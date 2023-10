Huawei Cloud - Ván cờ mới của Huawei

Theo đó, Huawei đang mở ra một ván cờ mới trên thị trường điện toán đám mây Huawei Cloud với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Năm 2023 của Huawei ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của tập đoàn với báo cáo doanh thu nửa đầu năm lên tới 42,96 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái với tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 15%. Trong đó, Huawei Cloud với kết quả kinh doanh đạt 3,33 tỷ USD, đã khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ, trở thành "quân hậu" mới cho ván cờ của Huawei.

Đi theo triết lý của nhà sáng lập, kể từ lần đầu ra mắt năm 2017 cho tới nay, Huawei Cloud phát triển với chiến lược: khách hàng là trọng tâm. Và để tiến về phía trước, sẵn sàng cho mọi kịch bản, nội lực là yếu tố nền tảng để "quân hậu" Huawei Cloud chuẩn bị cho sự chuyển mình.

Nội lực mạnh mẽ, sẵn sàng cho mọi kịch bản

Thứ nhất, nội lực của "quân hậu" Huawei Cloud được xây dựng từ danh mục các dịch vụ đa dạng như Cloud Native 2.0, dịch vụ AI (trí tuệ nhân tạo), dịch vụ dữ liệu, giải pháp truyền thông và Huawei Cloud Stack, hay các giải pháp linh hoạt với sự kết hợp cùng 5G, IoT (Internet vạn vật), Big Data (Dữ liệu lớn), Machine Learning (Học máy).

Nhờ đó, Huawei Cloud luôn trong vị thế sẵn sàng trước xu hướng của thị trường, trước từng kịch bản, nhu cầu của khách hàng để cùng tháo gỡ các khó khăn.

Chẳng hạn, trước yêu cầu của chính quyền địa phương tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trong việc bảo vệ rừng, Huawei Cloud cho biết đã kết hợp công nghệ với 5G, AI và IoT, để vượt qua rào cản thiên nhiên, tình trạng khả năng kết nối mạng kém, tạo nên một hệ thống kiểm soát khổng lồ bao phủ cánh rừng giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời nạn cháy rừng.

Các nhà phát triển Huawei Cloud đang nỗ lực giải quyết khó khăn của nhiều ngành với các giải pháp toàn diện (Ảnh: Huawei).

Thứ hai, yếu tố giúp củng cố năng lực cung ứng giải pháp của Huawei Cloud đến từ sự nghiêm túc của tập đoàn, sự kiên định của đội ngũ trong việc đầu tư vào R&D (Nghiên cứu và phát triển). Nếu trước đây, Huawei luôn dành một khoản đầu tư ít nhất 10% doanh thu vào R&D thì đến năm 2021 và 2022, Huawei đã tạo nên sự bứt phá, khi tăng mức đầu tư lên 22,4% và 25,1%, tương đương 22,4 tỷ và 23,23 tỷ USD.

Vì vậy, danh mục các giải pháp Huawei Cloud ngày một đa dạng, linh hoạt đáp ứng cho nhiều ngành trong mọi kịch bản, từ gaming, thương mại điện tử cho đến điều chế thuốc - một lĩnh vực tưởng chừng như mất hàng chục năm để thực hiện,...

Nhưng với quyết tâm hỗ trợ cho ngành điều chế dược phẩm, Huawei Cloud đưa đến mô hình phân tử thuốc Pangu với sự kết hợp của AI, giúp tìm kiếm thuốc kháng khuẩn phổ thông trong vòng một tháng, tiết kiệm đến 70% chi phí nghiên cứu và điều chế, cải thiện gấp 10 lần về hiệu quả sàng lọc thuốc.

Cuối cùng, nhân tài là chìa khóa quyết định cho nội lực vững chắc của Huawei Cloud, là yếu tố quyết định sự thành công cho R&D. Giống như ông Nhậm Chính Phi từng nhấn mạnh: "Người hùng Huawei là ai và ai đang thúc đẩy Huawei tiến lên? Không phải một hoặc hai doanh nhân đã làm nên lịch sử mà đó là những nhân viên xuất sắc của Huawei".

Đi theo những giá trị cốt lõi mà tập đoàn xây dựng, Huawei Cloud luôn mở rộng cánh cửa chào đón, ươm mầm các nhân tài để cùng nhau chia sẻ, tìm ra những giải pháp công nghệ triển vọng cho toàn ngành.

Theo đó, Huawei Cloud đã thu hút hơn 2,6 triệu nhà phát triển, hơn 30.000 đối tác, để cùng kiến tạo nên một mạng lưới rộng khắp trên toàn cầu, mang lại 8.000 giải pháp công nghệ mới cho toàn ngành. Năm 2021, Huawei Cloud cho biết đã hợp tác cùng với hơn 70 trường đại học hàng đầu Trung Quốc để đưa ra 200 khóa đào tạo nhân tài.

Nước đi chiến lược cho sự chuyển mình của Huawei

Nếu nội lực vững chắc là tiền đề sẵn sàng cho mọi kịch bản thì nước đi chiến lược của các nhà lãnh đạo là đòn bẩy, giúp Huawei Cloud tiến xa hơn ở các thị trường, chuyển mình thành "quân hậu" mạnh mẽ trên ván cờ..

Kể từ khi thành lập, Huawei Cloud đã được định hướng để đi theo chiến lược: hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp bằng giải pháp Cloud ổn định, tin cậy, an toàn, bền vững. Đối với các doanh nghiệp lớn, Huawei Cloud sẽ hỗ trợ giải quyết những khó khăn, hạn chế trong quá trình chuyển đổi số. Còn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Huawei Cloud sẽ cung cấp giải pháp giúp tháo gỡ thách thức để thúc đẩy sự tăng trưởng.

Bên cạnh đó, trong khi thị trường đang tập trung ở IaaS (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ), PaaS (Nền tảng như một dịch vụ) hay SaaS (Phần mềm như một dịch vụ)…, các nhà lãnh đạo Huawei Cloud đã đưa ra định hướng mang tính toàn diện: "All digital, all cloud, AI-driven, and providing Everything as a Service (EaaS) - Cung cấp tất cả công nghệ kỹ thuật số, đám mây và chuyển vùng dựa trên AI, mọi thứ như một dịch vụ".

Đây là mô hình được thiết kế để hỗ trợ kết nối với nhiều đối tác khai thác, tối ưu hóa tiềm năng của đám mây. Hai yếu tố này lần nữa khẳng định cho tinh thần của tập đoàn từ trước tới nay: để không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số.

Giải pháp toàn diện "Everything as a Service" đã được các nhà lãnh đạo Huawei Cloud định hướng từ ngày đầu thành lập (Ảnh: Huawei).

Không chỉ tạo ra các giải pháp cho các ngành trọng điểm như tài chính - ngân hàng, Huawei còn ứng dụng Cloud vào giải các bài toán khó của thị trường ngách như khai thác mỏ khoáng sản, vận hành cảng biển,... hay trong những tình huống đặc biệt.

Cụ thể là cuộc trò chuyện trực tuyến giữa các phi hành gia trên tàu không gian Thần Châu 14 với các sinh viên từ các quốc gia tại châu Phi. Thông qua liên kết video do Huawei Cloud Meeting cung cấp, các sinh viên dường như được đến "gần hơn" với các hành tinh, tìm hiểu trực tiếp về cuộc sống, cách thức hoạt động của các phi hành gia ngoài không gian, các thí nghiệm khoa học thông qua cuộc trò chuyện ổn định theo thời gian thực.

Huawei Cloud tạo ra giá trị đột phá, kết nối con người ở khắp nơi (Ảnh: Huawei).

Với nội lực mạnh mẽ cùng những nước đi mang tính chiến lược, "quân hậu" Huawei Cloud đã hiện diện tại 75 khu vực thuộc 29 vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ thông qua các dịch vụ, giải pháp linh hoạt cho hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng tại thị trường Trung Quốc, Huawei Cloud cho biết đã cung cấp hơn 700 dịch vụ đám mây Chính phủ điện tử, hỗ trợ cho hơn 150 thành phố đạt mục tiêu "Một thành phố, một đám mây", giúp cho hơn 23.000 doanh nghiệp ở các lĩnh vực từ y tế, vận tải, logistic, sản xuất cho đến khai khoáng theo đuổi mục tiêu chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tiếp thị của Huawei Cloud - ông William Dong - chia sẻ, mục tiêu trong tương lai của Huawei Cloud: phát triển hơn 1 triệu đối tác, kết nối hơn 10 triệu nhà phát triển, phục vụ hơn 10 triệu khách hàng doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới, hợp tác cởi mở với các bên để cung cấp dịch vụ và giải pháp đám mây mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng".