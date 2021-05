Hơn 19.000 Bitcoin âm thầm được bán trước khi bị Elon Musk "dìm giá"

Hai chuyên gia phân tích số liệu tiền ảo đã đồng thời có những phát hiện đầy bất thường về giao dịch Bitcoin ngay trước và sau những dòng tweet của Elon Musk.

Điều bất thường là đã có tổng cộng 19.259 Bitcoin được đẩy lên các sàn tiền ảo ngay trước khi Elon Musk đăng dòng tweet này. Thông tin do Glassnode thống kê và được một nhà phân tích trên Twitter có nickname William Clemente III phát hiện ra.

19.259 Bitcoin đã được đẩy lên sàn một cách khá trùng hợp, ngay trước khi Elon Musk quay xe nói không chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, theo thống kê của Glassnode.

Trong số 19.259 Bitcoin này, một người dùng khác là This is Bullish phát hiện ra có hơn 10.000 Bitcoin trị giá 54.000 USD đã được chuyển lên sàn Coinbase của Mỹ. Do khối lượng giao dịch quá lớn, sàn Coinbase chỉ xác nhận thanh khoản sau khi Elon Musk lên dòng tweet.

Và khi giá Bitcoin về mốc 49.000 USD, 10.000 Bitcoin đã được chuyển ra khỏi ví của sàn Coinbase. Điểm đến của nó là một ví đã từng mua 48.000 Bitcoin hồi tháng 1. Dù không nói ra nhưng người dùng này gợi ý đến một cái tên duy nhất có thể mua khối lượng Bitcoin khổng lồ đến vậy mà 'ai cũng biết là ai'.

Hồi tháng 2, trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Tesla xác nhận đã mua số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD. Hãng xe điện chỉ bán đi 10% tổng số Bitcoin đang nắm giữ để xác nhận tính thanh khoản của thị trường và thu về lợi nhuận 101 triệu USD.

Trong số hơn 19.000 Bitcoin này, có 10.000 Bitcoin được bán rồi mua lại đến một địa chỉ ví mà "ai cũng biết là ai đấy".

Bởi địa chỉ ví của Tesla lẫn Elon Musk chưa bao giờ được công khai, rất khó để xác định danh tính của người sở hữu ví đã mua đi bán lại 10.000 Bitcoin ngay trước và sau thời điểm 'nhạy cảm' mà Elon Musk đăng dòng tweet.

Tuy nhiên, nếu điều này thực sự xảy ra, nó vẫn đúng với tuyên bố mà Elon Musk đưa ra là Tesla chưa bán một đồng Bitcoin nào cả trong ngày 17/5. Trước đấy trong cùng ngày, chính Elon Musk là người đồng tình với quan điểm rằng Tesla có thể đã bán hết số Bitcoin đang nắm giữ.

Toàn bộ thị trường tiền ảo đang hồi phục chậm chạp và giữ ở mức vốn hóa 2.067 tỷ USD với Bitcoin hiện đang kháng cự ở mức giá 44.000 USD với vốn hóa 830 tỷ USD.

Theo Vietnamnet