB. Galaxy S24 Ultra có thỏi pin dung lượng 5.000mAh.

Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị camera chính 200 megapixel. Nhưng theo một số nguồn tin, sản phẩm sẽ cho phép người dùng chụp ảnh mặc định với độ phân giải 24 megapixel, thay vì 12 megapixel như Galaxy S23 Ultra hiện tại. Điều này sẽ giúp các hình ảnh có chi tiết tốt hơn.

Trước đó, loạt iPhone 15 của Apple cũng cho phép người dùng chụp ảnh với độ phân giải mặc định 24 megapixel.

Galaxy S24 Ultra sẽ có 3 điểm nâng cấp quan trọng

Nhiều thông tin chi tiết liên quan đến Galaxy S24 Ultra, mẫu smartphone cao cấp nhất của loạt sản phẩm sắp ra mắt, cũng đã bị rò rỉ. Các nguồn tin uy tín khẳng định Galaxy S24 Ultra sẽ có 3 nâng cấp đáng giá.

Đầu tiên đó là nâng cấp về khả năng chụp ảnh. Mặc dù Galaxy S23 Ultra đã được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh, Galaxy S24 Ultra vẫn sẽ được cải thiện về độ bão hòa và tăng mức sắc nét trên bức ảnh chụp, giúp chụp những hình ảnh chân thực hơn. Ngoài ra, tính năng trí tuệ nhân tạo trên Galaxy S24 Ultra cũng sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp.

Ảnh bản dựng Galaxy S24 Ultra sắp ra mắt của Samsung (Ảnh: IceUniverse).

Điểm nâng cấp thứ 2 đó là Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị khung viền bằng titan, tương tự như trên bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, thay vì khung viền bằng nhôm như trên Galaxy S23 Ultra. Khung viền titan sẽ giúp tăng độ bền cho Galaxy S24 Ultra và sẽ giảm khối lượng sản phẩm đáng kể.

Màn hình của Galaxy S24 Ultra cũng sẽ được nâng cấp. Nhiều nguồn tin cho biết màn hình Galaxy S24 Ultra sẽ có độ sáng lên đến 2.600 nit, vượt xa độ sáng 1.500 nit trên iPhone 15 Pro Max, giúp Galaxy S24 Ultra trở thành chiếc smartphone có màn hình sáng nhất thị trường khi được ra mắt.

Dĩ nhiên, mọi thông tin liên quan đến loạt Galaxy S24 ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ là tin đồn. Sự thật về loạt sản phẩm này sẽ phải chờ cho đến khi Samsung chính thức ra mắt mới có thể biết chính xác.

Theo ZDNet/Engadget