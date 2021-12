Huawei trình làng P50 Pocket, smartphone gập vỏ sò giá 1.400 USD

Dân trí Sau khi tung ra những hình ảnh và video hé lộ về sản phẩm mới, Huawei đã chính thức ra mắt P50 Pocket, chiếc smartphone màn hình gập thế hệ mới của hãng.

Thay vì mang kiểu gập dạng cánh bướm như những smartphone màn hình gập trước đây của Huawei, P50 Pocket là chiếc smartphone màn hình gập dạng vỏ sò đầu tiên của Huawei, tương tự như Galaxy Z Flip của Samsung hay Razr 2020 của Motorola. Điều này giúp sản phẩm sở hữu thiết kế nhỏ gọn và phù hợp với phái nữ.

P50 Pocket có thiết kế nhỏ gọn khi được gập lại, nổi bật với 2 cụm tròn ở mặt ngoài (Ảnh: Huawei).

Mặt ngoài của P50 Pocket nổi bật với 2 cụm tròn, tương tự như cụm camera trên bộ đôi P50 và P50 Pro mà Huawei ra mắt hồi tháng 7 vừa qua, có lẽ đó là lý do chiếc smartphone này vẫn được Huawei xếp vào loạt sản phẩm P50.

Trong đó, một cụm tròn ở mặt ngoài của P50 Pocket là nơi bố trí các camera, bao gồm camera chính 40 megapixel, camera góc siêu rộng 13 megapixel và một camera 32 megapixel, mà Huawei gọi là "camera siêu quang phổ", nhiều khả năng sẽ có trách nhiệm để ghi nhận và cân bằng độ sáng, hơn là chức năng chụp ảnh.

Còn cụm tròn thứ 2 ở mặt ngoài P50 Pocket đóng vai trò một màn hình phụ kích thước 1,04-inch, cho phép người dùng có thể xem giờ, thông tin pin, thông báo đến… mà không cần phải mở màn hình chính ở bên trong. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng màn hình phụ này để chụp ảnh selfie bằng cụm camera ở bên ngoài.

Khi mở rộng sản phẩm, màn hình bên trong sẽ có kích thước 6,9-inch với độ phân giải 2790x1188, tần số quét 120Hz, thiết kế dạng "đục lỗ" để bố trí camera selfie độ phân giải 10 megapixel. Chiếc smartphone này được trang bị một cấu hình mạnh mẽ, với chip xử lý Snapdragon 888 của Qualcomm, tùy chọn bộ nhớ RAM 8GB đi kèm bộ nhớ lưu trữ 256GB hoặc bộ nhớ RAM 12GB đi kèm bộ nhớ lưu trữ 512GB, cả 2 đều hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài.

P50 Pocket có màn hình rộng 6,9-inch khi được mở rộng (Ảnh: Huawei).

Giống như các mẫu smartphone màn hình gập khác hiện có trên thị trường, P50 Pocket cũng được tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn ở cạnh bên của máy. Sản phẩm được trang bị thỏi pin dung lượng 4.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 40W.

Do Huawei không được phép mua chip kết nối 5G từ các công ty Mỹ, do vậy P50 Pocket chỉ hỗ trợ kết nối mạng 4G LTE, đây là một nhược điểm của sản phẩm khi so với các mẫu smartphone khác hiện nay trên thị trường. Chiếc smartphone này sử dụng nền tảng HarmonyOS do Huawei tự phát triển, thay vì nền tảng Android vì lệnh cấm của chính phủ Mỹ.

P50 Pocket sẽ được bán ra ngay từ hôm nay tại thị trường Trung Quốc, với mức giá 8.988 tệ (tương đương 32,2 triệu đồng) cho phiên bản 8GB/256GB và 10.988 tệ (tương đương 39,4 triệu đồng) cho phiên bản bộ nhớ 12GB/512GB. Hiện vẫn chưa rõ Huawei có dự định mang chiếc smartphone gập thế hệ mới của mình ra thị trường quốc tế hay không.

Giới thiệu P50 Pocket, smartphone gập vỏ sò mới ra mắt của Huawei (Video: H.G).

Cận cảnh smartphone gập vỏ sò Huawei P50 Pocket (Video: 1M Gadget).

T.Thủy

Theo A.A