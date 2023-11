Mô hình hoàn chỉnh hé lộ thiết kế cuối cùng của loạt Galaxy S24

Loạt Galaxy S24 của Samsung sẽ là những chiếc smartphone mở màn cho thị trường di động của năm 2024. Càng gần tới thời điểm sản phẩm ra mắt, những hình ảnh và thông tin chi tiết về sản phẩm bị rò rỉ càng nhiều trên internet.

Bên cạnh việc nâng cấp cấu hình bên trong - là điều mà chắc chắn Samsung sẽ thực hiện - một trong những vấn đề được nhiều người dùng quan tâm nhất hiện nay đó là loạt Galaxy S24 thế hệ mới có sự thay đổi nào về thiết kế so với phiên bản cũ hay không?

Mô hình mẫu cho thấy thiết kế cuối cùng của loạt Galaxy S24 (Ảnh: OnLeaks).

Mới đây, những hình ảnh thực tế mô hình mẫu của bộ 3 phiên bản Galaxy S24 vừa bị rò rỉ và được đăng tải lên internet. Đây được cho là những mô hình mẫu được sử dụng cho quá trình tạo khuôn để sản xuất, hoặc được Samsung gửi đến cho các đối tác chính thức để sản xuất ốp lưng và phụ kiện.

Do vậy, nhiều khả năng những mô hình mẫu này cũng thể hiện thiết kế cuối cùng của loạt Galaxy S24 sắp được ra mắt.

Mặt trước và mặt sau của Galaxy S24 (Ảnh: OnLeaks).

Những hình ảnh mô hình mẫu cho thấy Samsung vẫn sẽ ra 3 biến thể của Galaxy S24 như các phiên bản gần đây, bao gồm Galaxy S24, S24+ và S24 Ultra. Trong đó, thiết kế tổng thể của bộ 3 sản phẩm này dường như không hề thay đổi so với loạt Galaxy S23 ra mắt đầu năm nay.

Bộ đôi Galaxy S24 và S24+ vẫn sở hữu cụm camera với các ống kính tách rời, khung viền vuông vức tạo cảm giác mạnh mẽ và các góc được bo tròn. Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra có các góc vuông vức, khung viền phẳng hơn, nhưng tổng thể vẫn không quá khác biệt so với Galaxy S22 Ultra hay S23 Ultra trước đây.

Thiết kế 2 cạnh bên của Galaxy S24 không thay đổi so với phiên bản cũ (Ảnh: OnLeaks).

Kích thước màn hình của bộ 3 Galaxy S24 dường như cũng không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm, trong đó Galaxy S24 sẽ có màn hình kích cỡ 6,1-inch, Galaxy S24+ có màn hình 6,55-inch và Galaxy S24 Ultra sẽ có màn hình 6,8-inch.

Theo các thông tin bị rò rỉ trước đây, Samsung sẽ không sử dụng chung một loại chip cho toàn bộ các biến thể của Galaxy S24. Thay vào đó, Galaxy S24 Ultra sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy thế hệ mới do Qualcomm phát triển, trong khi bộ đôi Galaxy S24 và S24+ nhiều khả năng sẽ sử dụng chip Exynos 2400 do Samsung phát triển.

Ngoài ra, Samsung cũng sẽ trang bị khung viền bằng titan cho toàn bộ các biến thể, thay vì chỉ dành riêng cho Galaxy S24 Ultra cao cấp nhất. Loạt smartphone này cũng được trang bị trợ lý ảo tích hợp A.I, tương tự như ChatGPT, giúp quá trình sử dụng smartphone được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, một số thông tin cho biết Samsung sẽ loại bỏ camera zoom quang học 10x trên phiên bản Galaxy S24 Ultra, thay vào đó chỉ là camera zoom quang học 5x. Nếu thông tin này là chính xác thì đây là một điều đáng tiếc, bởi lẽ từ lâu zoom quang học 10x được xem là tính năng vượt trội của phiên bản Galaxy S Ultra.

Dĩ nhiên, mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Nếu những thông tin bị rò rỉ là chính xác, Samsung sẽ trình làng loạt Galaxy S24 vào tháng 1/2024, sớm hơn thời điểm quen thuộc ra mắt loạt Galaxy S là vào tháng 2 hàng năm.

Theo T.H/DTrends