LG khẳng định vị thế qua loạt giải thưởng uy tín trên thế giới và tại Việt Nam

Với sứ mệnh mang đến cho người dùng cuộc sống tốt đẹp hơn theo hướng họ xứng đáng có được (Nguyên văn: The Better Life You Deserve), LG mang tham vọng không ngừng tạo ra những giải pháp công nghệ sáng tạo đột phá, giúp giải phóng sức lực con người, sử dụng quỹ thời gian hiệu quả hơn, tận hưởng những giờ phút thư giãn trọn vẹn hơn.

Là một trong những tên tuổi được kỳ vọng trên trường đua quốc tế, vừa qua, các sản phẩm của LG đã tạo được ấn tượng tốt đối với giới chuyên môn tại khuôn khổ sự kiện CES 2022 (Triển lãm Điện tử tiêu dùng) có thể kể đến chính là: LG OLED evo TV 2022, LG PuriCare™ AeroTower, DualUp Monitor, Soundbar S95QR và Máy giặt - Máy sấy .v.v.. Thành công của LG tại đấu trường công nghệ thường niên này đã cho thấy giải pháp của LG luôn đáp ứng được các yếu tố: Công nghệ tiên tiến, tính đổi mới, thiết kế hiện đại và giá trị hữu ích mang lại.

Để mang đến trải nghiệm sản phẩm phù hợp với lối sống hiện đại, giải trí nâng tầm, LG đã công bố triển khai nhiều lựa chọn hơn nữa cho dòng TV OLED vốn tạo được nhiều tiếng vang của mình. Đáng chú ý nhất chính là TV LG OLED evo phiên bản nâng cấp 2022 - chiếc TV phản ánh cho bước chuyển mình đột phá đỉnh điểm của công nghệ màn hình đáp ứng cả về chất lượng hình ảnh lẫn giá trị mỹ thuật. Tại sự kiện CES 2022 vừa qua, TV LG OLED evo 2022 đã mang về những giải thưởng và danh hiệu hàng đầu về chất lượng hình ảnh, hiệu suất và kích thước màn hình mới, bao gồm: OLED evo C2 Series 42-inch, OLED evo Gallery Edition G2 Series 97-inch.

LG OLED evo trong năm qua cũng đạt giải thưởng TV xuất sắc 2021 tại sự kiện Tech Award 2021. LG OLED evo sử dụng công nghệ tấm nền OLED thế hệ thứ hai (OLED evo) với độ sáng tối đa cao hơn 20%, kết hợp với bộ xử lý AI 4K α9 thế hệ thứ 4 để tối ưu từng điểm ảnh, qua đó tái tạo màu sắc chính xác 100%.

LG OLED evo thiết lập chuẩn mực mới về hình ảnh, mang lại trải nghiệm giải trí đẳng cấp tại gia.

Các tính năng như Dolby Atmos và Dolby Vision IQ, OLED Motion Pro, tương thích với G-SYNC®, được hỗ trợ FreeSync™ Premium và VRR..., sản phẩm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho cả phim ảnh, game và thể thao.

Ngoài ra, đối với mảng lọc không khí, LG cũng giành được những thành tựu nhất định khi cho ra mắt sản phẩm mới mang tên LG PuriCare AeroTower. Chiếc máy lọc không khí tạo gió hình tháp này tích hợp công nghệ UV khử khuẩn nhanh trong vòng 30 phút là sản phẩm gây được ấn tượng tại CES với các giải thưởng thuộc hạng mục sản phẩm tốt nhất và đạt giải CES Editor's choice Award. Được biết, sản phẩm này sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam trong năm 2022, hứa hẹn mang đến một sự lựa chọn thiết thực giúp người dùng cải thiện và nâng cao chất lượng không gian sống.

Tận dụng thiết kế đặc biệt nhằm tối ưu hóa công năng chính là ưu điểm của các sản phẩm lọc khí mang thương hiệu LG.

Điểm nhấn không thể bỏ qua trong danh sách các sản phẩm làm nên vị thế dẫn đầu của LG trong mảng thiết bị gia dụng chính là cặp máy giặt và máy sấy tích hợp trí tuệ nhân tạo. Giải pháp giặt giũ mới nhất có tính năng Truyền động trực tiếp trí tuệ nhân tạo nâng cao LG AI DD™ cũng đã được công nhận bởi các ấn phẩm hàng đầu về phong cách sống. Sản phẩm máy giặt này cũng giúp LG mang về giải thưởng Thương hiệu máy giặt xuất sắc 2021 tại sự kiện Tech Award 2021.

Hệ thống bảo vệ sợi vải bằng AI có khả năng tính toán khối lượng và độ mềm của sợi vải, chọn kiểu giặt/vắt phù hợp nhất cho mỗi lần giặt giúp bảo quản quần áo tốt hơn.

Lựa chọn lấy người dùng làm trọng tâm, trải nghiệm của người dùng làm thước đo của lộ trình sáng tạo đã mang đến cho LG những thành công vượt ngoài mong đợi, trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu về doanh thu trong năm 2021 trong tình hình kinh doanh nhiều biến động. Cụ thể, doanh thu của LG trong năm 2021 tăng 28,7% so với năm 2020, chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh số của ngành hàng thiết bị gia dụng cao cấp và các dòng TV OLED. Trong đó đáng chú ý là thành tựu của Công ty Thiết bị Gia dụng & Giải pháp Không khí LG đạt được với mức doanh thu năm 2021 là 27,11 nghìn tỷ won (22,92 tỷ USD), tăng 21,7% so với năm trước.

Với những bước tiến kể trên, LG tiếp tục dẫn đầu doanh thu thị trường thiết bị gia dụng toàn cầu trong năm 2021, và đã gặt hái được hơn 150 giải thưởng, trong đó có 24 giải thưởng sáng tạo (Innovation Award) tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2022. Khái niệm "tốt hơn" được nhắc đến trong mục tiêu hoạt động của LG (Cuộc sống tốt hơn mà bạn xứng đáng có được - The Better Life You Deserve) khẳng định công nghệ phát triển mỗi ngày chính là lời hứa hẹn cho những giá trị cuộc sống tươi đẹp tiếp nối sẽ được tạo ra.